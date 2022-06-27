Роман родился и вырос в советской Украине, изучал иностранные языки в Харькове, там же получил первый журналистский опыт на радио. На Deutsche Welle Роман Гончаренко помогал создавать украинскую редакцию и параллельно изучал журналистику и политологию в Дортмунде, стажировался в Кельне и Нью-Йорке. В это время началось его сотрудничество с немецкими радиостанциями, для которых он был автором аналитических передач о Восточной Европе.

Для DW он работает на нескольких языках, ему нравится рассказывать о событиях непосредственно с мест, де они происходят, например о революционном Майдане в Киеве зимой 2013-2014 годов. Ему интересно объяснять жизнь в Германии людям в бывшем СССР и наоборот. Главный интерес Романа Гончаренко - внешняя политика. Но и космонавтика заставляет его репортерское сердце биться быстрее, что среди прочего помогло ему попасть в Звездный городок и на Байконур.