DFB (Немецкий футбольный союз)

Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018

Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.