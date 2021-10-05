 15 лет со дня убийства Анны Политковской: о чем нужно помнить | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.10.2021

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Россия

15 лет со дня убийства Анны Политковской: о чем нужно помнить

Спустя 15 лет после убийства Анны Политковской истекает срок давности для неустановленных заказчиков. Коллеги известной далеко за пределами РФ журналистки продолжают поиски и хранят память.

Портрет Анны Политковской, цветы и зажженная свеча

Ровно 15 лет назад - 7 октября 2006 года - была убита Анна Политковская. Российская журналистка и правозащитница, лауреат многочисленных премий, была застрелена среди бела дня в центре Москвы, в лифте своего дома. Ей было 48 лет. Исполнители давно осуждены, но теперь истекает срок давности для уголовного преследования заказчиков. Это поворотный момент. Если их когда-то найдут, они могут остаться безнаказанными. Велось ли вообще расследование в последние годы? С каким результатом? Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", в которой работала Политковская, пытался это выяснить. Но запрос в Следственный комитет РФ остался без ответа, рассказал Муратов телеканалу RTVi.

Рабочее место Анны Политковской в редакции Новой газеты

Рабочее место Анны Политковской в редакции "Новой газеты"

Несколько лет назад, в июле 2018 года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам была присуждена компенсация. Иск подавали члены семьи, в том числе мать - Раиса Мазепа, которая умерла летом 2021 года в Москве в возрасте 92 лет.

Четыре пули в лифте

Заказное убийство Политковской было совершено в субботу, после 16:00. Журналистка приехала на машине и шла с пакетами домой. Киллер расстрелял ее в упор в лифте, одна из четырех пуль попала в голову.

В России и за рубежом убийство вызвало большой резонанс. Когда спустя несколько дней президент Владимир Путин находился с визитом в Дрездене, демонстранты кричали ему вслед: "Убийца!". Тот факт, что Политковская была убита в день рождения Путина, дало повод для спекуляций, мол, кто-то хотел сделать зловещий "подарок" главе Кремля. Связь между этими событиями установлена не была. 

Хроникер чеченской войны и критик Путина  

Анна Политковская родилась в 1958 году в Нью-Йорке в семье советских дипломатов, выходцев из Украины. Окончила журфак МГУ, писала для различных изданий, с конца 1990-х работала в "Новой газете". Главной темой ее последних лет жизни стала вторая чеченская война.

Грозный в руинах, 2000 год

Грозный, 2000 год

Политковская часто ездила на Северный Кавказ и писала о ситуации там свои отмеченные премиями репортажи - об убийствах, пытках и похищениях с обеих сторон. Она критиковала как нынешнего главу Чечни Рамзана Кадырова, так и президента РФ, о котором написала книгу "Путинская Россия".

"Она была по-настоящему одержимой, - сказала в беседе с DW бывшая корреспондентка австрийского телеканала ORF в Москве Сюзанне Шолль (Susanne Scholl), которая знала Политковскую лично. - Она была одержима желанием добиться справедливости, желанием рассказать общественности о происходящем; одержима ощущением, что нельзя позволить новой России так пасть, и что с советскими привычками пора покончить".

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитой - помогала чеченским семьям и матерям убитых или пропавших без вести российских солдат. "Она была прекрасной журналисткой, никаких сомнений, но ее внутреннее ощущение было - нужно бороться за права человека, особенно как журналист", - говорит Шолль.

Долгий поиск убийц

Поиск убийц и их сообщников шел долго и тяжело. Хотя первых подозреваемых вычислили быстро, осудили преступников лишь через восемь лет, а судебных процессов было несколько. Следы быстро привели в Чечню. Первый процесс начался в 2008 году и закончился уже через несколько месяцев оправдательным приговором - присяжные сочли вину недоказанной. Тогда подозреваемых было трое: братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. В 2009 году Верховный суд отменил приговор и дело было расследовано снова. 

Круг подозреваемых расширился и в 2011 был пойман непосредственный убийца - третий брат Махмудов, Рустам. На отдельном процессе в 2012 году к 11 годам лишения свободы был приговорен Дмитрий Павлюченков. Бывший московский милиционер сознался, что следил за Политковской и предоставил оружие для убийства.

Обвиняемые в убийстве Политковской на скамье подсудимых в 2014 году: Джабраил Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, Рустам Махмудов, Ибрагим Махмудов и Сергей Хаджикурбанов

Суд по делу об убийстве Политковской, 2014 год

Главный и пока последний процесс начался в январе и закончился в мае 2014 года. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Хаджикурбанова приговорили к 20 годам. Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2017 году он умер в колонии. Все пятеро не признали свою вину.

"Я думаю, что где-то в каком-то расследовании Политковская дошла до точки, которая была неприятна высшему руководству России и в первую очередь высшему руководству Чечни", - говорит Сюзанне Шолль. Журналистка надеется, что со временем это дело все-таки будет раскрыто. Главный редактор "Новой газеты" Муратов писал, что преступление не будет знать срока давности. 

"Танго свободы" ко дню рождения

Бывшие коллеги и дети Политковской, Илья и Вера, заявили, что не считают убийство раскрытым и требуют продолжения расследования. "Заказчик известен. Ему просто выдали индульгенцию", - написал к 15-й годовщине убийства заместитель Муратова Сергей Соколов.

Газета хранит память об Анне Политковской. В этом году издание представило фильм, а до этого организовало флешмоб ко дню рождения журналистки в конце августа. Участники присылали видео с ее любимой музыкой - "Танго свободы" Астора Пьяццоллы. В 2018 году у здания редакции был разбит сад в память об Анне Политковской. Ее мать тогда высадила в нем около 100 анютиных глазок.     

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    Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 01:29

Новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской

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