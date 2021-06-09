Немецкое кино

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Немецкий кинематограф с конца 19-го века стал значительной частью мирового киноискусства.
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Контекст
Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии
Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии
Узнать о воссоединении Германии в 1990-м можно из фильмов и сериалов. Полезная подборка DW.
Кино
03.10.2022
3 октября 2022 г.
Немецкая киноиндустрия станет более экологичной?
Немецкая киноиндустрия станет более экологичной?
Немецкая кинопромышленность хочет стать дружелюбнее к окружающей среде. Тема "зеленых" съемок у всех на устах.
Кино
05.04.2022
5 апреля 2022 г.
Новый шпионский триллер от Netflix
Новый шпионский триллер от Netflix
Можно ли было остановить Гитлера в 1938 году? Авторы исторической драмы Netflix ищут ответ.
Культура
21.01.2022
21 января 2022 г.
Харди Крюгер: от солдата Гитлера до звезды Голливуда
Харди Крюгер: от солдата Гитлера до звезды Голливуда
Он должен был войти в элиту "третьего рейха". Но судьба имела на него совсем другие планы.
Культура
20.01.2022
20 января 2022 г.
Бабельсберг: кузница не только немецкого кино
Бабельсберг: кузница не только немецкого кино
Уникальная съемочная площадка, где с удовольствием работают и звезды Голливуда.
Кино
17.01.2022
17 января 2022 г.
Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
В саксонском замке Морицбург ежегодно проходит выставка, посвященная легендарной киносказке.
Кино
09.06.2021
9 июня 2021 г.
8 фото
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