Мюнхенская "Бавария" в 31-й раз стала чемпионом бундеслиги

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) в девятый раз подряд и в 31-й в истории бундеслиги завоевал в субботу, 8 мая, титул чемпиона Германии. Это произошло после поражения "РБ Лейпциг" от дортмундской "Боруссии" (2:3).

У соперников мюнхенцев не осталось математических шансов подняться выше второго места в турнирной таблице. Отрыв "Баварии" от расположившегося на втором месте "РБ Лейпцига" (64 очка) составляет семь очков. Пока за 31 матч мюнхенский клуб набрал 71 очко.

"Заслуженный титул"

Матч 32-го тура бундеслиги сезона-2020/21 между "Баварией" и "Боруссией" (Мёнхенгладбах) проходит 8 мая на стадионе "Альянц" в Мюнхене.

"Поздравляю с заслуженным титулом", - отметил тем временем главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann).

Тренер Ханси Флик (Hansi Flick) покинет "Баварию" в конце сезона. Для него это - второй триумф в бундеслиге на данном посту. Уход имеет место на фоне многомесячных споров со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем (Hasan Salihamidzic), главным образом - о трансферах, а также в условиях освобождающегося места главного тренера сборной Германии.

Ранее, в декабре 2020 года, нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

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