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Комментарии и авторские колонки

Личное мнение обозревателей и колумнистов Deutsche Welle по наиболее актуальным темам.

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Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине

Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине 30.03.2022

Переговоры в Стамбуле могут не привести к соглашению. Но параметры возможного договора, которые озвучиваются, заставляются задуматься о цене этой незаконченной войны уже сейчас, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином

Комментарий: Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином 29.03.2022

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. В длившемся полтора часа разговоре помянули и Беларусь - но так, что у части белорусов это вызвало возмущение, считает Саша Романова.
Дневник войны. Велосипед в Буче

Дневник войны. Велосипед в Буче 28.03.2022

"Кого они пришли денацифицировать? Наших детей? Этого мальчика или ту девочку, которая все спрашивает, когда вернется домой, или ребенка, рыдающего над убитой мамой?", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.
Дневник войны. Биография между харьковских руин

Дневник войны. Биография между харьковских руин 26.03.2022

"От школы, в которой училась моя мать, остался один скелет. Возле очага культуры как раз шел бой с российской ДРГ", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.

Дневник войны. В предчувствии

Дневник войны. В предчувствии 25.03.2022

"Собирая небольшой рюкзак для поездки в Винницу, я подумала: это репетиция, представление будет потом", - так начинается дневник Юлии Стаховской, в котором она рассказывает о войне.
Комментарий: НАТО должна послать России сигнал сдерживания

Комментарий: НАТО должна послать России сигнал сдерживания 24.03.2022

Путин склонен переоценивать свои военные возможности. Тем не менее НАТО срочно необходимо укрепить свой восточный фланг, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
Комментарий: Русский корабль идет по заданному украинцами маршруту

Комментарий: "Русский корабль" идет по заданному украинцами маршруту 24.03.2022

Превращение Украины в один большой партизанский отряд ставит крест на попытках Путина силой подчинить себе украинцев. Этого не случится никогда, уверен Сергей Руденко.
Комментарий: Первый месяц войны открыл миру глаза на путинскую Россию

Комментарий: Первый месяц войны открыл миру глаза на путинскую Россию 24.03.2022

Развязанная путинским режимом война с Украиной за один месяц изменила мир и дала ответы на многие вопросы, считает Федор Крашенинников.

Комментарий: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора

Комментарий: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора 23.03.2022

Чем брутальнее становится манера Владимира Путина вести войну, тем более остро встает вопрос о смысле переговоров с ним, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Комментарий: Свободный человек Алексей Навальный

Комментарий: Свободный человек Алексей Навальный 22.03.2022

Борец с коррупцией и гражданский активист стал не только политическим деятелем, но и моральным лидером национального масштаба, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Германия должна быть в состоянии защитить себя

Комментарий: Германия должна быть в состоянии защитить себя 21.03.2022

Способность Германии защитить себя должна быть главным приоритетом не только для политиков - для этого необходима стойкость и выносливость всего общества, пишет комментатор FAZ Райнхард Мюллер.
Комментарий: Если немцы откажутся от газа, это не остановит Путина

Комментарий: Если немцы откажутся от газа, это не остановит Путина 21.03.2022

На фоне войны России против Украины многие немцы требуют ужесточения санкций против Москвы и запрета на импорт российского газа, но это безрассудно, считает Неманя Руевич.

Комментарий: Солидарность ФРГ с Украиной требует конкретных действий

Комментарий: Солидарность ФРГ с Украиной требует конкретных действий 17.03.2022

Президент Зеленский разочарован в Германии. И он прав, потому что одних только слов, осуждающих нападение России на Украину, и демонстрирующих солидарность, недостаточно, считает Катарина Кроль.
Комментарий: Украина и нейтральный статус

Комментарий: Украина и нейтральный статус 17.03.2022

Обсуждающийся на российско-украинских переговорах нейтральный статус Украины ставит перед всеми два непростых вопроса, пишет Николас Буссе из немецкого издания FAZ.
Комментарий: В Беларуси начала бездействовать новая конституция

Комментарий: В Беларуси начала бездействовать новая конституция 16.03.2022

В конституции страны сказано, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств". Это отнюдь не гарантирует ее неучастия в войне, пишет Саша Романова.
Комментарий: Разрыв с Советом Европы - месть Путина россиянам за санкции Запада

Комментарий: Разрыв с Советом Европы - месть Путина россиянам за санкции Запада 16.03.2022

Выход из Совета Европы (СЕ) окончательно открывает перед российским режимом все возможности для преследования неугодных внутри страны, считает Константин Эггерт.
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