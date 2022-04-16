У Німеччині відбулись традиційні та альтернативні великодні марші миру

У багатьох містах Німеччини у суботу, 16 квітня, пройшли так звані великодні марші руху за мир (Ostermärsche). За даними поліції, у Ганновері у марші взяли участь понад пів тисячі людей, сотні вийшли на вулиці Мюнхена, Кельна, Лейпцига та інших міст. Основними лозунгами маршів були вимоги "Покінчити з війною в Україні" та "Ні війні", а також "Хто сіятиме зброю, той пожинатиме війну".

Берлінці провели два марші-конкуренти

У столиці ФРН у традиційному великодньому марші взяли участь близько 1300 людей, повідомляє epd. Його учасники закликали до миру, зокрема у війні Росії проти України, досягти якого можна шляхом перегорів і досягнення компромісів.

Незгодні з таким баченням Альянс українських організацій та ініціатива Adopt a Revolution скликали людей на альтернативний пасхальний марш миру. Понад пів тисячі його учасників в Берліні закликали до посилення санкцій проти Росії та постачання Україні важкої зброї.

Віцеканцлер ФРН виступає за мир через зброю

Незадовго до проведення великодніх маршів віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) закликав організаторів виступити цьогоріч проти війни Путіна в Україні. "Мир може бути і буде тільки тоді, коли Путін зупинить свою агресивну війну, - заявив політик виданням медіагрупи Funke. - На цих маршах має бути однозначно зрозуміло, що вони спрямовані проти війни Путіна". Габек наголосив, що у цій війні агресор один і "очевидно, хто обороняється з гострою необхідністю і кому потрібна допомога, зокрема зброєю".

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На думку Габека, про пацифізм можна мріяти лише у віддаленій перспективі. Зараз свободі Європи загрожує Путін, зазначив віцеканцлер та міністр економіки ФРН, який представляє партію Зелених.

Традиційні марші миру проходять в Німеччині щороку напередодні Великодня за григоріанським календарем. Вони мають антимілітаристську спрямованість. У середині 1980-х на заклик пацифістів на них збирались понад мільйон людей по всій країні - тоді люди протестували проти розміщення у Західній Німеччині натовських ракет "Першинг".