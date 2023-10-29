  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Украинский флаг на фоне полуразрушенной многоэтажки в Торецке
Фото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

Война России против Украины

Публикации по теме

В ночь на 24 февраля 2022 года Кремль объявил о проведении "специальной военной операции в Донбассе", развязав полномасштабную войну с Украиной.

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Крылатые ракеты Taurus воздушного базирования

Почему бундестаг не проголосовал за ракеты Taurus для Киева

Конфликты17 января 2024 г.
Пропустить раздел Новости

Новости

18 января 2024 г.

Россия нанесла массированный ночной удар дронами по Украине

18 января 2024 г.

Власти РФ сообщили о сбитых ракетах и БПЛА в трех областях

18 января 2024 г.

AI призвала ЕС не выдавать РФ беженцев с Северного Кавказа

17 января 2024 г.

Совет НАТО - Украина: военные встретились без Залужного

17 января 2024 г.

Хакеры из РФ атаковали сайты правительства Швейцарии

17 января 2024 г.

Германия передала Киеву новый пакет военной помощи

Показать больше
Пропустить раздел Контекст

Контекст

Немецкая крылатая ракета Taurus

Удары по России? Что и почему требует от Украины Запад

Удары по России? Что и почему требует от Украины Запад

Запад против ударов ВСУ по территории РФ с помощью переданного им Киеву оружия. На каком основании?
Политика17 января 2024 г.
Европарламент в Страсбурге

"Формула победы" для ВСУ: кто в Европарламенте за и против

"Формула победы" для ВСУ: кто в Европарламенте за и против

Евродепутаты рассчитали "формулу победы Украины". Подробнее - в репортаже DW.
Конфликты16 января 2024 г.
Возвращенный Россией депортированный ребенок в посольстве Катара в Москве. Во время передачи присутствовала уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова (справа)

Правозащитники выявили 378 детей из Украины в семьях в РФ

Правозащитники выявили 378 детей из Украины в семьях в РФ

Украинская НПО идентифицировала украинских детей, устроенных в российские семьи, и их новых опекунов.
Конфликты16 января 2024 г.
Британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский на подписании в Киеве 12 января соглашения о безопасности

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Подписанное соглашение вряд ли быстро поможет ВСУ, считает эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.
Конфликты16 января 2024 г.
Один из белорусских добровольцев в Украине (фото из архива)

Белорусы, воевавшие в ВСУ: проблемы с легализацией остаются

Белорусы, воевавшие в ВСУ: проблемы с легализацией остаются

Спустя год после первой публикации DW положение белорусских экс-добровольцев в ВСУ не улучшилось.
Конфликты16 января 2024 г.
Российский А-50 (архив)

Не только Patriot? Как Украина могла сбить самолет А-50

Не только Patriot? Как Украина могла сбить самолет А-50

ВСУ сообщили, что впервые сбили российский самолет радиолокационной разведки А-50. Как это могло произойти?
Конфликты15 января 2024 г.
Показать больше
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Война в Украине: хроника событий

Публикации по теме

В ночь на 24 февраля 2022 года Россия развязала полномасштабную войну против Украины. События каждого дня агрессии в режиме круглосуточной онлайн-трансляции (до 1 ноября 2023 года) - в хронике DW.

Город Авдеевка в октябре 2023 года, вид издалека

Россия готовит новую волну наступления на Авдеевку

Россия готовит новую волну наступления на Авдеевку

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 31 октября.
Конфликты31 октября 2023 г.
Situation an der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland

ВСУ: У границы с Украиной размещены 1800 белорусских военных

ВСУ: У границы с Украиной размещены 1800 белорусских военных

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 30 октября.
Конфликты30 октября 2023 г.
Сбитый беспилотник Shahed над Украиной

ВСУ: Над Кировоградской областью выявлены ударные дроны

ВСУ: Над Кировоградской областью выявлены ударные дроны

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 29 октября.
Конфликты29 октября 2023 г.
Еще по теме
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

мобилизованные россияне в Москве
Фото: Stringer/AA/picture alliance

Мобилизация в России и ее последствия

Мобилизация в России на войну с Украиной не похожа на частичную и не нашла поддержки в обществе.

Готовы ли релоканты вернуться в Россию? Три истории

Миграция2 января 2024 г.

Жены мобилизованных сталкиваются с давлением властей

Политика21 декабря 2023 г.02:46 мин.

Наталья Зубаревич об экономике по итогам первого года войны

Экономика и бизнес19 декабря 2023 г.26:04 мин.
Всего публикаций по теме: 122
Пропустить раздел Видеопроекты

Видеопроекты

Полуголая вечеринка - "Заповедник", выпуск 294

Отвлекающая хула за полуголую вечеринку в Мутаборе. США намекают ЕС на конфискацию резервов РФ.
14 января 2024 г.13:38 мин.
Пропустить раздел Видеоновости

Видеоновости

Массовые протесты в Башкортостане

Также в выпуске: В Германии требуют запрета правопопулистской партии АдГ. Возможно ли это? DW Новости (17.01.2024)
17 января 2024 г.31:30 мин.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Военные РФ во время учений "Запад-2021" в Калининградской области (фото из архива)

Атака России на НАТО? Эксперты о публикации в Bild

"Бундесвер готовится к нападению Путина", - гласит заголовок в Bild, рисующей сценарий начала войны России против НАТО.
Конфликты15 января 2024 г.
Литовский парламент

Как и почему в Литве спорят о "русских" школах

Ход дискуссии в Литве об интеграции русскоязычного меньшинства не оправдал ожиданий российских пропагандистов.
Образование13 января 2024 г.
Председатель ХДС Фридрих Мерц

Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам

Глава оппозиционного ХДС раскритиковал выплаты украинским беженцам в Германии. Он считает, что им нужно идти работать.
Конфликты9 января 2024 г.
Пропустить раздел Проекты

Проекты

Рука с ложкой и Земной шар в виде яйца

"Геофактор"

Подкаст Deutsche Welle о политике безопасности.
Узнать подробности
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Оружие для Украины

Публикации по теме

При отражении агрессии Москвы Киев нуждается в современных вооружениях - ПВО, бронетехнике, тяжелой артиллерии, боевой авиации. Страны Запада - партнеры Украины - оказывают посильную помощь подвергшейся агрессии стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Франция заключит с Украиной договор о гарантиях безопасности

Франция заключит с Украиной договор о гарантиях безопасности

Франция заключит с Украиной договор о гарантиях безопасности и поставит ей больше оружия, заявил президент Макрон.
Политика17 января 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Германия увеличит почти вдвое военную помощь Украине

Германия увеличит почти вдвое военную помощь Украине

Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее.
Политика17 января 2024 г.
Люди в парке Зарядье на фоне Кремля в Москве (фото из архива)

РФ закупает западные компоненты для оружия в обход санкций

РФ закупает западные компоненты для оружия в обход санкций

Почти половина военного импорта РФ за десять месяцев 2023 года состояла из товаров, произведенных западными компаниями.
Конфликты13 января 2024 г.
Еще по теме
Пропустить раздел Внешний контент

Внешний контент