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Футболисты дортмундской "Боруссии" праздную победу в матче Лиги чемпионов против парижского PSG, 7 мая 2024 года
Фото: MIGUEL MEDINA/AFP

"Боруссия" Дортмунд

Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), BVB - одна из сильнейших команд бундеслиги.

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Контекст

24 августа 1963 года, первый день Бундеслиги в Мюнстере: Preußen Münster против Hamburger SV. Результат игры - 1:1

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Создать в Германии высшую профессиональную лигу для немецких клубов было весьма непросто. Первым чемпионом был "Кельн".
Футбол24 августа 2023 г.
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез забивает пенальти в ворота дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА

Дортмундская "Боруссия" не прошла в полуфинал ЛЧ УЕФА

"Боруссия" на своем стадионе уступила "Манчестер Сити" 1:2. Британцы сразятся за выход в финал с "Пари Сен-Жермен".
Футбол15 апреля 2021 г.
"Манчестер Сити" празднует победу

"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов

"Боруссия" уступила "Манчестер сити" в Лиге чемпионов

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундцы не смогли удержать ничью в борьбе с "Манчестер сити".
Спорт7 апреля 2021 г.
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и нападающий Эрлинг Холанн после матча с "Лацио"

Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов

Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов

Пять клубов из Германии, России и Украины добыли в первых матчах Лиги чемпионов одну победу и одну ничью.
Футбол20 октября 2020 г.
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Вмешательство России в выборы в Беларуси?

Вмешательство России в выборы в Беларуси?

А также в выпуске: о приговоре Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии" (26.06.2020)
26 июня 2020 г.12:37 мин.
Болельщик FC Bayern со стаканчиком, изготовленным с помощью "зеленых" технологий

Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау в бундеслиге

Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау в бундеслиге

Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
Спорт19 января 2020 г.
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