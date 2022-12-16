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Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Общество

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Публикации DW, посвященные социальным и общественно-политическим проблемам в мире.

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Новости

2 ч. назад

Российские депутаты подписали письмо в поддержку Навального

10 ч. назад

Эксперты: Индия обошла Китай по численности населения

14 ч. назад

В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

19 ч. назад

Полиция в Германии задержала Грету Тунберг

23 ч. назад

Соратники Навального запустили кампанию #FreeNavalny

17 января 2023 г.

Глава Еврокомиссии пообещала не прекращать поддержку Украины

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Контекст

Документы, сохраняющие память о жертвах Холокоста, в музее "Яд Вашем"

Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет

Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет

Председатель правления мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян впервые посещает Германию. Интервью DW.
Общество5 ч. назад
Российские военные на учениях в Беларуси, 29 декабря 2022 года

Тихановская: Нельзя допустить втягивания Беларуси в войну

Тихановская: Нельзя допустить втягивания Беларуси в войну

Светлана Тихановская объяснила DW в Давосе, чего ждет от заочного суда по ее делу и что ей известно о военных РФ в РБ.
Политика7 ч. назад
Мягкие игрушки и цветы на месте ракетного удара в Днепре

"Массовое убийство в Днепре": Европарламент готов дать ответ

"Массовое убийство в Днепре": Европарламент готов дать ответ

Ракетная атака России на Днепр должна стать поворотным моментом для ЕС, считают евродепутаты.
Конфликты19 ч. назад
Карикатура DW - мужчина на пляже делает селфи, прикрывая глаза рукой и говорит: "Так меня не узнают". Подпись к картинке: "Чиновник, правильно делай селфи на курорте!"

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Вместо запрета на выезд из РФ для чиновников единороссы призывают не постить фото из отпуска. Карикатура DW.
Общество17 января 2023 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Арестович ушел, в Германии - новый министр обороны, в Минске начинают судить Тихановскую, Навальный - два года в тюрьме.
Политика17 января 2023 г.60:27 мин.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Трагедия в Днепре, экс-командир ЧВК "Вагнер" дает показания, отставка главы минобороны ФРГ, смерть Кикабидзе.
Политика16 января 2023 г.60:05 мин.
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Общество16 января 2023 г.
Автомобили на парковке

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Что происходило на белорусском авторынке в 2022 году, как на него повлияли санкции и война РФ против Украины?
Экономика и бизнес16 января 2023 г.
Драматург Артур Соломонов

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Трагифарс о Сталине Артура Соломонова показывают в Европе. Мы поговорили с автором о перспективах России.
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external

Украинке вернули ребенка из России

Украина заявляет, что 12 000 детей были похищены с оккупированных территорий и вывезены в Россию.
Политика13 января 2023 г.03:32 мин.
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Получение справок, замена паспортов, отказ от гражданства. Белорусы о том, как обращались в диппредставительства РБ.
Общество13 января 2023 г.
Российские призывники (фото из архива)

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Как отразится на весеннем призыве увеличение призывного возраста в РФ до 30 лет? Интервью DW с Валентиной Мельниковой.
Права человека13 января 2023 г.
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Мнения

Папа римский переходного периода

Кристоф Штрак
Комментарий
Религия31 декабря 2022 г.

Исторический приговор пособнице нацистов

Луиза фон Рихтхофен
Комментарий
Правосудие и закон21 декабря 2022 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Закрытие МХГ - апофеоз реставрации Путиным советских практик

Федор Крашенинников
Колонка
Правосудие и закон21 декабря 2022 г.
Мартин Муно

Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому

Мартин Муно
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Общество20 декабря 2022 г.
Родион Эббигхаузен

Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" провалилась

Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика16 декабря 2022 г.

3 месяца протестов в Иране - время для перемен

Нилуфар Голами
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Политика16 декабря 2022 г.