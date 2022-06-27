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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Автор и репортер на темы внешней политики и политики безопасности в отношении стран бывшего СССР.

Для Романа Гончаренко важно рассматривать актуальные события в контексте и понятно о них рассказывать. Ему нравится делать интервью с историческими личностями, он никогда не устает от новостей.

Роман родился и вырос в советской Украине, изучал иностранные языки в Харькове, там же получил первый журналистский опыт на радио. На Deutsche Welle Роман Гончаренко помогал создавать украинскую редакцию и параллельно изучал журналистику и политологию в Дортмунде, стажировался в Кельне и Нью-Йорке. В это время началось его сотрудничество с немецкими радиостанциями, для которых он был автором аналитических передач о Восточной Европе.

Для DW он работает на нескольких языках, ему нравится рассказывать о событиях непосредственно с мест, де они происходят, например о революционном Майдане в Киеве зимой 2013-2014 годов. Ему интересно объяснять жизнь в Германии людям в бывшем СССР и наоборот. Главный интерес Романа Гончаренко - внешняя политика. Но и космонавтика заставляет его репортерское сердце биться быстрее, что среди прочего помогло ему попасть в Звездный городок и на Байконур.

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Роман Гончаренко: избранные публикации

Заставка подкаста "Геофактор"

В подкасте DW "Геофактор" немецкая журналистка Гезине Дорнблют объясняет, почему сигналам России о готовности к переговорам по окончанию войны в Украине не стоит доверять. Во второй части - эксперт лондонского института RUSI Марина Воротнюк раскрывает стратегию Анкары, которая становится влиятельным посредником между Киевом и Москвой.
Политика
6 августа 2022 г.
29:56 мин.
Путин и Эрдоган в Сочи, сентябрь 2021

Секрет Эрдогана. Как Турция выигрывает от войны в Украине

Продавать "Байрактары" Украине и помогать РФ смягчать эффект западных санкций? Интервью с экспертом Мариной Воротнюк.
Политика
4 августа 2022 г.
Участники саммита "семерки" в Баварии

Саммит G7 упустил шанс сделать больше для Украины

Лидеры G7 лишь частично оправдали ожидания Украины, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
Конфликты
28 июня 2022 г.
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Роман Гончаренко: другие публикации

Geofaktor Podcast Teaser

"Если бы Украине передали системы HIMARS в январе!"

"Если бы Украине передали системы HIMARS в январе!"

В подкасте DW "Геофактор" колумнист The Times Эдвард Лукас подводит итоги шести месяцев войны России против Украины.
Политика
20 августа 2022 г.
Ральф Г. и его адвокат в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе

Немецкий шпион с любовью к РФ: В ФРГ судят экс-офицера

Немецкий шпион с любовью к РФ: В ФРГ судят экс-офицера

В Дюссельдорфе начался процесс по делу отставного подполковника бундесвера Ральфа Г., обвиняемого в работе на ГРУ.
Политика
11 августа 2022 г.
Здание DW в Бонне

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

Русская редакция Deutsche Welle отмечает 60-летний юбилей на фоне блокирования в России, но попытка цензуры не работает.
Политика
1 августа 2022 г.
Краматорск, май 2022

Краматорск - битва за центр украинского Донбасса

Краматорск - битва за центр украинского Донбасса

После взятия войсками РФ Лисичанска эпицентр боев продвинулся в Донецкую область, где война началась в 2014 году.
Политика
6 июля 2022 г.

Аудиотрейлер

Политика
4 июля 2022 г.
00:31 мин.
Саммит G7 в Эльмау

Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка"

Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка"

В заявлении по Украине на саммите G7 было много слов поддержки, но ключевых санкций в нем не оказалось. Репортаж DW.
Политика
27 июня 2022 г.
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