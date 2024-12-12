Форум в Берлине. Чему Запад может поучиться у Украины

Обмен опытом в оборонной сфере, энергетика и немецкие инвестиции в послевоенное восстановление Украины были главными темами германо-украинского бизнес-форума в Берлине.

Что может Украина предложить Германии и другим странам Запада в обмен на оказываемую ей военную помощь? Предприятия украинского ВПК могут, например, поделиться своим опытом снижения издержек при производстве беспилотников. А еще западные партнеры могут от них узнать, как на самом деле ведется современная война и какие технологии для нее требуются.

Об этом, среди прочего, речь шла на 7-м германо-украинском бизнес-форуме, проходившем 11 декабря в Берлине с участием канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Центральными темами в этом году были энергетика и оборонная промышленность, но участники форума много говорили и о послевоенном восстановлении Украины.

Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину

Германия - ключевой союзник Украины в Европе. По данным проекта UkraineSupportTracker Института мировой экономики в Киле (IfW), к 31 октября 2024 года Украина уже получила от Германии военной помощи на 11,04 млрд евро, гуманитарной - на 3,24 млрд, финансовой - на 1,41 млрд. Итого - 15,69 млрд евро. Больше предоставили только США (84,73 млрд евро) и ЕС в целом (43,84 млрд евро). При этом в общеевропейскую помощь самый большой вклад внесла опять же Германия, выделив 10,06 млрд.

Олаф Шольц: "Путин не сможет разрушить Украину экономически, как бы он ни старался" Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Открывая форум, канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать своего союзника. "Путин не сможет разрушить Украину экономически, как бы он ни старался", - заявил канцлер. При этом он отметил, что важную роль в поддержке и развитии украинской экономики должен играть бизнес, и призвал частные компании активнее инвестировать. Без частных инвестиций восстановить украинскую экономику не удастся, заключил Шольц.

Шмыгаль: ни одна немецкая компания не ушла из Украины

Согласно опросу немецких предпринимателей, проведенному консалтинговой компанией KPMG, основное препятствие для инвестиций в Украину - риски, непосредственно связанные с войной. Этот фактор в своих ответах упомянули 53% опрошенных. На втором месте - безопасность работников (38%). Высокий уровень коррупции как сдерживающий фактор отметил 31% опрошенных.

На подиумной дискуссии с участием Роберта Хабека Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) напомнил, что сейчас условия для инвестиций немецких компаний в украинскую экономику во многом созданы именно государственными гарантиями. Правительство Германии гарантирует инвесторам возмещение не только прямых убытков, включая полную потерю инвестиций, но и так называемых конверсионных и трансфертных рисков, связанных с процентными платежами по займам. "Мы сделали исключение (для Украины - Ред.), обычно мы не даем такие гарантии странам, находящимся в состоянии войны", - подчеркнул Хабек.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство ФРГ за предоставленные гарантии и подчеркнул, что их уже получили 53 немецких проекта на общую сумму более 380 млн евро. Он отметил, что с начала войны ни одна немецкая компания не ушла с украинского рынка. Более того, несмотря на тяжелые условия, их число возросло. Всего сейчас в Украине действует порядка 2 тысяч немецких компаний, отмечали участники форума.

Приоритеты - энергетика и оборонная промышленность

Центральными темами форума были энергетическая безопасность и наращивание военного потенциала Украины.

Третья зима с начала войны может оказаться самой трудной, предупреждало Международное энергетическое агентство . Российские авиаудары причинили энергетической системе Украины колоссальный ущерб. Даже в самом благоприятном сценарии дефицит электроэнергии может составить около трети от ожидаемого пикового спроса.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины Фото: Gleb Garanish/REUTERS

Олаф Шольц в своем выступлении пообещал предоставить Украине как новые средства ПВО для защиты от российских атак, так и энергетическое оборудование. Кроме того, в конце ноября сталоизвестно о том, что Германия выделит 65 млн евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

В оборонной сфере, помимо прямой военной помощи со стороны Германии, активно развивается взаимовыгодное сотрудничество между компаниями двух стран. Филипп фон Михаэлис, глава швейцарско-немецкого разработчика систем разминирования Global Clearance Solutions, объяснил суть этого сотрудничества следующим образом: "Мы не можем просто поставлять вооружения - мы должны делать больше. Мы обязаны организовать трансфер ноу-хау. Но и мы сами от этого выигрываем. От наших партнеров в Украине мы узнаем, как на самом деле ведется современная война".

О том, что европейские (в частности, немецкие) предприятия ВПК могут многому научиться у украинских, говорится в докладе "Европейская стратегия оборонной промышленности в условиях враждебного мира ", который подготовил аналитический центр Bruegel. В частности, украинские производители беспилотников стали эффективно использовать гражданские технологии, что существенно снижает себестоимость готовой продукции.

Руководители украинских частных оборонных предприятий, участвовавшие в форуме, отметили три основные проблемы, с которыми они сталкиваются: финансирование, закупка необходимых компонентов и поиск квалифицированных кадров. Олаф Шольц, а за ним и председатель комитета по обороне бундестага Маркус Фабер (Markus Faber) уверены, что немецкие инвестиции в украинскую экономику будут расти. Фабер оценил потенциал украинского ВПК в 20 млрд долларов годовой выручки.

Восстановлением Украины необходимо заниматься уже сейчас

Планировать восстановление Украины необходимо уже сейчас - не дожидаясь окончания войны, подчеркивали в недавно вышедших докладах эксперты Atlantic Council и CEPR. Миллиарды евро, выделенные на военную и гуманитарную помощь, окажутся выброшенными на ветер, если экономика Украины рухнет. В прошлом году ВВП страны, по данным украинских властей, вырос на 5,3%, в 2024-м может вырасти на 3,6%. Но в первый год российского вторжения он обвалился на 28,8%.

На восстановление Украины понадобится 1 триллион долларов Фото: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

По оценке Европейского инвестиционного банка , всего на восстановление Украины придется потратить около 1 трлн долларов в течение 15 лет. Только прямой ущерб инфраструктуре, согласно оценке Киевской школы экономики, которая приводилась на форуме, по состоянию на январь 2024 года оценивался в 155 млрд евро. "Когда будет достигнут мир, мы должны уже точно знать, откуда поступят деньги (на восстановление - Ред.)", - заявил Роберт Хабек в своем выступлении.

Участники форума подчеркнули необходимость проведения реформ и создания специальных структур как обязательных условий для привлечения инвестиций. Хабек отметил, что Украина предпринимает значительные усилия, хотя, например, "коррупция все еще не на нуле".

Кроме того, на форуме обсуждалась тема возвращения в страну украинских беженцев - восстановление страны потребует рабочих рук. Денис Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в возвращении всех, кто был вынужден уехать. Решение этой задачи возложено на новое министерство национального единства.

Украина стремится быть равноправным партнером

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр экономики Украины Юлия Свириденко в своих выступлениях много говорили не только о текущем, но и о будущем. Шмыгаль напомнил Олафу Шольцу его фразу, произнесенную на предыдущем форуме: "Инвестируя в Украину сегодня, вы (немецкий бизнес - Ред.) инвестируете в будущего члена ЕС". Участники украинской делегации надеются, что после окончания войны сотрудничество между странами станет по-настоящему масштабным и охватит многие сферы.

В частности, Украина рассчитывает стать важным поставщиком так называемых критических минералов, таких как титан, никель и кобальт. Украинские компании могут восстановить и свои былые позиции на энергетическом рынке ЕС. До начала войны они вырабатывали более 50 ГВт, что позволяло Украине быть крупным экспортером электроэнергии.

Кроме того, географическое положение Украины, по словам Шмыгаля, открывает ей возможность стать важным звеном европейской транспортной логистики "от Балтийского до Черного моря, от Лиссабона до Харькова". Наконец, Украина, по мнению премьер-министра, способна экспортировать IT-сервисы - например, в области госуслуг ("через наш сервис "Дия" можно даже пожениться онлайн") и кибербезопасности.

Будущее сотрудничества после смены немецкого правительства

В день проведения форума Олаф Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству, что открывает дорогу к досрочным парламентским выборам. Они, вероятно, состоятся 23 февраля.

Согласно опросу социологического института INSA, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, 31,8% голосов получили бы христианские демократы, 18,4% - "Альтернатива для Германии" и лишь 16,5% - социал-демократы Шольца.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений с новым правительством, Денис Шмыгаль высказал уверенность в том, что принципиальный курс Берлина в отношении Киева останется прежним, потому что немецкое общество, как он считает, продолжает поддерживать Украину. Примерно так же он ответил на вопрос о взаимодействии с США после прихода к власти команды Дональда Трампа, отметив, что у президента Украины Владимира Зеленского состоялись с Трампом "хорошие, многообещающие и оптимистичные разговоры".