Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига
Первый матч Бундеслиги состоялся 24 августа 1963 года. За 13 месяцев до этого делегаты земельных ассоциаций после долгих обсуждений на конгрессе Немецкого футбольного союза (DFB) приняли решение о создании профессиональной общенациональной Лиги, включающей 16 команд. "Меня радует это решение. Наконец-то она у нас есть", - так немецкий футбольный журнал DFB цитировал тренера сборной ФРГ Зеппа Хербергера (Sepp Herberger). Он участвовал в принятии решения в качестве делегата Юго-Западной немецкой футбольной ассоциации. Немецкий футбольный союз стал одной из последних крупных ассоциаций, сформировавших собственный профессиональный чемпионат. В Англии Первый дивизион футбольной лиги (переименованый позже в Премьер-лигу) существовал с 1892 года. Итальянская Лига А была создана в 1898 году, испанская Примера дивисьон - в 1929-м, французская Лига 1 - в 1932-м. Даже подконтрольная СССР Восточная Германия была в этом смысле быстрее, чем ФРГ: там старт первому сезону был дан в 1949 году (еще до создания ГДР).
Почему была организована Бундеслига?
Многим функционерам и фанатам было жаль отказываться от старой системы, в рамках которой чемпион Германии определялся с 1903 года. Тогда в конце сезона (с некоторыми исключениями) сначала восемь, а затем 16 команд играли на вылет по системе плей-офф. В финальный раунд попадали победители региональных чемпионатов. Подобная практика приводила к тому, что две лучшие команды страны - в 30-е годы это были, к примеру, "Нюрнберг" (Nürnberg) и "Шальке 04" (FC Schalke 04) - не играли друг с другом, а встречались один-единственный раз в финальном раунде. Новый чемпионат должен был все изменить. При этом выявление чемпиона по итогам игр целого сезона казалось многим справедливее, чем победа в играх на вылет, когда каждый матч был решающим. Старую систему даже называли лотереей. Немецкий футбол нуждался в серьезных преобразованиях.
Как были определены 16 команд-участниц
В верхних эшелонах играли тогда в общей сложности 74 клуба, 46 из них подали заявки на участие в первом чемпионате. Немецкий футбольный союз ранее решил, что в высшей лиге будут представлены три команды с севера страны, по пять с запада и юга, две с юго-запада и одна из Берлина. При этом комиссия Бундеслиги, состоявшая из пяти человек, принимала решение, руководствуясь спортивными, экономическими и техническими критериями. Впрочем, избежать споров это не помогло. Потому что Немецкий футбольный союз не обсуждал свои решения публично и не всегда придерживался договоренностей.
В результате произошло несколько случаев, когда принятие решения не было прозрачным и логично объяснимым. Споры между командами, которые в итоге смогли попасть в Бундеслигу и которые этой возможности были лишены, длились долгие годы. Предложения увеличить число команд с 16 до 18 или даже до 20 поддержки не нашли. В общей сложности 13 клубов, не попавших в Бундеслигу, подали протест. В том числе и мюнхенская "Бавария" (Bayern München), но успехом это не увенчалось.
Кто играл в первом сезоне Бундеслиги
Север Германии в Бундеслиге представляли "Гамбург" (Hamburger SV), "Вердер Бремен" (Werder Bremen) и "Айнтрахт Брауншвейг" (Eintracht Braunschweig). С юга попали "Айнтрахт Франкфурт" (Eintracht Frankfurt), "Карлсруэ" (Karlsruher SC), "Нюрнберг" (1. FC Nürnberg), "1860 Мюнхен" (TSV 1860 München) и "Штутгарт" (VfB Stutgart). С запада - "Боруссия Дортмунд" (Borussia Dortmund), "Кельн" (1. FC Köln), "Дуйсбург" (MSV Duisburg), "Пройссен Мюнстер" (Preußen Münster) и "Шальке 04" (FC Schalke 04). Возможность играть в Бундеслиге также получили "Кайзерслаутерн" (1. FC Kaiserslautern) и "Саарбрюккен" (1. FC Saarbrücken), а также "Херта Берлин" (Herta BSC). Первым чемпионом Бундеслиги стал клуб из Кельна.
Уже после двух чемпионатов число команд в Бундеслиге было увеличено до восемнадцати. Именно в сезоне 1965/66 в турнирную таблицу попала мюнхенская "Бавария", ранее выступавшая в региональной лиге "Юг". В 1991 году, после воссоединения Германии, возможность выступать в Бундеслиге получили и команды из бывшей ГДР. Первыми в турнире приняли участие последний чемпион гэдээровской Высшей лиги "Ханза Росток" (Hansa Rostock) и вице-чемпион из Дрездена - "Динамо Дрезден" (Dynamo Dresden). В течение одного сезона в Бундеслиге играли 20 команд, но по итогам сезона высший дивизион покинули сразу четыре клуба, поэтому в турнирной таблице снова стало 18 участников. Последней командой-основательницей Бундеслиги, которая покинула ее после 55 лет непрерывного участия, стал клуб из Гамбурга (Hamburger SV). Больше всего игр в Бундеслиге сыграли мюнхенский клуб "Бавария" (Bayern München) и бременский "Вердер Бремен" (Werder Bremen). Для них нынешний 61-й сезон стал уже 59-м по счету.
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