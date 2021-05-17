DFB (Немецкий футбольный союз)

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На одном из заседаний DFB Фриц Келлер сравнил своего заместителя с нацистским судьей. Он также предстал перед спортивным судом Немецкого футбольного союза.
50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
Немецкий футбольный союз подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 миллиона евро.
Футболисты сборной Германии по футболу после матча со Швейцарией стала объектом острой критики. Причина - не столько маловыразительная игра, сколько недостаточное внимание к защите окружающей среды.
Причиной отставки футбольного функционера Райнхарда Гринделя стали обвинения в сокрытии доходов и получении в подарок часов от украинского бизнесмена Суркиса.
С 2021 года в турнире смогут принимать участие 24 команды, а сам чемпионат будет проходить летом, заменив Кубок конфедераций.
Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.
Райнхард Гриндель заявил, что его задела критика футболиста Месута Озила, и признал некоторые свои ошибки.
DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание работе в сфере интеграции, отметил футбольный союз в ответ на заявление футболиста Месута Озила.
Игрок национальной сборной Германии по футболу Месут Озил наконец публично высказался по поводу скандальной фотографии с турецким президентом Эрдоганом. Он также заявил, что покидает бундестим.
"Если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза не уважают мои турецкие корни и втягивают меня в политическую пропаганду, наступает предел", - написал Месут Озил.
Один из ведущих футбольных арбитров мира не попал в список судей, обслуживающих финальную стадию ЧМ-2018 в России. В DFB считают, что причиной стала возможная ошибка Брыха в матче Сербия - Швейцария.
Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны.
Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала двух представителей DFB за "неспортивное поведение". Те показывали некорректные жесты в сторону скамейки сборной Швеции и толкали шведов по окончании матча.
Немецкий футбольный союз понесет крупные убытки, если сборной Германии не удастся преодолеть групповой этап проходящего в России чемпионата мира по футболу.
Делегация Немецкого футбольного союза подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году. За звание хозяина Евро-2024 с ФРГ поборется Турция.
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