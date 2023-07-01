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German News Service

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Контекст

Кристоф Хойсген

Кристоф Хойсген: Украина должна стать членом НАТО

Кристоф Хойсген: Украина должна стать членом НАТО

Киев "должен и станет членом НАТО - как только позволят условия", указал глава Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика10 июля 2023 г.
Альфонс Майс

ФРГ впервые направит солдат в Австралию для учений

ФРГ впервые направит солдат в Австралию для учений

Германия направит до 240 немецких солдат для участия в учениях Talisman Sabre в Австралии.
Политика10 июля 2023 г.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью телеканалу ZDF

Президент Германии: Отношения с Россией не были "лакейством"

Президент Германии: Отношения с Россией не были "лакейством"

Германия пыталась создать в Европе архитектуру безопасности, включающую РФ, и это не было наивным, указал президент ФРГ.
Политика9 июля 2023 г.
Участники гей-парада в Кельне

Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

В демонстрации в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп.
Общество9 июля 2023 г.
Пропустить раздел НОВОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ

НОВОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

На саммите в Вильнюсе Украину формально не пригласили в НАТО. Что говорят об этом в Германии - в материале DW.
Политика22 ч. назад
Владимир Зеленский и участники саммита G7 в Хиросиме, май 2023 года

Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины

Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 взяли на себя обязательства оказывать Украине всеобъемлющую и долгосрочную помощь.
Конфликты22 ч. назад
Автомобили с российскими номерами на территории ЕС, архивное фото 2022 года из аэропорта Хельсинки

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Таможня ФРГ арестовывает личные автомобили с номерами России. Пострадали не только российские граждане, как выяснила DW.
Общество23 ч. назад
Место взрыва "Северного потока"

Взрывы на СП: ФРГ рассказала ООН о следах взрывчатки на яхте

Взрывы на СП: ФРГ рассказала ООН о следах взрывчатки на яхте

Накануне заседания Совбеза ООН, посвященного взрывам на "Северных потоках", Германия отчиталась о ходе следствия.
Конфликты12 июля 2023 г.
Плакат с символикой саммита НАТО в Вильнюсе

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Глава Мюнхенской конференции по безопаности объяснил DW, почему Украину нужно как можно скорее принять в НАТО.
Конфликты11 июля 2023 г.
Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Подбитые в Украине танки ВСУ немецкого производства ждут ремонта. Но Польша пока не торопится с ним. Почему?
Конфликты11 июля 2023 г.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер ФРГ заявил о гарантиях безопасности для Киева

Канцлер ФРГ заявил о гарантиях безопасности для Киева

Олаф Шольц анонсировал совместную декларацию стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности Украины.
Конфликты11 июля 2023 г.
Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

Основными темами саммита станут вопросы членства Украины в НАТО и присоединение к альянсу Швеции.
Политика11 июля 2023 г.
Вильнюс накануне саммита НАТО, 9 июля 2023 года

Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

От Германии на саммите НАТО ожидают определенной позиции в вопросе членства Украины в альянсе. Что предложит Берлин?
Конфликты10 июля 2023 г.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ ЖИЗНИ

"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм24 ч. назад
Во время концерта Rammstein в начале июня в мюнхенском Олимпийском стадионе

Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции

Адвокаты Линдемана приняли меры против петиции

За несколько дней до концертов Rammstein в Берлине адвокаты Линдемана приняли юридические меры. Подробности - у DW.
Культура24 ч. назад
Фанатки группы Rammstein на концерте в Москве, 2016 год.

Что не так с фанатками Rammstein?

Что не так с фанатками Rammstein?

Стереотип о падающих в обморок и визжащих молодых женщинах является сексистским, считают эксперты.
Культура11 июля 2023 г.
На смартфон видео

Как не дать сгореть смартфону

Как не дать сгореть смартфону

Во время жары смартфон может выйти из строя. Как этого избежать? Cоветы немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom.
Культура11 июля 2023 г.
Аукцион в Дрездене

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

В Дрездене закрылся музей ГДР. Экспонаты пустили с молотка: машины, банки с "закрутками" и даже парикмахерский салон.
Культура10 июля 2023 г.
Пропустить раздел УЧЕБА И КАРЬЕРА

УЧЕБА И КАРЬЕРА

Сотрудник в рабочей одежде

Экономист: Германии необходимы 1,5 млн иммигрантов в год

Экономист: Германии необходимы 1,5 млн иммигрантов в год

Берлин должен принять меры для усиления притока квалифицированных кадров из-за рубежа, считает глава "Совета мудрецов".
Политика3 июля 2023 г.
Пропустить раздел ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Храм Христа Спасителя (Heilandskirche) в Потсдаме

Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей

Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей

Около здешнего храма проходила Берлинская стена. Церковная колокольня вошла в историю радиосвязи.
Туризм10 июля 2023 г.
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ.
Экономика и бизнес1 июля 2023 г.12 фото