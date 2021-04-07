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Фото: ruhr.2010/Lutz Kampert
Фото: ruhr.2010/Lutz Kampert
Дортмунд
Город в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.
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Контекст
В Дортмунде объединили футбол и искусство
В Дортмунде объединили футбол и искусство
В Немецком музее футбола в Дортмунде открылась выставка, на которой объединили искусство и футбол.
Культура
04.06.2024
4 июня 2024 г.
Футбол и танки: Rheinmetall - спонсор "Боруссии" (Дортмунд)
Футбол и танки: Rheinmetall - спонсор "Боруссии" (Дортмунд)
Сенсация и "смена эпох" в немецком спорте: популярный клуб впервые будет рекламировать производителя оружия для Украины.
Футбол
29.05.2024
29 мая 2024 г.
Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига
Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига
Создать в Германии высшую профессиональную лигу для немецких клубов было весьма непросто. Первым чемпионом был "Кельн".
Футбол
24.08.2023
24 августа 2023 г.
Иммерсивные выставки все популярнее. Почему их критикуют?
Иммерсивные выставки все популярнее. Почему их критикуют?
Иммерсивные выставки, которые показывают картины в оцифрованном виде, вряд ли могут заменить знакомство с оригиналами.
Культура
05.06.2023
5 июня 2023 г.
Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА
Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА
"Боруссия" на своем стадионе уступила "Манчестер Сити" 1:2. Британцы сразятся за выход в финал с "Пари Сен-Жермен".
Футбол
15.04.2021
15 апреля 2021 г.
"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов
"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундцы не смогли удержать ничью в борьбе с "Манчестер сити".
Спорт
07.04.2021
7 апреля 2021 г.
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Всего публикаций: 171
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