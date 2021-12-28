Доступ к сайтам в РФ ограничен. Как обойти блокировки

Многие пользователи в России при попытке зайти на сайт DW с сегодняшнего дня, 4 марта, получают сообщение: "Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено". Российские власти блокируют не только DW, но и сайты BBC, "Медузы", "Радио Свобода" и "Голоса Америки" и ряда других. Перебои отмечены в работе Facebook, магазинов приложений Google и Apple, ранее в РФ были замечены попытки замедления работы Youtube.

Решение глушить масс-медиа приняла Генеральная прокуратура РФ еще 24 февраля, то есть в день начала военной кампании РФ против Украины, на что обратили внимание в неправительственной организации "Роскомсвобода". Комментируя последние блокировки СМИ, Роскомнадзор (РКН) заявил, что шаг российских властей принят за "целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения". Власти РФ отказываются называть военные действия армии РФ войной, вопреки многочисленным свидетельствам именно широкомасштабных военных действий против Украины.

Что делать тем, кто хотел бы продолжать читать нас и другие СМИ, которые стали блокировать в России? Обзор DW не предполагает всей полноты, но есть несколько базовых вещей, которые мог бы сделать каждый. Некоторые из мер помогли бы получить свободный доступ к тем материалам, которые вы хотите читать, другие - еще и повысить безопасность личных данных в интернете.

Пользуйтесь VPN

Вариантов обходить государственные блокировки много: самый простой - это создать зеркало или прокси. Наш сайт, например, доступен по этой зеркальной ссылке: http://26394.info/. Но наилучший способ - это тот, который одновременно помогает защищать вам свой трафик. Это тем более актуально, что власти готовят новые, более широкие юридические основания просматривать частную переписку российских граждан. Госдума 4 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. Защищать свой трафик можно с помощью настройки VPN - начиная, например, с "приватного режима" в браузерах Safari и Firefox.

Вот что видят многие пользователи в РФ, когда пытаются выйти на нашу страницу

VPN делает недоступными для мониторинга ваши действия в интернете: виден только зашифрованный трафик, а сайты, которые вы посещаете, видят не ваш IP-адрес, а адрес VPN-сервера, поясняет сайт "Роскомсвободы". VPN-сервисы получают доступ к вашим данным, поэтому, чтобы избежать утечки ваших данных, например, в рекламных целях, эксперты по интернет-безопасности настоятельно советуют использование платных VPN-провайдеров.

VPN можно настроить самим, но это занятие - только для технически продвинутых пользователей, остальные могут просто заключить договор с одним из провайдеров, которые зарекомендовали себя как надежные. Часть подобных сервисов ушла или недоступна в РФ, еще часть - подвергается блокировкам (судя, по выводам независимых экспертов, различной степени эффективности) со стороны РКН. Тем не менее выбор по-прежнему достаточно широкий. "Роскомсвобода" на основании своих анализов предлагает рассмотреть в качестве альтернативы такие, как ExpressVPN, ProtonVPN, Private Internet Access и другие.

Альтернативы: браузер Tor

Еще один вариант обхода блокировок, средство анонимизации и защиты личных данных - это установка маршрутизатора, например, браузера Tor.

Tor работает на технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации, когда запрос пользователя не напрямую поступает по какому-то адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос сложно, если возможно. Вместе с определенной долей анонимности пользователю придется смириться с небольшими ограничениями в вопросах комфорта: страницы в Tor грузятся медленнее, чем в обычном браузере, программа не сохраняет список посещенных сайтов, адреса и пароли - каждый раз все приходится заносить заново. DW тоже использует Tor, где у нашего сайта есть свой адрес:

https://www.dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion

Настройки в приложении DW

Российские власти еще с прошлого года начали блокировать как основной сайт проекта, так и зеркала, то есть копии основного сайта на других адресах, а также ограничили доступ к серверам, с которыми связывается браузер Tor, так как IP-адреса этих серверов публично известны. РКН сделал попытку блокировать и сам трафик, который идет через Tor. Для этого российские власти используют технологию DPI (deep paket inspection) - в России она называется ТСПУ ("Технические средства противодействия угрозам"). По данным самого проекта Tor, блокировки не имеют большого эффекта: да, сократилось число пользователей, которые не пользуются "мостами" в Tor, но выросло число тех, кто самостоятельно создает "мосты", и тем самым сохраняет свободный доступ к сети. Но в целом сервисом в РФ пользуются, по данным cамого Tor, около 200 тысяч человек.

Проект Psiphon и приложение DW

DW поддерживает еще одно интернет-приложение для обхода цензуры: Psiphon. Это не классический VPN-провайдер, его задача - не столько защитить данные, сколько дать одновременно большому числу людей возможность доступа к интернету, как объясняют сами создатели и руководители проекта. Идея проекта: в случае массированных блокировок большое число пользователей может сохранить свободный доступ к сети, в то время как обычные провайдеры VPN могут оказаться перегружены.

Используйте QR-Code или пустой email

Этот расчет сработал во время массовых протестов в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, когда им ежедневно пользовалось более миллиона жителей страны. Psiphon еще не блокируется, но стоит в списке тех приложений, которые РКН может начать блокировать в любой момент. Если вы хотите использовать Psiphon, то можете скачать его с сайта или обратитесь напрямую к DW по адресу: dw-w@psiphon3.com. Если вы будете использовать Psiphon, загруженный через DW, то сначала приложение будет перенаправлять вас на сайт DW. Далее вы можете продолжить пользоваться интернетом по своему усмотрению.

Наше мобильное приложение использует встроенный софт Psiphon. Загрузить приложение DW можно и по этой прямой ссылке. Важно помнить, что Psiphon, в отличие от Tor или обычных VPN-сервисов, не ставит своей целью повысить конфиденциальности пользователей в интернете.

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