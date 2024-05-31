Во Франции задержан чеченец, планировавший теракт в дни ОИ

Французским службам безопасности удалось предотвратить нападение на зрителей стадиона "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене. Это "первый сорванный план нападения во время Олимпийских игр" в Париже, отметили в МВД.

Главное управление внутренней безопасности МВД Франции задержало 18-летнего чеченца, подозреваемого в подготовке теракта во время летних Олимпийских игр в Париже. В сообщении пресс-службы министерства, обнародованном в пятницу, 31 мая, говорится, что юноша, имя которого в тексте не указано, собирался совершить на стадионе "Жоффруа Гишар" в городе Сент-Этьене теракт "по исламистским мотивам" и "умереть мучеником". Объектами этого нападения должны были стать зрители и полицейские во время футбольного матча.

Предполагаемый преступник был задержан 22 мая, а спустя четыре дня ему предъявили обвинение как главе преступного террористического сообщества и отправили под стражу, передает телеканал BFM TV со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру. По его информации телеканала, юноша приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году.

В МВД Франции подчеркнули, что это - "первый сорванный план нападения во время Олимпийских игр", которые начнутся 26 июля, и 50-й план теракта, сорванный французской полицией с 2017 года.

На Играх ожидаются усиленные меры безопасности

Джихадисты уже совершили в Париже несколько терактов, самый крупный из них - 13 ноября 2015 года - унес жизни 130 человек, напоминает агентство AFP. Французские власти ранее высказывали опасения, что войны в Украине и в секторе Газа могут привести к насильственным действиям и во время Олимпийских игр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине апреля выразил надежду на то, что на время проведения Олимпиады прекратятся боевые действия в войне РФ против Украины, а также в других военных конфликтах, в частности, на Ближнем Востоке и в Судане. Он также заявил, что намерен "сделать все возможное, чтобы получить олимпийское перемирие" в дни предстоящих летних Игр.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.