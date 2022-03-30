Комментарии и авторские колонки

Дневник войны. Велосипед в Буче

"Кого они пришли денацифицировать? Наших детей? Этого мальчика или ту девочку, которая все спрашивает, когда вернется домой, или ребенка, рыдающего над убитой мамой?", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.