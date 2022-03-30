Комментарии и авторские колонки

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Личное мнение обозревателей и колумнистов Deutsche Welle по наиболее актуальным темам.
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Переговоры в Стамбуле могут не привести к соглашению. Но параметры возможного договора, которые озвучиваются, заставляются задуматься о цене этой незаконченной войны уже сейчас, считает Иван Преображенский.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. В длившемся полтора часа разговоре помянули и Беларусь - но так, что у части белорусов это вызвало возмущение, считает Саша Романова.
"Кого они пришли денацифицировать? Наших детей? Этого мальчика или ту девочку, которая все спрашивает, когда вернется домой, или ребенка, рыдающего над убитой мамой?", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.
"От школы, в которой училась моя мать, остался один скелет. Возле очага культуры как раз шел бой с российской ДРГ", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.
"Собирая небольшой рюкзак для поездки в Винницу, я подумала: это репетиция, представление будет потом", - так начинается дневник Юлии Стаховской, в котором она рассказывает о войне.
Путин склонен переоценивать свои военные возможности. Тем не менее НАТО срочно необходимо укрепить свой восточный фланг, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
Превращение Украины в один большой партизанский отряд ставит крест на попытках Путина силой подчинить себе украинцев. Этого не случится никогда, уверен Сергей Руденко.
Развязанная путинским режимом война с Украиной за один месяц изменила мир и дала ответы на многие вопросы, считает Федор Крашенинников.
Чем брутальнее становится манера Владимира Путина вести войну, тем более остро встает вопрос о смысле переговоров с ним, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Борец с коррупцией и гражданский активист стал не только политическим деятелем, но и моральным лидером национального масштаба, считает Константин Эггерт.
Способность Германии защитить себя должна быть главным приоритетом не только для политиков - для этого необходима стойкость и выносливость всего общества, пишет комментатор FAZ Райнхард Мюллер.
На фоне войны России против Украины многие немцы требуют ужесточения санкций против Москвы и запрета на импорт российского газа, но это безрассудно, считает Неманя Руевич.
Президент Зеленский разочарован в Германии. И он прав, потому что одних только слов, осуждающих нападение России на Украину, и демонстрирующих солидарность, недостаточно, считает Катарина Кроль.
Обсуждающийся на российско-украинских переговорах нейтральный статус Украины ставит перед всеми два непростых вопроса, пишет Николас Буссе из немецкого издания FAZ.
В конституции страны сказано, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств". Это отнюдь не гарантирует ее неучастия в войне, пишет Саша Романова.
Выход из Совета Европы (СЕ) окончательно открывает перед российским режимом все возможности для преследования неугодных внутри страны, считает Константин Эггерт.
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