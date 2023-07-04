По приказу Кадырова? Что говорят о нападении на Милашину

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне. Неизвестные люди в масках блокировали их автомобиль, когда они утром 4 июля ехали из аэропорта в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой - матери бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" (сейчас "Команда против пыток") Абубакара Янгулбаева. В январе 2022 года Мусаеву похитили из дома в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, где она с тех пор находилась в СИЗО. 4 июля ее приговорили к 5,5 годам заключения, обвинив в насилии против полицейского.

Елену Милашину и Александра Немова били ногами и полипропиленовыми трубами, в том числе, по лицу. Милашину облили зеленкой, обрили ей голову и сломали пальцы обеих рук, когда она в ответ на требование отказалась разблокировать свой телефон. У Немова, помимо сильных ушибов, ножевое ранение. "Новая газета" организовала вывоз журналистки и адвоката в больницу в Беслане. Что говорят об избиении Милашиной и Немова их коллеги и с чем они связывают это нападение - у DW.

Цель нападения в Грозном - журналистка НГ Милашина

Руководитель отдела расследований "Команды против пыток" Олег Хабибрахманов считает, что целью нападавших, в первую очередь, была Елена Милашина, в адрес которой и раньше поступали угрозы из Чечни, в том числе - со стороны Рамзана Кадырова. Хабибрахманов, по его словам, был удивлен, когда узнал, что журналистка "Новой газеты" собирается в Грозный, "потому что она слишком раздражающий элемент на территории современной Чечни". "Я думаю, что если бы она не поехала, то всего этого, скорее всего, не произошло бы. Риск, на мой взгляд, был достаточно высоким, но Лена оказалась мужественным человеком, не побоялась и поехала", - сказал юрист "Команды против пыток" в беседе с DW.

Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам Фото: Privat

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Пусенкова также уверена, что причиной нападения стала профессиональная деятельность Милашиной и Немова. "Если знать творческий путь и творческую биографию Елены Милашиной, сложно не заметить, что она никогда не была дорогим гостем в Чеченской республике. Более того, на нее уже несколько раз нападали. Последнее нападение было в 2020 году, тоже в Грозном, когда она приехала вместе с адвокатом. Сейчас история повторяется", - говорит Пусенкова.

"Приказ отдал Кадыров, ответственность несет Кремль"

Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев, бывший адвокат "Команды против пыток", в свою очередь, считает, что приказ о нападении отдал Рамзан Кадыров. "По приказу Кадырова было совершено похищение моей матери, по его приказу Милашину поставили на колени, сломали ей пальцы, обрили голову, облили зеленкой. Немова еще и пырнули ножом. Им приставили пистолеты к голове и угрожали убить. Их еще и не лечили в чеченской больнице. Все это - по приказу Кадырова", - уверен правозащитник.

Абубакар Янгулбаев Фото: privat

Исполнителей и заказчика этого нападения найти не удастся, уверен Абубакар Янгулбаев. При этом он убежден: ответственность за избиение Милашиной и Немова несет руководство России. "Нападения на Анну Политковскую, Наталью Эстемирову, правозащитников "Мемориала", "Комитета против пыток", многих других журналистов совершаются все время - и местными властями, и федеральными властями", - говорит собеседник DW. Он считает, что нападения и убийства журналистов и правозащитников в Чечне происходят по прямому указанию российских властей, которые разыгрывают национальную карту. "Нет никакой чеченской уникальности в этой истории. Все действуют по приказу, по согласованию, по указанию Кремля и Путина. Весь корень зла сидит в этом бункере", - подчеркивает бывший юрист "Команды против пыток".

Нападение на Немова и Милашину - предупреждение правозащитникам

Абубакар Янгулбаев отмечает, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины правозащитное движение в России "практически умерло". "Нет нормальной возможности даже мониторить насилие. Я уже не говорю о том, чтобы как-то противодействовать этому насилию, которое совершается государственной машиной. Всех тех, кто мог это сделать, либо посадили, либо разогнали, либо убили", - констатирует юрист.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Пусенкова считает, что нападение на Милашину и Немова, приехавших в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, было совершено для того, чтобы "пресечь деятельность правозащитников на территории Чечни". Их избиение, по мнению Пусенковой, "укладывается в общую тенденцию того, что происходит в Чечне с нежелательными там журналистами и правозащитниками". "Когда их били, им говорили: "Хватит про нас писать". Ну, и, конечно, показательно, что Лене сломали пальцы на обеих руках", - отмечает Пусенкова.

Жестокое избиение Елены Милашиной и Александра Немова, по мнению пресс-секретаря "Новой газеты", могло быть предупреждением другим журналистам, правозащитникам и адвокатам, работающим в Чечне. В настоящее время их едва ли больше десяти человек, говорит Пусенкова. "С точки зрения чеченских властей, проще разобраться с этими десятью и их примером напугать других, которые могли бы приехать в Чечню. После таких историй они явно задумаются, стоит ли это делать", - рассуждает собеседница DW.

Вместе с тем она уверена, что, несмотря на нападение, и Милашина, и Немов по-прежнему будут освещать ситуацию с нарушениями прав человека в Чечне. "Хотелось бы, чтобы инстинкт самосохранения у них работал лучше - тогда нам, их коллегам, было бы за них гораздо спокойнее. Потому что даже после сегодняшнего нападения, после того, как им оказали первую медицинскую помощь, они хотели ехать туда, куда изначально собирались, - на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Лена - человек цели, человек своего дела, так что ее ничего не остановит и не запугает", - резюмирует Пусенкова.

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