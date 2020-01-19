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Фото: MIGUEL MEDINA/AFP
"Боруссия" Дортмунд
Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), BVB - одна из сильнейших команд бундеслиги.
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Контекст
Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига
Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига
Создать в Германии высшую профессиональную лигу для немецких клубов было весьма непросто. Первым чемпионом был "Кельн".
Футбол
24.08.2023
24 августа 2023 г.
Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА
Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА
"Боруссия" на своем стадионе уступила "Манчестер Сити" 1:2. Британцы сразятся за выход в финал с "Пари Сен-Жермен".
Футбол
15.04.2021
15 апреля 2021 г.
"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов
"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундцы не смогли удержать ничью в борьбе с "Манчестер сити".
Спорт
07.04.2021
7 апреля 2021 г.
Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов
Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов
Пять клубов из Германии, России и Украины добыли в первых матчах Лиги чемпионов одну победу и одну ничью.
Футбол
20.10.2020
20 октября 2020 г.
Вмешательство России в выборы в Беларуси?
Вмешательство России в выборы в Беларуси?
А также в выпуске: о приговоре Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии" (26.06.2020)
26.06.2020
26 июня 2020 г.
12:37 мин.
Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау в бундеслиге
Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау в бундеслиге
Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
Спорт
19.01.2020
19 января 2020 г.
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