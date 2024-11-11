Идея военной помощи Украине теряет популярность в Германии

В 2023 году за военную поддержку Киева со стороны Берлина выступали две трети немцев, сейчас - около половины, выяснил Фонд имени Кёрбера.

Количество жителей Германии, одобряющих военную помощь Украине, немного снизилось. Сейчас за подобную поддержку выступает 57 процентов немцев, следует из опубликованных во вторник, 12 ноября, результатов опроса института Verian, проведенного по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung). Это на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее. При этом 45 процентов опрошенных видят в войне в Украине крупнейший геополитический вызов.

Около половины (47 процентов) респондентов выступают за то, чтобы Украина продолжала борьбу до тех пор, пока не вернет все оккупированные соседней страной территории. При этом 43 процента опрошенных считают, что Киеву следует распрощаться с частью своей международно признанной территории и тем самым попытаться завершить войну.

По вопросу войны в Украине заметна разница между западными и восточными землями ФРГ. Так, на востоке идею отказа от территорий поддержали 52 процента, а идею дальнейшей борьбы - 38 процентов. На западе число сторонников этих вопросов составило 40 и 49 процентов соответственно.

О роли ФРГ в решении кризисов

Доля жителей ФРГ, выступающих за активную вовлеченность Берлина в разрешение международных кризисов, составила 46 процентов и тем самым достигла пика с начала серии опросов по внешней политике. При этом 71 процент респондентов уточняют, что желали бы видеть активную дипломатическую работу, 15 процентов поддерживают расширение финансовой помощи (кризисным регионам. - Ред.) и лишь 10 процентов выступают за более активное военное участие ФРГ.

Идея Германии как оборонного лидера Европы находит все меньше понимания среди жителей ФРГ. В 2023 году в поддержку такой идеи выступил 71 процент участников опроса, а теперь - 65 процентов. Опрошенных не пугает перспектива того, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Вашингтон может сократить оборонную поддержку на международном уровне.

О последствиях возвращения Трампа в Белый дом

Итоги голосования в Соединенных Штатах отрицательно скажутся на отношениях Берлина и Вашингтона, убеждены большинство респондентов (79 процентов). Так, 45 процентов видят в переизбрании республиканца "скорее негативные" последствия для ФРГ, а 34 процента - "очень негативные". При этом 12 процентов верят, что возвращение Трампа в Белый дом станет "скорее положительным" для Берлина и лишь пять процентов убеждены в положительных последствиях.

Подобный скепсис выразили сторонники подавляющего большинства политических сил за исключением приверженцев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", из которых более половины (59 процентов) видят положительные перспективы в избрании Трампа.

О конфликте на Ближнем Востоке

Объявленные канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) дальнейшие поставки оружия Израилю, ведущему военные операции против радикальных движений ХАМАС и "Хезболлах", встретили неприятие среди немцев. Большинство респондентов (79 процентов) не желают оборонной поддержки Израиля со стороны Берлина.

Около двух третей (64 процента) считают, что ФРГ следует выступить посредником между израильской стороной и ХАМАС, признанным террористической организацией в Евросоюзе и США. В то же время 87 процентов опрошенных поддержали дальнейшие поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

О распаде коалиции в ФРГ

Участники опроса не обошли стороной и распад правящей коалиции в Германии, а также ожидаемые досрочные выборы в бундестаг. Наиболее компетентным в вопросах внешней политики 28 процентов респондентов назвали председателя оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck) считают внешнеполитически компетентным 18 процентов опрошенных, действующего главу кабинета министров Олафа Шольца - 15 процентов, лидера партии ССВ Сару Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - девять процентов, а сопредседательницу "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) - восемь процентов.