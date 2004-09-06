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Один из 85 субъектов Российской Федерации. Население - 1,5 миллиона человек.
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Контекст
Конституционный суд одобрил границы
Конституционный суд одобрил границы
Соглашение между Чечней и Ингушетией привело к массовым протестным митингам.
Политика
06.12.2018
6 декабря 2018 г.
02:52 мин.
Андреас Гросс: Москва должна ограничить влияние Кадырова на Северном Кавказе
Андреас Гросс: Москва должна ограничить влияние Кадырова на Северном Кавказе
По мнению швейцарского парламентария, эксперта Совета Европы по Северному Кавказу Андреаса Гросса, ситуация в Чечне, Ингушетии и Дагестане далека от стабильности, а ответственность за это несет режим Кадырова и Москва.
22.07.2009
22 июля 2009 г.
Траур в незаконченной войне
Траур в незаконченной войне
Перед первыми похоронами в Беслане саперы проверили, нет ли мин на кладбище. Работа правоохранительных органов и информационная политика властей вызывают недоверие населения.
06.09.2004
6 сентября 2004 г.
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