Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию из-за угроз из Чечни

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина решила временно покинуть Россию в свете угроз в свой адрес от руководства Чечни. Об этом издание сообщило в четверг, 3 февраля. На отъезде настаивают и главный редактор издания Дмитрий Муратов, и "достаточно высокопоставленные источники", которые расценивают угрозу личной безопасности женщины как высокую, рассказала журналистка в эфире телеканала "Дождь" в тот же день. "Я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - добавила она.

"Делимханов (депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. - Ред.) очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный - Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация", - отметила Милашина. Она подчеркнула, что продолжит свою работу. Подобные опасные ситуации складывались неоднократно, указала журналистка, регулярно пишущая о нарушениях прав человека в Чечне.

Глава Чечни Кадыров 23 января назвал "террористами" Елену Милашину, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, потребовав их задержать. Через неделю после этого Кадыров потребовал возбудить дело против "Дождя" и "Новой газеты", описав их как "террористов" и "пособников террористов".

Журналисты требуют от СКР открыть дело в отношении Кадырова

"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды. "Эхо Москвы" и "Дождь" призвали Кремль отреагировать на угрозы чеченского руководства.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

