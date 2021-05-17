Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DFB (Немецкий футбольный союз)

.

.

Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nimmt vor der DFB-Zentrale an der Übergabe einer Erklärung zur geforderten Reform des Profigeschäfts durch die Fan-Initiative «Unser Fußball» teil. (zu dpa Die Baustellen des DFB - Kellers nachdenkliche Weihnachtsrede) +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за сравнения заместителя с нацистом 17.05.2021

На одном из заседаний DFB Фриц Келлер сравнил своего заместителя с нацистским судьей. Он также предстал перед спортивным судом Немецкого футбольного союза.
AACHEN, GERMANY - OCTOBER 05: Giulia Gwinn of Germany (C) celebrates after scoring during the UEFA Women's European Championship 2021 qualifier match between Germany and Ukraine at Tivoli Stadium on October 05, 2019 in Aachen, Germany. (Photo by Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

Как футбол перестал быть в Германии неженским делом 31.10.2020

50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
07.10.2020, Frankfurt/Main: Polizei steht vor der DFB-Zentrale. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Mittwoch die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ прошли обыски по подозрению в неуплате налогов Немецким футбольным союзом 07.10.2020

Немецкий футбольный союз подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 миллиона евро.
Deutschland, Stuttgart, 01.09.2020, Fussball, Training DFB Nationalmannschaft Stuttgart: v.l. Joachim Löw (Trainer), Niklas Süle. Foto: Robin Rudel | Verwendung weltweit

260 км самолетом? Сборной Германии по футболу досталось от болельщиков 07.09.2020

Футболисты сборной Германии по футболу после матча со Швейцарией стала объектом острой критики. Причина - не столько маловыразительная игра, сколько недостаточное внимание к защите окружающей среды.
Reinhard Grindel, president of the German soccer federation DFB (Deutscher Fussball Bund) gives a statement in Frankfurt, Germany, April 2, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ушел в отставку 02.04.2019

Причиной отставки футбольного функционера Райнхарда Гринделя стали обвинения в сокрытии доходов и получении в подарок часов от украинского бизнесмена Суркиса.
24.09.2018, Great Britain, London: 5645676 24.09.2018 FIFA President Gianni Infantino arrives for the Best FIFA 2018 Awards in London, England, September 24, 2018. Alexey Filippov / Sputnik Foto: Alexey Filippov/Sputnik/dpa |

ФИФА меняет формат клубного чемпионата мира 15.03.2019

С 2021 года в турнире смогут принимать участие 24 команды, а сам чемпионат будет проходить летом, заменив Кубок конфедераций.
15.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Fußball: WM, Nationalmannschaft, Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland im Fußballmuseum: Bundestrainer Joachim Löw (r) und DFB-Präsident Reinhard Grindel gehen zur Pressekonferenz. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018 28.08.2018

Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.
ARCHIV - 15.06.2018, Russland, Moskau: Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußballbundes, spricht auf einer Veranstaltung des Goethe Institutes während einer Pressekonferenz. (zu dpa «Grindel fordert Stellungnahme von Özil - Zukunft im DFB-Team offen» vom 08.07.2018) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава Немецкого футбольного союза отверг обвинения в расизме 26.07.2018

Райнхард Гриндель заявил, что его задела критика футболиста Месута Озила, и признал некоторые свои ошибки.
ARCHIV 2011 **** ARCHIV - Ein Logo an der Zentrale des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), aufgenommen am 14.12.2011 in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu dpa-Meldung: «WM 2006: DFB räumt Ungereimtheiten um Zahlung an FIFA ein» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/F. von Erichsen

Немецкий футбольный союз отклонил обвинения в расизме 23.07.2018

DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание работе в сфере интеграции, отметил футбольный союз в ответ на заявление футболиста Месута Озила.

Реакция на уход Озила из сборной ФРГ: от сочувствия до непонимания (23.07.2018) 23.07.2018

Игрок национальной сборной Германии по футболу Месут Озил наконец публично высказался по поводу скандальной фотографии с турецким президентом Эрдоганом. Он также заявил, что покидает бундестим.
ARCHIV - 25.05.2018, Italien, Eppan: Mesut Özil sitzt beim Training auf dem Trainingsgelände am Sportzentrum Rungg auf einem Ball. (zu dpa «Sündenbock Özil» und der Fall Deutschland am 10.07.2018) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Месут Озил покидает сборную Германии по футболу 22.07.2018

"Если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза не уважают мои турецкие корни и втягивают меня в политическую пропаганду, наступает предел", - написал Месут Озил.
22.6.2018, Kaliningrad, Gruppe E Soccer Football - World Cup - Group E - Serbia vs Switzerland - Kaliningrad Stadium, Kaliningrad, Russia - June 22, 2018 Serbia's Nemanja Matic is shown a yellow card by referee Felix Brych REUTERS/Mariana Bazo

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018 05.07.2018

Один из ведущих футбольных арбитров мира не попал в список судей, обслуживающих финальную стадию ЧМ-2018 в России. В DFB считают, что причиной стала возможная ошибка Брыха в матче Сербия - Швейцария.
Soccer Football - World Cup - Group F - South Korea vs Germany - Kazan Arena, Kazan, Russia - June 27, 2018 Germany coach Joachim Low speaks with Mesut Ozil during the match REUTERS/Michael Dalder

Провал сборной Германии на ЧМ-2018: вопросы (пока) без ответов 28.06.2018

Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны.
23.06.2018**** Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Sweden - Fisht Stadium, Sochi, Russia - June 23, 2018 Sweden coach Janne Andersson and substitute players clash with Germany team manager Oliver Bierhoff after the match REUTERS/Hannah McKay

Немецкие футбольные чиновники оштрафованы за насмешки над шведами 26.06.2018

Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала двух представителей DFB за "неспортивное поведение". Те показывали некорректные жесты в сторону скамейки сборной Швеции и толкали шведов по окончании матча.
Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Germany's Mesut Ozil, Julian Draxler, Thomas Muller and Toni Kroos look dejected after Mexico's Hirving Lozano (not pictured) scored their first goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

ЧМ-2018: в случае вылета немцы потеряют 1,7 миллиона евро 21.06.2018

Немецкий футбольный союз понесет крупные убытки, если сборной Германии не удастся преодолеть групповой этап проходящего в России чемпионата мира по футболу.
HANDOUT - 24.04.2018, Schweiz, Nyon: (L-r) Die frühere Nationalspielerin und DFB-Integrationsbotschafterin Celia Sasic, DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm, UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis, DFB-Präsident Reinhard Grindel und Generalsekretär Friedrich Curtius stehen bei der Übergabe der Bewerbungsunterlagen für die EM 2024 an UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis. In der Mitte der EM Pokal. Foto: Harold Cunningham/UEFA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Германия поборется за право принимать Евро-2024 25.04.2018

Делегация Немецкого футбольного союза подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году. За звание хозяина Евро-2024 с ФРГ поборется Турция.
Показать еще