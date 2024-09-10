Алаудинов - замена Пригожину, а не Кадырову?

Апты Алаудинов - на всех каналах. Когда война России против Украины расширилась на Курскую область командир спецназа "Ахмат" стал главным спикером армии РФ. В чем его роль на самом деле?

"Почему до сих пор противник в Курской области?" Это вопрос, на который ему "очень тяжело отвечать", говорит генерал-майор полиции в отставке Апты Алаудинов в видеоролике в своем Telegram-канале, записанном в начале сентября. Командир спецназа "Ахмат" не дает прямого ответа, но, оправдываясь, перечисляет, какими силами украинская армия 6 августа вошла в Курскую область, впервые расширив территорию начатой Россией войны на соседний регион. "Более 200 единиц танков, более 400 единиц бронетехники, и сколько после этого сюда натащили. Изначально заброшены 12 тысяч человек, потом переброшены дополнительные силы и средства, - говорит Алаудинов на фоне зеленого флага с эмблемой подразделения - золотой звезды с надписью на русском языке "Ахмат" и портретом убитого 20 лет назад президента Чечни Ахмата Кадырова в центре. - Но это все равно надо уничтожать".

Рамзан Кадыров, март 2022 Фото: AP/dpa/picture alliance

С первых дней курской операции ВСУ Алаудинов стал в России самым заметным источником информации о происходящем. Он ежедневно публикует видео и тексты в Telegram-канале, где число подписчиков приближается к отметке 300 тысяч, его цитируют информагентства, приглашают на ток-шоу. Почему именно он? Новая роль Алаудинова ограничивается информационным фронтом, или Кремль готовит его на замену 47-летнему чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, о чем гадают СМИ?

Алаудинов и его "Ахмат": Что нужно знать

В апреле 2024 года 50-летний Алаудинов, получивший на войне в Украине звание "Героя России", сменил одну из должностей. Кадыров сообщил о его назначении замначальника Главного управления по военно-политической работе в Минобороны РФ. Среди задач этого управления - организация в армии "военно-политической пропаганды и агитации". Одновременно Алаудинов был уволен с должности замкомандира 2-го армейского корпуса, созданного в 2014 году из числа местных и российских бойцов на неподконтрольной Киеву части Луганской области, После аннексии в 2024 году корпус стал частью армии РФ.

Алаудинов родился в Ставропольском крае. Его отец, старший брат и другие родственники погибли во время войны в Чечне. "Он всегда был частью того, что мы можем назвать федералистским чеченским лагерем, то есть группой чеченцев, которые всегда были пророссийскими", - говорит в беседе с DW Кервин Мур, доцент Бирмингемского университета. По его словам, в этом его отличие от Рамзана Кадырова, который позиционирует себя как "местный полевой командир, который командует в Чечне, но при этом держит дистанцию в отношении Кремля, России".

Алаудинов получил юридическое образование, работал в МВД Чечни, и сделал быструю карьеру, став замминистра. Он считался одним из приближенных Кадырова. Однако, по данным прессы, в конце 2010-х попал в опалу, лишился части должностей, вышел на пенсию и жил в Москве. После вторжения в Украину Алаудинов возглавил подготовленный на базе спецназа в Чечне отряд "Ахмат", в котором служат выходцы не только из кавказской республики, но всей России. Его называли "добровольческим", но в июне 2023 года "Ахмат" подписал контракт с Минобороны РФ. Кевин Мур считает, что, возглавив спецназ "Ахмат", Алаудинов пытается вернуть расположение Кадырова. По его словам, он не является вторым номером в Чечне.

Евгений Пригожин, май 2023 Фото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

После вторжения в Украину "Ахмат" Алаудинова наряду с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стал одним из самых известных российских подразделений, участвующих в войне. Незадолго до мятежа Пригожина в июне 2023 года возник конфликт из-за высказываний Пригожина об "Ахмате" и его якобы ограниченной роли в Донбассе, дошло до публичных угроз.

Критика звучала и в связи с Курской операцией ВСУ. Некоторое прокремлевские блогеры обвиняли бойцов "Ахмата" в оставлении позиций. Алаудинов это отверг. Эффективность "Ахмата" на поле боя вызывает вопросы, считает Кервин Мур: "Многие бежали, некоторые попали в плен". Эксперт отмечает, что есть и другие чеченские подразделения, которые вовлечены в "репрессии и полицейские операции" на оккупированных территориях, где они используют "жестокую тактику".

Что стоит за новой ролью Алаудинова

Почему именно Алаудинов стал и остается главным спикером по боям в Курской области? Кервин Мур считает, что это связано с его возможностью обращаться к разным аудиториям: "Он одновременно часть чеченской элиты, хотя это не совсем так, он утратил благосклонность Кадырова. Также, как командир "Ахмата" он занимается мобилизацией добровольцев". Кроме того, опыт работы в соцсетях и должность в Минобороны позволяют Алаудинову, как выступать с официальными заявлениями, так и распространять их на широкую аудиторию.

Переброска российской техники в Курске, август 2024 Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture-alliance

Новая роль Алаудинова - прежде всего медийная, считают эксперты. "Москва утратила Пригожина, и, мне кажется, что ей нужен новый Пригожин, не обязательно в той специфической структуре, как это было в ЧВК "Вагнер". Это нужно в силу разных причин, одна из которых - Алаудинов записывает интересные видеоролики", - говорит Адам Ашаб, эксперт по Кавказу и консультант центра RAA в Бранденбурге. С ним согласен и Кервин Мур: "Алаудинов очень хорош в создании имиджа, принимая участие в мобилизации через соцсети".

Адам Ашаб считает, что Кремль в целом доволен тем, как Алаудинов "исполняет отведенную роль", несмотря на то, что его выступления вызывают и критику, как например, слова в адрес недовольных родителей призывников, задействованных в Курской области. "Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?"- сказал Алаудинов в одном из обращений.

Почему Алаудинов вряд ли заменит Кадырова

Путин и Кадыров в Грозном, август 2024 Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Может ли Алаудинов стать "преемником" Кадырова? Предположения о возможной замене лидера Чечни звучат давно и усилились весной на фоне публикаций о его якобы болезни. Сам Кадыров периодически заявляет, что здоров. В конце августа он принимал в Грозном президента Владимира Путина, который приехал туда впервые за более чем 10 лет.

Эксперты не верят в вариант замены, во всяком случае - пока. Они считают, что менять лидера Чечни во время войны в Украине рискованно для Кремля. Адам Ашаб, который отслеживает публикации в чеченских СМИ и соцсетях, говорит, что пока не заметил никаких признаков, ничего нового, что указывало бы на замену. Он считает, что, если бы Кремль действительно готовил замену Кадырову, то это было бы заметно, и Москва сделала бы все, чтобы такой "транзит власти прошел очень гладко".

Полностью эксперты не исключают вариант замены Кадырова на Алаудинова или кого-то другого. Они считают, что Кремль предпочитает иметь несколько вариантов. Алаудинов, у которого есть поддержка в силовых структурах РФ, может быть одним из них, но говорить об этом преждевременно.