Немецкие, российские и украинские клубы стартовали в Лиге чемпионов

Два немецких, два российских и один украинский клуб во вторник, 20 октября, стартовали в групповых турнирах нового сезона Лиги чемпионов УЕФА.

С победы начал еврокубковый сезон немецкий "РБ Лейпциг". На своем поле немецкий клуб со счетом 2:0 обыграл турецкий "Истанбул Башакшехир". Оба мяча на счету испанского защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Дортмундская "Боруссия", наоборот, первый матч проиграла. В Риме "черно-желтые" уступили местному "Лацио" со счетом 1:3. Единственный гол в составе "Боруссии" на счету норвежского нападающего немецкого клуба Эрлинга Холанна.

Лидер российского чемпиона - "Зенит" из Санкт-Петербурга - на своем стадионе уступил бельгийскому "Брюгге" со счетом 1:2. Причем все мячи в этом матче на счету игроков "Брюггге". А "Краснодар" в дебютном матче Лиги чемпионов удержал ничью (1:1) в матче с французским "Ренном". В составе российского клуба отличился колумбийский защитник Кристиан Рамирес.

Киевское "Динамо" на Олимпийском стадионе в столице Украины уступило со счетом 0:2 итальянскому "Ювентусу". В составе туринского клуба отсутствовал один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, у которого был обнаружен коронавирус.

Групповой турнир Лиги чемпионов продолжится 21 октября. Московский "Локомотив" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург", донецкий "Шахтер" встретится с мадридским "Реалом", немецкая "Боруссия" из Мёнхенгладбаха сыграет в гостях с итальянским "Интером" , а мюнхенская "Бавария" - победитель Лиги чемпионов прошлого сезона - примет на своем поле "Атлетико" Мадрид.

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