 Каминг-аут в немецком футболе? Чемпион мира не советует открываться | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.02.2021

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Культура и стиль жизни

Каминг-аут в немецком футболе? Чемпион мира не советует открываться

Бывший капитан сборной Германии по футболу Филипп Лам не советует профессиональным футболистам, которые сейчас играют, совершать каминг-аут.

Филипп Лам

22 февраля в Германии должна выйти книга Филиппа Лама (Philipp Lahm), бывшего капитана сборной Германии по футболу и чемпиона мира в ее составе. Она называется "Игра. Мир футбола" ("Das Spiel: Die Welt des Fußballs"). Ожидается, что околофутбольный мир, прочитав ее, совершит для себя массу открытий, поскольку в ней Лам решил рассказать "всю правду" о небезоблачном мире профессионального спорта.

Речь в книге идет и о депрессиях, и о расизме, и о нередких и весьма нешуточных конфликтах между футболистами, тренерами, менеджерами и так далее. Кроме того, Филипп Лам (на заглавном снимке) пишет о том, как может повредить карьере профессионального футболиста каминг-аут. На пресс-конференции, посвященной выходу книги и прошедшей в режиме онлайн, он отсоветовал выступающим спортсменам-геям откровенничать на тему своей сексуальной ориентации.

Прежде чем совершать каминг-аут, надо как следует подготовиться к такому шагу: поработать с психологом, обсудить ситуацию с близкими людьми, но не с товарищами по команде, приводит слова Лама информационное агентство dpa. По словам чемпиона мира, открываясь игрокам и общественности, надо быть готовым к неоднозначной реакции и набраться сил для преодоления возможных негативных последствий.

Акция поддержки #выможетенанасрассчитывать

В то же время в последнем выпуске одного из немецких журналов о футболе "11 Freunde" ("11 друзей") - целая галерея фотографий известных футболистов, держащих в руках плакат с хештегом #ihrkönntaufunszählen, что можно перевести как "вы можете на нас рассчитывать". Эту акцию уже подержали около 800 немецких футболистов - как мужчин, так и женщин. Ее смысл - ободрить спортсменов, не решающихся совершить каминг-аут. И речь, как написано в журнале, идет не о том, чтобы заставить кого-то в чем-то признаться, а о том, чтобы дать коллегам и друзьям понять, что им нечего опасаться.

Как говорится в групповом заявлении немецких футболистов, опубликованном на сайте журнала "11 друзей", "в 2021 году ни в одной из профессиональных лиг, в которых играют мужчины, не нашлось ни одного футболиста-гомосексуала, который бы открыто заявил о своей ориентации".

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    Автор: Виктор Вайц


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