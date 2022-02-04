 Журналистка ″Новой газеты″ Милашина покидает Россию из-за угроз из Чечни | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2022

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Россия

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию из-за угроз из Чечни

Елена Милашина регулярно пишет о нарушениях прав человека в Чечне и продолжит свою работу, несмотря на угрозы со стороны Рамзана Кадырова.

Журналистка Новой газеты Елена Милашина с микрофоном

Елена Милашина (фото из архива)

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина решила временно покинуть Россию в свете угроз в свой адрес от руководства Чечни. Об этом издание сообщило в четверг, 3 февраля. На отъезде настаивают и главный редактор издания Дмитрий Муратов, и "достаточно высокопоставленные источники", которые расценивают угрозу личной безопасности женщины как высокую, рассказала журналистка в эфире телеканала "Дождь" в тот же день. "Я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - добавила она.

"Делимханов (депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. - Ред.) очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный - Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация", - отметила Милашина. Она подчеркнула, что продолжит свою работу. Подобные опасные ситуации складывались неоднократно, указала журналистка, регулярно пишущая о нарушениях прав человека в Чечне.

Глава Чечни Кадыров 23 января назвал "террористами" Елену Милашину, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, потребовав их задержать. Через неделю после этого Кадыров потребовал возбудить дело против "Дождя" и "Новой газеты", описав их как "террористов" и "пособников террористов".

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"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды. "Эхо Москвы" и "Дождь" призвали Кремль отреагировать на угрозы чеченского руководства.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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