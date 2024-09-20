Путин в гостях у монгольских шаманов? А почему бы и нет

Предположение, что Путин в Монголии мог посетить шаманов, не удивило Константина Эггерта. Ведь вера в "тайное знание" и языческий мистицизм - далеко не редкость среди выходцев из советских и российских спецслужб.

Путин в Улан-Баторе Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/REUTERS

"Костя, у тебя есть "Московские новости" со статьей про масонов? Оставь, пожалуйста, "наш" майор очень просил почитать".

Время действия: 1989 год. Место действия: Сана, Йеменская Арабская Республика, жилой городок советских специалистов. Действующие лица: автор этой колонки и один из моих коллег. В группе советских военных советников в Йемене, где я служил после университета срочную службу военным переводчиком, все догадывались, кто сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ), а кто нет. Коллега, тоже переводчик с "гражданки" (назовем его Георгием), не сильно скрывал свои доверительные отношения с офицером, призванным обеспечивать безопасность советских военспецов, обучавших йеменцев обращению с советским оружием. И заодно, что называется, "присматривать" за ними.

Всё всегда "не так просто"

Советские СМИ в те, горбачевские, годы были полны материалов на ранее запретные темы. Темная изнанка советской истории и жизни была главной из них. Но периодически попадались и материалы про тайные общества, эзотерические доктрины (именно тогда начали входить в обиход понятия "пассионарность" и "энергетика личности") и загадки истории. Я тогда заметил: именно такие статьи или телепрограммы вызывали наибольший интерес советских спецслужбистов. Они всегда были склонны считать, что всё всегда "не так просто" и что тайные пружины и рычаги задают направление движения политике, экономике и общественной жизни.

Вспомнил я о своем йеменском опыте, когда узнал о статье Михаила Зыгаря в Der Spiegel и материале в лондонской The Times , ссылающейся на того же Зыгаря и Аббаса Галлямова , о недавнем визите Владимира Путина в Монголию. Если верить источникам Зыгаря и Галлямова, Путин поехал туда специально, чтобы пообщаться с монгольскими шаманами. У них якобы репутация как особо сильных и прозорливых предсказателей и советчиков. Так это или нет, удостовериться практически невозможно. Но сама по себе мысль о том, что Путин может желать встретиться с шаманом меня совершенно не удивляет.

От православия до Бермудского треугольника

72-летний российский диктатор и его ближайшее окружение принадлежат к тому поколению советских людей, чья молодость пришлась на конец 60-х и 70-е годы. Это время в перестройку метко назвали "эпохой брежневского застоя". После окончания хрущевской "оттепели", прекращения десталинизации и ухода поколения, помнившего время революции и гражданской войны, советские люди довольно быстро потеряли веру в коммунизм и окончательно погрузились в частную жизнь и погоню за так называемым дефицитом - от вечно пропадавшего из магазинов мяса до статус-символов, типа американских джинсов и дисков западных рок-групп.

Однако люди не могут жить только материальными интересами. Кто-то пытался обратиться к почти уничтоженной коммунистами религии и особенно православию как к "традиционной русской вере". Но основная часть общества с воодушевлением погрузилась в разного рода языческую эзотерику (гороскопы, гадания, "учение" Порфирия Иванова) и мистику. Взрыв интереса к НЛО, Бермудскому треугольнику и "снежному человеку" был таким, что советским СМИ пришлось под него подстраиваться. Научно-популярные журналы типа "Наука и жизнь" и знаменитая ТВ-программа "Очевидное-невероятное" занимались настолько подробным "разоблачением мифов" об инопланетянах или мистических свойствах гипноза, что иногда возникало четкое впечатление: это не разоблачение, а повод для ознакомления. Эти темы были постоянным элементом повседневного общения, как минимум в крупных городах.

Сотрудников КГБ при Андропове этот тренд не мог не затронуть. Более того, он накладывался на традиционную для любой спецслужбы профессиональную подозрительность и клановость, имевшие в КГБ (как в тайной полиции диктатуры) гипертрофированный характер. Юрий Андропов, которого путинское поколение кагэбэшников буквально боготворит, сделал КГБ инструментом своего восхождения на вершину партийно-государственной пирамиды. В своих сотрудниках он взращивал чувство исключительности, сознание того, что именно они - единственные хранители и защитники вечных национальных интересов и ценностей. А вокруг - предатели (коррумпированный брежневский партийный аппарат) и враги - диссиденты, за которыми стоят ЦРУ, МИ6 и конечно же "всемогущий" "Моссад".

Андроповский антисемитизм был особого свойства: он, похоже, считал, что "евреи правят миром" и с ними нужно быть предельно осторожным. "Моссад" в кагэбэшных кругах всегда считался буквально всемогущим и способным на все.

В поисках вечной жизни?

Взгляды Путина - с высокой долей вероятности продукт этой среды и той самой эпохи. Вспоминаю, как многие православные верующие радовались, когда он стал не только регулярно появляться на богослужениях (это делал еще Борис Ельцин), но и креститься в присутствии телекамер (чего Ельцин старался избегать). "Наконец-то у России православный правитель!" - этот месседж тиражировали и тиражируют кремлевские СМИ, его активно продвигали в начале века в кругах потомков белой эмиграции на Западе. Разумеется, в душу человеку не заглянешь. Но, например, бесконечные варианты путинской истории об уцелевшем при пожаре на даче кресте демонстрируют скорее непонимание основ веры и восхищение крестом как своего рода языческим "оберегом", а не символом жертвы и искупления.

Путин в буддийском монастыре в Тыве Фото: KRISTINA KORMILITSYNA/AFP

Многолетний соратник Путина Сергей Шойгу, тоже позиционирующий себя как православного, испытывает явный интерес к традиционному для его родной Тывы шаманизму и знакомил с ним начальника. Необъяснимо жестокое преследование антипутинского шамана Александра Габышева тоже навевает на мысль о том, что Путин шаманов уважает - и боится.

Глава кремлевской администрации Антон Вайно, судя по всему, когда-то верил в возможность создания специального аппарата, способного контролировать общество. Разговорам о том, что Путин и его друзья активно интересуются проблематикой продления жизни , тоже немало лет.

Все эти факты, слухи и намеки складываются лично для меня в довольно законченное мнение: Путин, скорее всего, верит в разного рода "тайное знание", способность прозревать будущее и предначертание. Это, с моей точки зрения, и поколенческая черта, и обратная сторона безбрежного цинизма его и его круга. Думаю, они ищут ответа на вопрос: почему они обладают безграничной властью и активами, а счастья нет? Почему они такие могущественные, а им все равно сопротивляются какие-то малочисленные украинцы, "которые на самом деле такие же русские"? Значит, все непросто. Значит, есть отгадка, которую знают только шаманы, или йоги, или космос.

Россией, похоже, управляют несчастные и довольно темные люди. В этом еще одна из ее многочисленных трагедий.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert , в Х: @kvoneggert.

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