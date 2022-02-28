 Власти хотят к 2035 году полностью обеспечить ФРГ возобновляемой электроэнергией | Новости из Германии о Германии | DW | 28.02.2022

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Германия

Власти хотят к 2035 году полностью обеспечить ФРГ возобновляемой электроэнергией

Переход к возобновляемой энергетике позволит ФРГ забыть о газе, нефти и угле из РФ, заявил парламентский статс-секретарь в Минэкономики. В планах - к 2030 году удвоить мощность ветровых станций на суше.

Ветровые электростанции около Лихтенау

Ветровые электростанции около Лихтенау

Федеральное правительство Германии намерено к 2035 году полностью обеспечить страну электроэнергией, получаемой из возобновляемых источников. Об этом парламентский статс-секретарь в министерстве ФРГ по делам экономики и защиты климата Оливер Кришер (Oliver Krischer) заявил в воскресенье, 27 февраля. Такой шаг не только пойдет на пользу защите климата, но и сделает Германию независимой от газа, нефти и угля из России, указал он. Соответствующая поправка к закону о возобновляемой энергии (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) готова, добавил Кришер.

За пять лет до этого доля возобновляемых источников энергии должна достичь 80 процентов. Профильное министерство уже объявило, что к 2030 году мощность наземных ветровых электростанций удвоится и составит примерно 110 гигаватт, а мощность солнечных увеличится более чем втрое, до 200 гигаватт. Кроме того, должны вырасти ставки субсидирования установки солнечных батарей на крышах частных домов, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Из-за военного вторжения России в Украину официальный Берлин готовится полностью прекратить поставки газа и нефти из РФ, отмечает агентство Reuters. По его сведениям, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) не исключает продолжение эксплуатации германских атомных электростанций хотя и считает это маловероятным. Ранее ожидалось, что действующие в стране АЭС отключат до конца текущего года. Кроме того, в связи с перерастанием конфликта вокруг Украины в полномасштабную войну ставится под сомнение и поэтапный отказ Германии от угля к 2030 году, указывает Reuters.

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  • Электропоезд рядом с автобаном

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  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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