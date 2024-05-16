"Игра престолов" в кадыровской Чечне

Борьба в Чечне за место преемника нынешнего лидера Рамзана Кадырова усиливается. Похоже, среди кандидатов - и его дети, и друзья семьи. Однако новый глава может приехать в Грозный из Москвы, считает Иван Преображенский.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Chingis Kondarov/REUTERS

Борьба за статус преемника Рамзана Кадырова в Чечне, судя по всему, выходит на финишную прямую. Несмотря на то, что Кадыров двигает во власть своих детей, на его место может приехать кто-то из Москвы. Там уже работают два потенциальных преемника нынешнего чеченского лидера. Вначале Владимир Путин назначил своим помощником "по вопросам климата" Абубакара Эдельгериева, сына школьной учительницы Кадырова. Потом пошли слухи о переезде в Москву и чеченского премьера Муслима Хучиева. Кроме того, один из самых влиятельных чеченских руководителей, председатель парламента Магомед Даудов ушел в отставку, поговорив с Рамзаном Кадыровым лично.

Что известно о состоянии здоровья Кадырова

Уже больше года постоянно появляются новые слухи о якобы плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова. В 2023 году он несколько раз пропадал из поля зрения общественности, а также был замечен при посещении Центральной клинической больницы в Москве. И тогда его окружение то утверждало, что он ездил туда, чтобы навестить тяжело больного дядю, то просто показывало Кадырова во время разных встреч, включая и встречу с Владимиром Путиным, чтобы помешать распространению слухов о смерти чеченского лидера.

Обозреватель DW Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Весной 2024 года в медиа появились публикации о том, что Кадыров якобы болен панкреонекрозом. Это болезнь, при которой очень много летальных исходов и от которой нельзя полностью излечиться. В связи с этим журналисты стали снова перебирать потенциальных преемников чеченского руководителя.

Между тем бывшего командующего спецназом батальона "Ахмат", формируемого в Чечне, Апти Алаудинова после недолгого обучения взяли в Москву на должность заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Многие тогда написали, что теперь, наконец, все стало ясно. Алаудинов победил в чеченской "игре престолов" - для безопасности и солидности, его отзывают пока в Москву, а если Рамзан Кадыров вдруг станет недееспособным, то Москва немедленно вышлет его на родину в качестве врио руководителя Чечни.

Дружная семья Кадыровых

Рамзан Кадыров явно трепетно относится к родственным связям. Его мама - глава крупнейшего чеченского благотворительного фонда, попавшего даже под американские санкции. Старшая дочь Айшат - вице-премьер чеченского правительства с конца 2023 года. Еще одну дочь - Хадижат - Кадыров назначил на должность первого замруководителя своей администрации по социальным вопросам. При этом в современной исламизированной кадыровской Чечне без помощи сына, отца или мужа женщина не может занять никакой значимый пост.

Сын Рамзана Кадырова Адам на ринге Фото: Yelena Afonina/TASS/picture alliance/dpa

Стоит обратиться и к сыновьям чеченского лидера. Любимый, младший сын Кадырова - Адам не только публично и безнаказанно может избивать заключенных в чеченских СИЗО, как он сделал с поджегшим Коран Никитой Журавелем, но и возглавляет отдел охраны своего отца, а также курирует российский университет спецназа имени Путина в Чечне. Старший, уже совершеннолетний, в отличие от Адама, сын Рамзана Кадырова - Ахмат, названный в честь деда, бывшего первого пророссийского президента республики, в феврале этого года стал министром по делам молодежи.

И это только верхний уровень. В чеченской власти родственники, односельчане и друзья детства Кадырова занимают больше половины всех значимых постов. Однако есть в этой красивой картинке семейной любви и взаимопомощи одна проблема - никто из его детей еще не достиг 30-летнего возраста, когда, по российскому законодательству, можно занимать пост главы республики. Рамзан Кадыров сам, когда его отец Ахмат был убит в результате теракта на стадионе, несколько лет вынужден был ждать и бороться за власть с конкурентами, которые постепенно исчезали один за другим.

Преемника уже нашли?

Случись сейчас что-то с чеченским лидером, никого из его детей нельзя будет назначить врио главы Чечни. Так что вся власть в этом фактическом султанате в руках одной семьи, но передать ее по наследству невозможно, не договорившись с Владимиром Путиным об изменении законодательства. Возможно, Кадыров и пытается это сделать. Но пока вопрос не решен, остаются друзья семьи. Например, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, подозреваемый в убийстве героя России, тоже чеченца Сулима Ямадаева. Ушедший в отставку спикер чеченского парламента Магомед Даудов, получивший в прошлом прозвище "Лорд". А также уехавшие в Москву - то ли для повышения статуса и квалификации, то ли для большей безопасности от Кадырова и его семьи - Апти Алаудинов и Абубакар Эдельгериев. Так что, похоже, фигуры расставлены. И теперь все ждут только бюллетеня о здоровье чеченского руководителя.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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