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Microsoft: РФ усилила кампанию дискредитации ОИ в Париже

Кирилл Шестаков
4 июня 2024 г.

Агенты влияния, поддерживаемые Россией, распространяют ложные сообщения об угрозе терроризма на Играх в Париже, а также дискредитируют правительство Франции и Международный олимпийский комитет.

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Сотрудница полиции на фоне баннера Олимпийских игр в Париже 2024 года
Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Россия активизировала дезинформационные кампании против президента Франции Эмманюэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Об этом говорится в отчете американской корпорации Microsoft, опубликованном в воскресенье, 2 июня. Кампания дискредитации Олимпиады ведется через веб-сайты с фейковыми новостями, а также через полнометражный и якобы документальный фильм, созданный с намерением очернить репутацию МОК и сформировать ожидание, что летние Игры в Париже будут омрачены насилием, говорится в сообщении.

По данным Microsoft, за распространением дезинформации стоят группы Storm-1679 и Storm-1099, поддерживаемые Россией.

Фильм "Олимпиада пала" и сгенерированный ИИ голос Тома Круза

Согласно отчету, кампанию дискредитации Олимпийских игр запустили в июне 2023 года: Storm-1679 опубликовала в Telegram-канале, а затем распространила по интернету полнометражный фильм под названием "Олимпиада пала", основная цель которого - дискредитировать руководство МОК. В фильме среди прочего используется фальшивая аудиозапись с голосом Тома Круза, сгенерированная искусственным интеллектом, говорится в публикации.

"Использование искусных компьютерных спецэффектов и широкой маркетинговой кампании, включающей поддельные одобрения западных СМИ и знаменитостей, свидетельствует о значительном росте мастерства по сравнению с большинством кампаний по операциям влияния", указывает Microsoft.

Внушение страха терактов

Наиболее тревожной дезинформацией, распространяемой российскими агентами влияния, была "попытка использовать войну между Израилем и ХАМАС для фабрикации угроз", считает американская компания. Так, в ноябре 2023 года Storm-1679 разместила изображения, на которых якобы изображены граффити в Париже с угрозами насилия против израильтян, посещающих Игры. По оценке Microsoft, это граффити было создано в цифровом формате и вряд ли существовало в реальном месте.

Кроме того, группы публиковали ложные сообщения от лица европейских СМИ о том, что парижане покупают страховки на недвижимость в ожидании терроризма на Играх, а также что 24% билетов на Олимпиаду были возвращены из-за опасений терактов.

Другой связанный с РФ агент, Storm-1099, усилил кампании дискредитации Игр в последние два месяца, указывает Microsoft. Используя 15 франкоязычных сайтов с фейковыми новостями, группа "разоблачает" якобы процветающую коррупцию в МОК, а также критикует Эмманюэля Макрона за его "безразличие к трудностям, с которыми сталкиваются граждане Франции", говорится в отчете. 

Спортсмены из РФ допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе

В декабре 2023 года МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к участию в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе. Это касается спортсменов, сумевших пройти квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены спортсмены из России и Беларуси, которые активно поддерживают боевые действия, а также имеют контракты с армией или силовыми органами.

Кроме того, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Беларуси, а также отказался приглашать представителей правительств обеих стран. В командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде не будут.

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