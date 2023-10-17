Полиция в Брюсселе застрелила предполагаемого убийцу шведов

Подозреваемый в теракте в Брюсселе, в результате которого накануне погибли два шведских болельщика, мертв, сообщила прокуратура. Розыски выходца из Туниса, ранее попадавшего в поле зрения полиции, шли всю ночь.

В Брюсселе в ходе полицейской операции застрелен предполагаемый преступник, который накануне вечером убил двух граждан Швеции. Об этом сообщила прокуратура в бельгийской столице во вторник, 17 октября. 45-летнего выходца из Туниса подозревают в убийстве двух человек, совершенном по исламистским мотивам.

На протяжении минувшей ночи он скрывался от полиции, при попытке задержания у него было оружие, которое он мог использовать для нападения на шведов. Как сообщил министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн, подозреваемый в ноябре 2019 года подал в королевстве ходатайство о предоставлении убежища. По словам министра, ранее этот человек попадал в поле зрения полиции в связи с торговлей людьми, незаконным пребыванием в стране и созданием угрозы государственной безопасности.

В центре Брюсселя убиты два шведских болельщика

Вечером 16 октября на одной из улиц в центре Брюсселя были застрелены два футбольных болельщика из Швеции и ранен таксист. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, полиция начала поисковую операцию. По данным СМИ, неизвестный с автоматом Калашникова преследовал людей в футболках шведской сборной - в это время в Брюсселе проходил отборочный матч сборных Швеции и Бельгии на первенство Европы. После известий о стрельбе игра, проходившая на стадионе в 5 километрах от места происшествия, была прервана.

На записях, предположительно сделанных на месте стрельбы, также слышны выкрики, которые СМИ транслируют как фразу "Аллах акбар". Позже представитель бельгийской федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс указал, что нападавший вдохновлялся террористической группировкой "Исламское государство".

В Брюсселе были усилены меры безопасности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, произошедшей после атаки на Израильбоевиков движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией. После стрельбы в бельгийской столице введен высший уровень террористической угрозы.

Ранее, 13 октября, мужчина с ножом совершил нападение на школу во Франции, убив одного учителя.

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