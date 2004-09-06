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Чечня

Один из 85 субъектов Российской Федерации. Население - 1,5 миллиона человек.

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Контекст

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Конституционный суд одобрил границы

Конституционный суд одобрил границы

Соглашение между Чечней и Ингушетией привело к массовым протестным митингам.
Политика6 декабря 2018 г.02:52 мин.
Андреас Гросс

Андреас Гросс: Москва должна ограничить влияние Кадырова на Северном Кавказе

Андреас Гросс: Москва должна ограничить влияние Кадырова на Северном Кавказе

По мнению швейцарского парламентария, эксперта Совета Европы по Северному Кавказу Андреаса Гросса, ситуация в Чечне, Ингушетии и Дагестане далека от стабильности, а ответственность за это несет режим Кадырова и Москва.
22 июля 2009 г.

Траур в незаконченной войне

Траур в незаконченной войне

Перед первыми похоронами в Беслане саперы проверили, нет ли мин на кладбище. Работа правоохранительных органов и информационная политика властей вызывают недоверие населения.
6 сентября 2004 г.