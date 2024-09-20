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ОбществоГермания

В городах ФРГ прошли митинги экодвижения Fridays for Future

Ася Миллер
20 сентября 2024 г.

По данным организаторов, в акциях Fridays for Future, прошедших более чем в 100 городах Германии, приняли участие 75 000 человек.

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Акция протеста Fridays for Future в Гамбурге
Акция протеста Fridays for Future в ГамбургеФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Сторонники климатического движения Fridays for Future в пятницу, 20 сентября, вышли на улицы крупных городов Германии с требованием к немецкому правительству усилить меры по защите окружающей среды. Митинги были запланированы в 110 точках страны, однако наибольшее количество протестующих ожидаемо собралось в Берлине.

По оценкам полиции, количество участников акции Fridays for Future в правительственном квартале Берлина достигло четырехзначной цифры. Сами организаторы ожидали около 5000 человек. Среди протестующих были дети, подростки и взрослые, в руках они несли плакаты с такими лозунгами, как "Остановите изменение климата" и "Не держите Землю слишком долго в духовке, иначе она сгорит!".  В числе многих представителей немецкого экодвижения перед собравшимися выступил немецкий стендап-комик и писатель Марк-Уве Клинг. Он заявил, что предотвращение экологического коллапса возможно только при активном участии политиков.

В общей сложности на митинги в 110 городах Германии пришли более 75 000 человек, сообщают представители Fridays for Future. 

Основными требованиями экозащитников Fridays for Future являются отказ от угля в Германии уже к 2030 году вместо 2038-го, а также полный переход страны на возобновляемые источники энергии к 2035 году. За год до выборов в бундестаг подобные протесты, по мнению организаторов, должны подать четкий сигнал в адрес правящих партий о приоритетности темы климата.

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