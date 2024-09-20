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Журналисты установили имена 70 тысяч погибших военных РФ

Виталий Кропман
20 сентября 2024 г.

От общего числа подтвержденных потерь России в Украине 20 процентов составляют добровольцы. Большинство из них - люди в возрасте от 42 до 50 лет. Одним из главных мотивов для добровольцев остаются деньги.

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Похороны российского военного в Красноярске (фото из архива)
Похороны российского военного в Красноярске (фото из архива)Фото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

Русская служба BBC совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров поименно установили более 70 000 российских военнослужащих, погибших в ходе войны РФ против Украины. Как отмечает BBC в пятницу, 20 сентября, к середине 2024 года сильно изменился образ среднестатистического погибшего. "Если в 2022 году типичному военнослужащему, чья гибель была подтверждена BBC, было около 21 года, и он был контрактником, служившим в элитных подразделениях: спецназе, ВДВ или морской пехоте, то сегодня на фронт все чаще отправляются мужчины в возрасте 40, 50 и даже 60 лет, зачастую без боевого опыта и специальной подготовки", - указывает медиакомпания.

Самую многочисленную категорию погибших составляют добровольцы. По данным расследователей, на войне погиб минимум 13 781 доброволец, что составляет 20 процентов от общего числа подтвержденных потерь. Причем с сентября 2024 года потери добровольцев превышают потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19 процентов всех установленных смертей) и мобилизованных (13 процентов).

Согласно приведенному анализу, 30 процентов погибших (4100 человек) добровольцев составляют люди в возрасте от 42 до 50 лет. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, всего же на войне погибли 250 добровольцев старше 60 лет. Исследователи приходят к выходу, что именно набор добровольцев является на сегодняшний день основным способом пополнения рядов российской армии в Украине. При этом одним из главных мотивов для таких людей остаются деньги. Российские власти повышают региональные выплаты, чтобы поддержать поток добровольцев, отмечается в исследовании.

 

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