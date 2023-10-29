Война России против Украины

В ночь на 24 февраля 2022 года Россия развязала полномасштабную войну против Украины. События каждого дня агрессии в режиме круглосуточной онлайн-трансляции (до 1 ноября 2023 года) - в хронике DW.
Мобилизация в России на войну с Украиной не похожа на частичную и не нашла поддержки в обществе.
При отражении агрессии Москвы Киев нуждается в современных вооружениях - ПВО, бронетехнике, тяжелой артиллерии, боевой авиации. Страны Запада - партнеры Украины - оказывают посильную помощь подвергшейся агрессии стране.