Чемпионат Европы по футболу в Германии: что следует знать

Чемпионат Европы по футболу среди мужчин - крупнейшее спортивное событие, которое принимала Германия со времен чемпионата мира 2006 года. Отвечаем на главные вопросы о турнире.

Германия впервые после воссоединения страны примет чемпионат Европы по футболу среди мужских национальных сборных. Матчи пройдут с 14 июня по 14 июля в 10 городах ФРГ. Отвечаем на главные вопросы о футбольном турнире.

Кого считают фаворитами?

Фаворитом Евро-2024 букмекеры считают сборную Англии, опередившую финалиста чемпионата мира 2022 года Францию и хозяйку турнира Германию. Сборная Италии, ставшая чемпионом Европы в 2021 году, заняла в прогнозах букмекеров лишь шестое место.

Между тем главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) заявил о чемпионских амбициях своей команды. "Мы хотим добиться лучших результатов, чем в прошлый раз. Мы хотим вдохновить наших болельщиков в своей стране, и мы справимся с этой задачей", - сказал он в интервью Союзу европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). В последний раз немецкая мужская сборная по футболу выигрывала чемпионат Европы в 1996 году. Во время ЧМ-2022 бундестим не вышла в плей-офф, выбыв из турнира после группового этапа.

Формат Евро-2024

Формат Евро-2024 - такой же, как и в двух предыдущих чемпионатах Европы: в нем участвуют 24 национальные сборные, разделенные на шесть групп. Сначала команды сыграют друг с другом в рамках группового этапа. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в плей-офф. В плей-офф выйдут и четыре лучшие команды, которые займут в своих группах третьи места.

Если команды в одной группе набирают одинаковое количество очков, решающим для выхода в плей-офф является исход матча между ними. Если равным окажется количество очков у двух команд, занявших третьи места в разных группах, участников плей-офф определят по разнице голов.

Плей-офф состоит из 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала. Если выявить победителя на играх этого этапа за отведенные 90 минут матча не удается, его исход определяется в двух дополнительных таймах по 15 минут или в серии послематчевых пенальти.

Где будут проходить матчи?

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего матчей - по шесть - примут футбольные арены в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. На крупнейшем - Олимпийском стадионе - в Берлине пройдет и финал турнира. Откроется Евро-2024 матчем сборных Германии и Шотландии в Мюнхене.

По пять игр состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

Как передвигаться между городами?

Перемещаться между городами, принимающими матчи в рамках турнира, удобнее всего поездами Deutsche Bahn. Компания установила фиксированные цены для обладателей билетов на матчи ЧЕ-2024. В частности, билет DB Ticket EURO 2024 в одну сторону обойдется в 29,90 евро за поездку во втором классе и в 39,90 евро - в первом.

Тем не менее стоит учитывать непунктуальность поездов Deutsche Bahn.

Фан-зоны для просмотра матчей

Во всех принимающих городах организованы фан-зоны, где игры будут показывать на больших экранах. Посетить эти общественные пространства болельщики смогут бесплатно. Как и во время чемпионата мира 2006 года, десятки тысяч футбольных фанатов соберутся в фан-зонах у Бранденбургских ворот в Берлине, в Олимпийском парке Мюнхена или на берегу реки Майн во Франкфурте, чтобы вместе посмотреть матчи.

Безопасность во время Евро-2024

"Безопасность чемпионата Европы по футболу в нашей стране является главным приоритетом", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. "Полиция будет активно присутствовать на всех объектах и везде, где будет большое количество людей".

МВД Германии 7 июня объявило о возможности дополнительных проверок на границах, чтобы не допустить проникновения в страну террористов и фанатов, потенциально склонных к насилию. В случае фанатов эта задача особенно трудна: немецкая полиция уже сообщила о том, что группа из 500 сербских болельщиков попытается устроить беспорядки во время матча между Сербией и Англией, который пройдет в Гельзенкирхене 16 июня. Этот матч уже отнесен к категории "высокого риска".

По всей стране будут задействованы около 22 тысяч сотрудников федеральной полиции. Им также помогут несколько сотен зарубежных коллег. Особенно тесным станет сотрудничество с французскими правоохранителями, поскольку вскоре после Евро-2024 Франция примет еще два крупных спортивных мероприятия - Олимпийские игры (с 26 июля по 11 августа) и Паралимпийские игры (с 28 августа по 8 сентября).

Тем не менее, несмотря на усиленные меры безопасности, нельзя полностью исключать возможность терактов или других насильственных действий во время турнира. Например, в 2023 году террорист застрелил двух шведских болельщиков в Брюсселе рядом с футбольным стадионом перед матчем между Бельгией и Швецией в рамках отборочного тура чемпионата Европы. В 2015 году четверо террористов-смертников подорвали себя в Париже близ стадиона "Стад-де-Франс" во время товарищеского матча между Германией и Швейцарией.