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Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен)

Футбольный клуб "Бавария" из Мюнхена - самая титулованная команда Германии. Сам клуб - рекордсмен мира по численности членов.

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) (Fussball-Club Bayern, München e.V.) создан в 1990 году и является самым многочисленным добровольным спортивным обществом в мире. В ноябре 2018 года число членов клуба составило 291 000 человек.

Профессиональная футбольная команда "Бавария", реорганизованная в 2001 году в акционерное общество FC Bayern München AG - рекордсмен Германии по завоеванным высшим национальным титулам. "Бавария (Мюнхен) 32 раза выигрывала чемпионат Германии (чемпионат первой бундеслиги) и 20 раз становилась обладателем Кубка Германии. Начиная с сезона 1965/1966 "Бавария" ни разу не вылетала из первой бундеслиги.