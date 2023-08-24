Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Бундеслига была создана в 1963 году. Дебаты о ее формировании проходили не просто. Ныне прославленная мюнхенская "Бавария" в первом сезоне не попала в Бундеслигу - тогда чемпионом стал клуб "Кельн".

Первый матч Бундеслиги состоялся 24 августа 1963 года. За 13 месяцев до этого делегаты земельных ассоциаций после долгих обсуждений на конгрессе Немецкого футбольного союза (DFB) приняли решение о создании профессиональной общенациональной Лиги, включающей 16 команд. "Меня радует это решение. Наконец-то она у нас есть", - так немецкий футбольный журнал DFB цитировал тренера сборной ФРГ Зеппа Хербергера (Sepp Herberger). Он участвовал в принятии решения в качестве делегата Юго-Западной немецкой футбольной ассоциации. Немецкий футбольный союз стал одной из последних крупных ассоциаций, сформировавших собственный профессиональный чемпионат. В Англии Первый дивизион футбольной лиги (переименованый позже в Премьер-лигу) существовал с 1892 года. Итальянская Лига А была создана в 1898 году, испанская Примера дивисьон - в 1929-м, французская Лига 1 - в 1932-м. Даже подконтрольная СССР Восточная Германия была в этом смысле быстрее, чем ФРГ: там старт первому сезону был дан в 1949 году (еще до создания ГДР).

Почему была организована Бундеслига?

Многим функционерам и фанатам было жаль отказываться от старой системы, в рамках которой чемпион Германии определялся с 1903 года. Тогда в конце сезона (с некоторыми исключениями) сначала восемь, а затем 16 команд играли на вылет по системе плей-офф. В финальный раунд попадали победители региональных чемпионатов. Подобная практика приводила к тому, что две лучшие команды страны - в 30-е годы это были, к примеру, "Нюрнберг" (Nürnberg) и "Шальке 04" (FC Schalke 04) - не играли друг с другом, а встречались один-единственный раз в финальном раунде. Новый чемпионат должен был все изменить. При этом выявление чемпиона по итогам игр целого сезона казалось многим справедливее, чем победа в играх на вылет, когда каждый матч был решающим. Старую систему даже называли лотереей. Немецкий футбол нуждался в серьезных преобразованиях.

Как были определены 16 команд-участниц

В верхних эшелонах играли тогда в общей сложности 74 клуба, 46 из них подали заявки на участие в первом чемпионате. Немецкий футбольный союз ранее решил, что в высшей лиге будут представлены три команды с севера страны, по пять с запада и юга, две с юго-запада и одна из Берлина. При этом комиссия Бундеслиги, состоявшая из пяти человек, принимала решение, руководствуясь спортивными, экономическими и техническими критериями. Впрочем, избежать споров это не помогло. Потому что Немецкий футбольный союз не обсуждал свои решения публично и не всегда придерживался договоренностей.

Мюнхенская "Бавария" в 11-й раз подряд выиграла футбольную бундеслигу 2022/23 победив 27 мая в последнем туре в гостях "Кельн" со счетом 2:1 Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

В результате произошло несколько случаев, когда принятие решения не было прозрачным и логично объяснимым. Споры между командами, которые в итоге смогли попасть в Бундеслигу и которые этой возможности были лишены, длились долгие годы. Предложения увеличить число команд с 16 до 18 или даже до 20 поддержки не нашли. В общей сложности 13 клубов, не попавших в Бундеслигу, подали протест. В том числе и мюнхенская "Бавария" (Bayern München), но успехом это не увенчалось.

Кто играл в первом сезоне Бундеслиги

Север Германии в Бундеслиге представляли "Гамбург" (Hamburger SV), "Вердер Бремен" (Werder Bremen) и "Айнтрахт Брауншвейг" (Eintracht Braunschweig). С юга попали "Айнтрахт Франкфурт" (Eintracht Frankfurt), "Карлсруэ" (Karlsruher SC), "Нюрнберг" (1. FC Nürnberg), "1860 Мюнхен" (TSV 1860 München) и "Штутгарт" (VfB Stutgart). С запада - "Боруссия Дортмунд" (Borussia Dortmund), "Кельн" (1. FC Köln), "Дуйсбург" (MSV Duisburg), "Пройссен Мюнстер" (Preußen Münster) и "Шальке 04" (FC Schalke 04). Возможность играть в Бундеслиге также получили "Кайзерслаутерн" (1. FC Kaiserslautern) и "Саарбрюккен" (1. FC Saarbrücken), а также "Херта Берлин" (Herta BSC). Первым чемпионом Бундеслиги стал клуб из Кельна.

Уже после двух чемпионатов число команд в Бундеслиге было увеличено до восемнадцати. Именно в сезоне 1965/66 в турнирную таблицу попала мюнхенская "Бавария", ранее выступавшая в региональной лиге "Юг". В 1991 году, после воссоединения Германии, возможность выступать в Бундеслиге получили и команды из бывшей ГДР. Первыми в турнире приняли участие последний чемпион гэдээровской Высшей лиги "Ханза Росток" (Hansa Rostock) и вице-чемпион из Дрездена - "Динамо Дрезден" (Dynamo Dresden). В течение одного сезона в Бундеслиге играли 20 команд, но по итогам сезона высший дивизион покинули сразу четыре клуба, поэтому в турнирной таблице снова стало 18 участников. Последней командой-основательницей Бундеслиги, которая покинула ее после 55 лет непрерывного участия, стал клуб из Гамбурга (Hamburger SV). Больше всего игр в Бундеслиге сыграли мюнхенский клуб "Бавария" (Bayern München) и бременский "Вердер Бремен" (Werder Bremen). Для них нынешний 61-й сезон стал уже 59-м по счету.

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