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Музей современного искусства Ostwall в здании Дотмундер U, бывшей администрации пивоваренного завода Union, в Дортмунде
Фото: ruhr.2010/Lutz KampertФото: ruhr.2010/Lutz Kampert

Дортмунд

Город в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.

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Контекст

Немецкий музей футбола работает в Дортмунде с 2015 года и наглядно рассказывает всю историю немецкого футбола

В Дортмунде объединили футбол и искусство

В Дортмунде объединили футбол и искусство

В Немецком музее футбола в Дортмунде открылась выставка, на которой объединили искусство и футбол.
Культура4 июня 2024 г.
Забитая болельщиками "Боруссия" южная трибуна стадиона в Дортмунде

Футбол и танки: Rheinmetall - спонсор "Боруссии" (Дортмунд)

Футбол и танки: Rheinmetall - спонсор "Боруссии" (Дортмунд)

Сенсация и "смена эпох" в немецком спорте: популярный клуб впервые будет рекламировать производителя оружия для Украины.
Футбол29 мая 2024 г.
24 августа 1963 года, первый день Бундеслиги в Мюнстере: Preußen Münster против Hamburger SV. Результат игры - 1:1

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Создать в Германии высшую профессиональную лигу для немецких клубов было весьма непросто. Первым чемпионом был "Кельн".
Футбол24 августа 2023 г.
Ausstellung "Gustav Klimt" im Phoenix des Lumières Dortmund

Иммерсивные выставки все популярнее. Почему их критикуют?

Иммерсивные выставки все популярнее. Почему их критикуют?

Иммерсивные выставки, которые показывают картины в оцифрованном виде, вряд ли могут заменить знакомство с оригиналами.
Культура5 июня 2023 г.
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез забивает пенальти в ворота дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА

Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА

"Боруссия" на своем стадионе уступила "Манчестер Сити" 1:2. Британцы сразятся за выход в финал с "Пари Сен-Жермен".
Футбол15 апреля 2021 г.
"Манчестер Сити" празднует победу

"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов

"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундцы не смогли удержать ничью в борьбе с "Манчестер сити".
Спорт7 апреля 2021 г.
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