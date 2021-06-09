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Немецкое кино

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Немецкий кинематограф с конца 19-го века стал значительной частью мирового киноискусства.

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Контекст

Кадр из фильма "Гуд бай, Ленин!"

Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии

Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии

Узнать о воссоединении Германии в 1990-м можно из фильмов и сериалов. Полезная подборка DW.
Кино3 октября 2022 г.
Самолет, зеленый экран и съемочная команда фильма "Красный барон" в павильоне

Немецкая киноиндустрия станет более экологичной?

Немецкая киноиндустрия станет более экологичной?

Немецкая кинопромышленность хочет стать дружелюбнее к окружающей среде. Тема "зеленых" съемок у всех на устах.
Кино5 апреля 2022 г.
Кадр из фильма Netflix "Мюнхен: На пороге войны"

Новый шпионский триллер от Netflix

Новый шпионский триллер от Netflix

Можно ли было остановить Гитлера в 1938 году? Авторы исторической драмы Netflix ищут ответ.
Культура21 января 2022 г.
Харди Крюгер в фильме "Тот, кто сбежал" (The One That Got Away, 1957)

Харди Крюгер: от солдата Гитлера до звезды Голливуда

Харди Крюгер: от солдата Гитлера до звезды Голливуда

Он должен был войти в элиту "третьего рейха". Но судьба имела на него совсем другие планы.
Культура20 января 2022 г.
Марлен Дитрих в фильме "Голубой ангел"

Бабельсберг: кузница не только немецкого кино

Бабельсберг: кузница не только немецкого кино

Уникальная съемочная площадка, где с удовольствием работают и звезды Голливуда.
Кино17 января 2022 г.
Либуше Шафранкова и Павел Травничек

Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

В саксонском замке Морицбург ежегодно проходит выставка, посвященная легендарной киносказке.
Кино9 июня 2021 г.8 фото