German News Service

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Пропустить раздел Контекст
Контекст
Кристоф Хойсген: Украина должна стать членом НАТО
Кристоф Хойсген: Украина должна стать членом НАТО
Киев "должен и станет членом НАТО - как только позволят условия", указал глава Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
10.07.2023
10 июля 2023 г.
ФРГ впервые направит солдат в Австралию для учений
ФРГ впервые направит солдат в Австралию для учений
Германия направит до 240 немецких солдат для участия в учениях Talisman Sabre в Австралии.
Политика
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Президент Германии: Отношения с Россией не были "лакейством"
Президент Германии: Отношения с Россией не были "лакейством"
Германия пыталась создать в Европе архитектуру безопасности, включающую РФ, и это не было наивным, указал президент ФРГ.
Политика
09.07.2023
9 июля 2023 г.
Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей
Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей
В демонстрации в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп.
Общество
09.07.2023
9 июля 2023 г.
Пропустить раздел НОВОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ
НОВОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ
Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ
Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ
На саммите в Вильнюсе Украину формально не пригласили в НАТО. Что говорят об этом в Германии - в материале DW.
Политика
22 ч. назад
22 ч. назад
Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины
Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины
На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 взяли на себя обязательства оказывать Украине всеобъемлющую и долгосрочную помощь.
Конфликты
22 ч. назад
22 ч. назад
Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни
Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни
Таможня ФРГ арестовывает личные автомобили с номерами России. Пострадали не только российские граждане, как выяснила DW.
Общество
23 ч. назад
23 ч. назад
Взрывы на СП: ФРГ рассказала ООН о следах взрывчатки на яхте
Взрывы на СП: ФРГ рассказала ООН о следах взрывчатки на яхте
Накануне заседания Совбеза ООН, посвященного взрывам на "Северных потоках", Германия отчиталась о ходе следствия.
Конфликты
12.07.2023
12 июля 2023 г.
Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия
Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия
Глава Мюнхенской конференции по безопаности объяснил DW, почему Украину нужно как можно скорее принять в НАТО.
Конфликты
11.07.2023
11 июля 2023 г.
Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard
Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard
Подбитые в Украине танки ВСУ немецкого производства ждут ремонта. Но Польша пока не торопится с ним. Почему?
Конфликты
11.07.2023
11 июля 2023 г.
Канцлер ФРГ заявил о гарантиях безопасности для Киева
Канцлер ФРГ заявил о гарантиях безопасности для Киева
Олаф Шольц анонсировал совместную декларацию стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности Украины.
Конфликты
11.07.2023
11 июля 2023 г.
В Вильнюсе проходит саммит НАТО
В Вильнюсе проходит саммит НАТО
Основными темами саммита станут вопросы членства Украины в НАТО и присоединение к альянсу Швеции.
Политика
11.07.2023
11 июля 2023 г.
Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?
Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?
От Германии на саммите НАТО ожидают определенной позиции в вопросе членства Украины в альянсе. Что предложит Берлин?
Конфликты
10.07.2023
10 июля 2023 г.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ ЖИЗНИ
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм
24 ч. назад
24 ч. назад
Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции
Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции
За несколько дней до концертов Rammstein в Берлине адвокаты Линдемана приняли юридические меры. Подробности - у DW.
Культура
24 ч. назад
24 ч. назад
Что не так с фанатками Rammstein?
Что не так с фанатками Rammstein?
Стереотип о падающих в обморок и визжащих молодых женщинах является сексистским, считают эксперты.
Культура
11.07.2023
11 июля 2023 г.
Как не дать сгореть смартфону
Как не дать сгореть смартфону
Во время жары смартфон может выйти из строя. Как этого избежать? Cоветы немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom.
Культура
11.07.2023
11 июля 2023 г.
Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"
Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"
В Дрездене закрылся музей ГДР. Экспонаты пустили с молотка: машины, банки с "закрутками" и даже парикмахерский салон.
Культура
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Пропустить раздел УЧЕБА И КАРЬЕРА
УЧЕБА И КАРЬЕРА
Экономист: Германии необходимы 1,5 млн иммигрантов в год
Экономист: Германии необходимы 1,5 млн иммигрантов в год
Берлин должен принять меры для усиления притока квалифицированных кадров из-за рубежа, считает глава "Совета мудрецов".
Политика
03.07.2023
3 июля 2023 г.
Пропустить раздел ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Около здешнего храма проходила Берлинская стена. Церковная колокольня вошла в историю радиосвязи.
Туризм
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России
Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России
Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ.
Экономика и бизнес
01.07.2023
1 июля 2023 г.
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