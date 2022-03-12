 Министр экономики: ФРГ к концу года почти преодолеет зависимость от нефти из РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 12.03.2022

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Германия

Министр экономики: ФРГ к концу года почти преодолеет зависимость от нефти из РФ

Министр экономики Германии хочет, чтобы ФРГ к осени преодолела зависимость от угля, а к концу года стала практически независимой от нефти из РФ. Ситуация с импортом газа - более сложная, отметил Хабек.

Роберт Хабек

Роберт Хабек

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) хочет, чтобы к осени ФРГ стала независимой от российского угля, а также чтобы Берлин к концу года в значительной степени преодолел зависимость от нефти из РФ. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в онлайн-версии газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 12 марта.

"Каждый день, фактически каждый час, мы понемногу прощаемся с российским импортом", - отметил Хабек. "Если нам это удастся, мы осенью станем независимы от российского угля и практически преодолеем зависимость от нефти из России к концу года", - добавил министр.

Что касается газа, то отказ от его ввоза из России - более сложен, поскольку Германия не располагает собственными мощностями по импорту сжиженного сырья, отметил Хабек. Сейчас они создаются полным ходом, добавил он.

Министр: Последствия немедленного эмбарго - экономический спад, высокая инфляция

В интервью Хабек повторил, что немедленное эмбарго - как того требует ряд восточноевропейских стран ЕС - повлечет нечто большее, чем просто "небольшую жертву индивидуальным комфортом", а именно - приведет к возникновению перебоев с поставками следующей зимой, экономическому спаду и высокой инфляции. Сотни тысяч человек потеряют работу, для многих поездки на работу, оплата счетов за отопление и электричество станут практически невозможными, уверен он.

В этой связи Роберт Хабек предостерег: "Высокие цены на энергоносители уже являются большим бременем, особенно для тех, у кого мало денег. А также для экономики, потому что производство становится все более и более дорогим".

Посол Украины: Отказ ФРГ от немедленного запрета на импорт - "морально неприемлем"

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил информагентству dpa, что в свете большого числа погибших в ходе войны среди гражданского населения отказ Берлина от запрета на импорт энергоносителей является "морально неприемлемым".

"Мы призываем немцев принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей", - приводило агентство слова дипломата в ночь на 10 марта.

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    Автор: Николай Пермяков


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