Триллер "Конклав" Бергера стал фаворитом "Золотого глобуса"

Среди номинантов на вторую по важности кинопремию США после "Оскара" - композиторы Фолькер Бертельман и Ханс Циммер, немецкий режиссер Эдвард Бергер, российский актер Юра Борисов.

Художественный фильм "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger) представлен сразу в шести номинациях американской кинопремии "Золотой глобус". Картина о выборах нового папы римского претендует на призы за лучший драматический фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль в драме (Рэйф Файнс), лучший сценарий (Питер Строган) и лучшую актрису второго плана (Изабелла Росселлини). Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

В категории "Лучшая музыка к фильму" номинированы сразу два немецких композитора. Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka), отвечал за музыкальное сопровождение "Конклава", а Ханс Циммер (Hans Zimmer) написал музыку ко второй части фантастического фильма "Дюна" канадца Дени Вильнева и получил за нее "Оскар".

Фильм-фаворит расскажет о сменившем пол лидере наркокартеля

Фаворитом киносезона выступает фильм "Эмилия Перес" француза Жака Одиара. Представленный в 10 номинациях картина повествует об адвокате, помогающей лидеру мексиканского наркокартеля сменить пол, чтобы скрыться от властей. Историческая драма "Бруталист" американца Брэди Корбета об архитекторе, пережившем Холокост, номинирована в семи категориях.

Карла Гаскон в фильме "Эмилия Перес" Фото: Shanna Besson/Netflix/picture alliance

Соперниками "Конклава" в борьбе за главную награду - лучший драматический фильм - выступают биографическая картина "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда о молодом Бобе Дилане, "Мальчишки из "Никеля" РаМела Росса об исправительном учреждении для подростков, "Пятое сентября" Тима Фельбаума о теракте на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, а также "Бруталист" и вторая часть "Дюны".

Фильм "Семя священного инжира" уже номинирован на "Оскар" от Германии Фото: Neon/AP/picture alliance

Спродюсированная большей частью в Германии картина иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Семя священного инжира" представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Эта работа уже номинирована от Германии на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в аналогичной категории. Конкурентами творения Расулофа выступают драма "Горная невеста" итальянки Мауры Дельперо, "Девушка с иглой" датчанина Магнуса фон Хорна, "Эмилия Перес" француза Жака Одиара, "Я все еще здесь" бразильца Вальтера Саллеса и "Все, что нам кажется светом" индийской режиссерши Паял Кападиа.

Среди номинантов - россиянин

Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера. Картина-обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн рассказывает об отношениях стриптизерши из Бруклина с сыном российского олигарха и претендует на награды в пяти категориях.

Юрий Борисов Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

"Золотые глобусы " вручают с 1944 года. Награда считается второй по важности кинопремией в США после "Оскара". 82-я церемония награждения состоится 5 января 2025 года.