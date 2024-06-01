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Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Анатолий Арни
1 июня 2024 г.

Мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:0 и в 15-й раз завоевал главный клубный трофей Европы.

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Дани Карвахаль забивает гол в ворота "Боруссии" (Дортмунд) в финале ЧМ
Дани Карвахаль забивает гол в ворота "Боруссии" (Дортмунд) в финале ЧМФото: Claudia Greco/REUTERS

Мадридский футбольный клуб "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв немецкую "Боруссию" из Дортмунд. Счет в финальном матче, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в субботу, 1 июня, составил 2:0 в пользу испанского клуба.

Голы за "Реал" забили Дани Карвахаль на 74-й минуте после разыгранного углового и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Для "Реала" эта победа стала 15-й в истории - чаще мадридской команды в главном европейском клубном турнире не побеждал никто. В прошлый раз "Реал" завоевывал кубок Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году.

Для "Боруссии" из Дортмунда участие в финале Лиги чемпионов УЕФА стало первым с 2013 года, когда она проиграла соотечественникам из "Баварии". На пути к финалу в этом году "Боруссия" победила такие именитые клубы как "ПСЖ", мадридский "Атлетико" и миланский "Интернационале".

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