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Ситуация в Беларуси
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Общество
Публикации по теме
Публикации DW, посвященные социальным и общественно-политическим проблемам в мире.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Российские депутаты подписали письмо в поддержку Навального
10 ч. назад
10 ч. назад
Эксперты: Индия обошла Китай по численности населения
14 ч. назад
14 ч. назад
В 118 лет умерла старейшая жительница планеты
19 ч. назад
19 ч. назад
Полиция в Германии задержала Грету Тунберг
23 ч. назад
23 ч. назад
Соратники Навального запустили кампанию #FreeNavalny
17.01.2023
17 января 2023 г.
Глава Еврокомиссии пообещала не прекращать поддержку Украины
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет
Руководитель "Яд Вашем": Борьба с антисемитизмом не ждет
Председатель правления мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян впервые посещает Германию. Интервью DW.
Общество
5 ч. назад
5 ч. назад
Тихановская: Нельзя допустить втягивания Беларуси в войну
Тихановская: Нельзя допустить втягивания Беларуси в войну
Светлана Тихановская объяснила DW в Давосе, чего ждет от заочного суда по ее делу и что ей известно о военных РФ в РБ.
Политика
7 ч. назад
7 ч. назад
"Массовое убийство в Днепре": Европарламент готов дать ответ
"Массовое убийство в Днепре": Европарламент готов дать ответ
Ракетная атака России на Днепр должна стать поворотным моментом для ЕС, считают евродепутаты.
Конфликты
19 ч. назад
19 ч. назад
Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?
Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?
Вместо запрета на выезд из РФ для чиновников единороссы призывают не постить фото из отпуска. Карикатура DW.
Общество
17.01.2023
17 января 2023 г.
Отставка Арестовича. DW Новости Шоу
Отставка Арестовича. DW Новости Шоу
Арестович ушел, в Германии - новый министр обороны, в Минске начинают судить Тихановскую, Навальный - два года в тюрьме.
Политика
17.01.2023
17 января 2023 г.
60:27 мин.
Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу
Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу
Трагедия в Днепре, экс-командир ЧВК "Вагнер" дает показания, отставка главы минобороны ФРГ, смерть Кикабидзе.
Политика
16.01.2023
16 января 2023 г.
60:05 мин.
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Общество
16.01.2023
16 января 2023 г.
Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?
Что происходило на белорусском авторынке в 2022 году, как на него повлияли санкции и война РФ против Украины?
Экономика и бизнес
16.01.2023
16 января 2023 г.
Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"
Трагифарс о Сталине Артура Соломонова показывают в Европе. Мы поговорили с автором о перспективах России.
Культура
14.01.2023
14 января 2023 г.
Украинке вернули ребенка из России
Украина заявляет, что 12 000 детей были похищены с оккупированных территорий и вывезены в Россию.
Политика
13.01.2023
13 января 2023 г.
03:32 мин.
Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось
Получение справок, замена паспортов, отказ от гражданства. Белорусы о том, как обращались в диппредставительства РБ.
Общество
13.01.2023
13 января 2023 г.
Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?
Как отразится на весеннем призыве увеличение призывного возраста в РФ до 30 лет? Интервью DW с Валентиной Мельниковой.
Права человека
13.01.2023
13 января 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Папа римский переходного периода
Кристоф Штрак
Комментарий
Религия
31.12.2022
31 декабря 2022 г.
Исторический приговор пособнице нацистов
Луиза фон Рихтхофен
Комментарий
Правосудие и закон
21.12.2022
21 декабря 2022 г.
Закрытие МХГ - апофеоз реставрации Путиным советских практик
Федор Крашенинников
Колонка
Правосудие и закон
21.12.2022
21 декабря 2022 г.
Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому
Мартин Муно
Комментарий
Общество
20.12.2022
20 декабря 2022 г.
Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" провалилась
Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика
16.12.2022
16 декабря 2022 г.
3 месяца протестов в Иране - время для перемен
Нилуфар Голами
Комментарий
Политика
16.12.2022
16 декабря 2022 г.
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