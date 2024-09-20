АдГ - правые популисты или все же экстремисты?

Партия "Альтернатива для Германии", которая может победить на выборах в Бранденбурге, считается правопопулистской. В некоторых землях она уже признана экстремистской. В чем же разница, и при чем здесь неонацизм?

На выборах в ландтаг - земельный парламент в Бранденбурге 22 сентября может победить оппозиционная "Альтернатива для Германии" (АдГ) - партия, выступающая за радикальное ограничение миграции. АдГ, которая также предлагает отменить санкции против России, и которую хвалил президент РФ Владимир Путин, набирает в соцопросах почти 30 процентов голосов. На втором месте, с отрывом в один-три процентных пункта - правящие социал-демократы из СДПГ.

Бранденбург завершает серию важных выборов в Германии в этом году. Хотя они и земельные выборы, но считаются тестом перед выборами в бундестаг , которые должны состояться в сентябре 2025 года. До этого АдГ выиграла голосование в Тюрингии и заняла второе место по итогам земельных выборов в Саксонии. В целом по Германии у АдГ - второе место, за нее готовы проголосовать около 17 процентов опрошенных. Если раньше многие выбирали ее из чувства протеста, то сейчас, похоже, из убеждения.

Лидер АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёкке в день выборов 1 сентября 2024 Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

После выборов в Тюрингии многие англоязычные СМИ писали, что впервые после Второй мировой войны выборы в Германии выиграла "far-right party" - "крайне правая" или "ультраправая партия". Немецкие журналисты более сдержаны в сравнениях АдГ с нацистами времен Гитлера. АдГ чаще называют "правопопулистской", иногда "частично правоэкстремистской". Лидера партии АдГ в Тюрингии Бьёрна Хёкке (Björn Höcke) суд разрешил публично называть "фашистом", но ко всей партии это не относится. Почему так?

Чем правый популизм отличается от экстремизма

Популизм, как и экстремизм, разделяют на правый и левый, хотя границы размыты. Федеральный центр по политпросвещению (Bundeszentrale für politische Bildung) называет правым популизмом "политическую стратегию, которая придерживается авторитарных представлений, а также использует и усиливает распространенные расистские предрассудки". В политологии корнем популизма считается противопоставление "простого народа" и "истеблишмента". Правый популизм может быть умеренной формой правого экстремизма, но, в отличие от последнего, не является идеологией.

Единого определения "правого экстремизма" в Германии нет. Политологи объясняют это тем, что у него нет единого набора качеств, а есть разные течения. В СМИ слова "правоэкстремистский" и "праворадикальный" иногда используют как синонимы, но немецкие госорганы проводят между ними четкое разграничение. Правые экстремисты выходят в своих взглядах за рамки конституции, а радикалы - нет.

Понятие "правый экстремизм" начали активно использовать в Западной Германии (ФРГ) в 1970-е годы. Центр по политпросвещению указывает такие характеристики правого экстремизма: ксенофобия, антисемитизм, расизм, национализм, авторитаризм и поддержка диктатуры, восхваление или банализация национал-социализма.

Определения важны для министерств внутренних дел и ведомств по защите конституции - федеральных и земельных. Эти спецслужбы играют решающую роль, когда встает вопрос, например, о крайней мере - запрете.

Демонстрант с флагом НДПГ, Шверин, 2016 год Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

После войны в ФРГ были приняты либеральные законы о партиях - их очень трудно запретить. Пример из недавнего прошлого - признанная правоэкстремистской Национал-демократическая партия Германии (НДПГ). СМИ иногда называют ее неонацистской. НДПГ существует с 1964 года и проходила в земельные парламенты. Ее сторонники не признают сложившиеся после объединения ФРГ и ГДР границы Германии, позволяют себе ревизионистские и ксенофобские высказывания. Партию неудачно пытались запретить дважды, последний раз в 2017 году. Конституционный суд, по сути, счел ее хоть и враждебной к конституционному строю, но недостаточно опасной из-за слабого влияния. НДПГ по-прежнему существует, но под другим названием - "Родина" (Heimat). Ее лишили господдержки, успехов на выборах она не имеет.

Как правильно называть "Альтернативу для Германии"

С "Альтернативой для Германии" ситуация более сложная. Призывы запретить ее периодически звучат, но мнение скептиков перевешивает. Они указывают на опыт неудачного запрета НДПГ и риски, что он повторится.

АдГ была основана в 2013 году как партия евроскептиков. Со временем партия сдвинулась вправо, ее ультраправое "крыло" усилилось, но было формально распущено. В последние годы популярность партии растет, она представлена в бундестаге и в земельных парламентах.

Особенность Германии - федеральное устройство. Это означает, что на земельном уровне партия может быть признана правоэкстремистской, а на федеральном - нет. Именно так обстоит дело с АдГ. Ситуация напоминает лоскутное одеяло.

Федеральное ведомство по защите конституции в Кельне (2021 год) Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Например, в Бранденбурге у АдГ статус "Verdachtsfall", то есть партию подозревают в правом экстремизме. Это вторая ступень из трех. Такой же статус у нее и на федеральном уровне - предварительно, АдГ оспаривает его в суде. В то же время в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт АдГ, а также ее молодежное крыло "Молодая альтернатива" признаны "gesichert rechtsextrem", что можно перевести как "однозначно правоэкстремистские". Это последняя, третья ступень в оценке спецслужб, которая может быть основанием для запрета. Уже на второй ступени за партией могут следить, используя методы спецслужб, в том числе - слежку и осведомителей.

На данный момент, если речь идет об АдГ в целом, ее уверенно можно называть правопопулистской, а если о ее отделениях в Саксонии или Тюрингии - правоэкстремистской. В целом спецслужбы считают, что каждый третий в АдГ - правый экстремист.

Есть ли связи АдГ с неонацистами?

Отдельный вопрос - как быть, если лидера партии в Тюрингии Бьёрна Хёкке суд разрешил называть "фашистом"? Это было в 2019 году. Противники Хёкке, которым власти города Айзенах в Тюрингии запретили использовать это слово на демонстрации, посчитали, что это разрешенное оценочное суждение. Суд согласился. В 2024 году Хёкке был оштрафован за использование запрещенного лозунга времен национал-социализма.

Слово "фашизм" редко звучит в адрес всей АдГ. Если речь идет о правлении Гитлера, в Германии говорят не о фашистах, а о национал-социалистах. Современных сторонников похожих идей называют "нацистами" или более точно - "неонацистами". Федеральное ведомство по защите конституции дает им определение "сторонников идеологического направления правого экстремизма, которое ориентируется на исторический национал-социализм". У тех, кого в ФРГ принято считать неонацистами, нет единой структуры, они организованы в региональные группировки и малые партии, которые периодически попадают под запрет.

Сторонники неонацистской партии "Третий путь", Саксония, 2019 год Фото: picture-alliance/dpa/R. Michael

Немецкие СМИ регулярно пишут о предполагаемых связях АдГ с неонацистами, партия от них отмежевывается, мол, их нет, они частные или были в прошлом. Так, в начале 2024 года резонанс вызвала публикация о встрече ультраправых и неонацистов в Потсдаме, на которой обсуждалась идея массовой депортации мигрантов из Германии. Были там и представители АдГ. По данным баварской медиакомпании BR, среди помощников депутатов АдГ в бундестаге есть участники неонацистских маршей.

Партия исключает из своих рядов тех, кто сотрудничает с неонацистами и был близок с ними в прошлом. Например, АдГ в Бранденбурге собиралась исключить нескольких своих политиков, которые создали на локальном уровне фракцию с депутатами неонацистской партии "Родина". Иногда АдГ конкурирует с неонацистами, как в Саксонии. Там на недавних выборах правоэкстремистская партия "Свободные саксонцы" набрала 2,2 процента, которых АдГ не хватило, что занять первое место.

В Гессене депутат земельного парламента сам вышел из АдГ, после того, как появились его фото с одним из лидеров запрещенной неонацистской группировки Combat 18. Президент РФ Путин в июне сказал, что не видит "никаких признаков неонацизма в деятельности" АдГ.