Глава Минспорта: Атлеты Украины - желанный объект провокаций

Исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорта Матвей Бедный побывал в Брюсселе с официальным визитом и выступил перед своими европейскими коллегами в Совете Европейского Союза. DW пообщалась с ним после заседаний.

DW: Какие главные тезисы и факты вы представили своим коллегам в Европейском Союзе?

Матвей Бедный: Мы очень рады, что нас пригласили выступить на этом совете, для нас это очень важно, и мы понимаем, что каждое наше выступление привлекает внимание международного сообщества к событиям в Украине. В контексте спорта мы осветили то, что происходит в процессе подготовки наших национальных сборных команд, а также привели шокирующий пример, когда наши дети сегодня, играя в футбол в Харькове, попадают под вражеские ракетные обстрелы, страдают, получают ранения, теряют конечности. Весь мир должен понимать, что это все не где-то далеко, а совсем рядом: один час самолетом отсюда - и вы уже в центре таких ужасающих событий.

Матвей Бедный во время интервью с корреспонденткой DW Ксенией Польской в Брюсселе Фото: DW

Мы поблагодарили наших коллег за то, что они сегодня действительно очень нас поддерживают, на заседании многие страны высказались в поддержку Украины и нашей позиции относительно допуска российских и белорусских спортсменов даже под нейтральным флагом. Потому что наши коллеги понимают: каждый такой атлет - это агент гибридного влияния российской пропаганды на международное спортивное сообщество, и общая позиция заключается в том, что пока продолжается война России против Украины, пока продолжается российское военное преступление, никаких представителей России и Беларуси на международных спортивных событиях быть не может. Мы также пригласили делегатов ЕС к участию в инаугурационном саммите мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского как единственной возможной позиции по урегулированию и установлению устойчивого мира.



- Вы докладывали в Совете ЕС и о последствиях российской агрессии для украинского спорта. Есть ли новые данные о погибших и раненых украинских спортсменах?



К сожалению, их число увеличивается практически ежедневно. По состоянию на сегодня, погибших спортсменов и тренеров, - и это лишь те, кто имел отношение к национальным сборным командам Украины, - 456. Разрушено более 500 объектов спортивной инфраструктуры и более 100 объектов молодежной инфраструктуры. Мы несем очень большие потери. Буквально на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, он занимал четвертую позицию на Олимпиаде в Рио (речь идет об Александре Пелешенко. - Ред.).

Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее. К сожалению, потери очень серьезные, но мы не должны останавливаться, мы должны бороться каждый на своем фронте. Наши герои сражаются на передовой, а наши спортивные герои выступают на международных соревнованиях, одерживают победы и рассказывают всему миру о том, что происходит, консолидируют международную поддержку вокруг Украины, и они - лучшие наши представители в этом вопросе.

- Как отреагировали ваши коллеги в Совете ЕС на трагические факты, о которых вы сообщили в своем докладе?

- Как я сказал, очень много было выступлений в поддержку, но все равно, когда мы говорим, чувствуется, что люди даже не осознают, что такое просыпаться утром от ракетных обстрелов, как звучит сирена воздушной тревоги, что такое прерывать тренировки по три раза, чтобы бежать в укрытие, а в случае с некоторыми нашими территориями, в частности, Харьковщины, даже нет смысла ничего прерывать, потому что ты просто не успеваешь побежать в укрытие. Я сегодня рассказывал, как наши ребята, играя на футбольной площадке, даже не успели среагировать, и один из них потерял ногу, все они ранены и находятся в больнице.

Это действительно шокирующие факты, и поэтому очень важно, чтобы каждый из них это понимал. Когда мы общались с немецким коллегой еще во время моего прошлого визита в Германию, он воодушевленно рассказывал о своих ожиданиях от Евро-2024. А я поделился с ним своими воспоминаниями о Евро-2012: мы точно так же ждали, мечтали о будущем, готовясь к проведению чемпионата. И даже в страшном сне никто не мог представить, что через 10 лет мы будем хоронить наших детей, прятаться от обстрелов, просыпаться от ракетных атак, что мы не сможем думать о спорте, об обычных вещах, которые нас вдохновляют, а будем думать о нашем выживании. Но даже в этих условиях быть сильными, бороться и отстраивать нашу Украину.

- Вопрос о ближайшем будущем: какова сейчас позиция Украины относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже и других соревнованиях? Есть ли какие-то рекомендации для украинских атлетов по взаимодействию с ними?

- Во-первых, надо сказать, что мы понимаем, насколько важно сегодня Украине быть представленной на Олимпиаде, - событии, к которому будет приковано внимание всего мира. Мы понимаем, что не можем потерять такую площадку, чтобы еще раз подчеркнуть украинскую позицию, украинскую стойкость, украинскую волю к победе. С одной стороны, конечно, это очень большой вызов для нас. А с другой стороны, наши усилия все же можно назвать успешными, потому что российской и белорусской команд не будет на Олимпийских играх в Париже -2024 . Будут атлеты в непонятного цвета костюмах под белым флагом (под нейтральным флагом. - Ред.), которым даже запрещено показывать, откуда они приехали.

Но все же для каждого спортсмена это вызов, потому что очень сложно выходить на спортивную площадку и соревноваться по правилам fair play с человеком, который через несколько рукопожатий знаком с человеком, который нажимает на кнопку, которая, возможно, убила твоих близких. И мы понимаем также, что наши атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций. Мы наблюдаем это все время, даже в период отборочных соревнований - мы видели ситуацию с Ольгой Харлан и много других.

Поэтому мы разработали ряд рекомендаций, которые позволят нашим спортсменам избежать таких провокаций. Это такой определенный компонент безопасности, который позволит, по крайней мере, уменьшить риск попадания в какую-то неудобную ситуацию или стать жертвой провокации, которой может воспользоваться российская пропаганда.

- Например, какие это рекомендации?

- В общем поменьше контактировать, не обращать на них внимания и делать вид, что их вообще там нет.

- А если они должны соревноваться в одном виде спорта?

- Выполнять тот минимум, который требует регламент. Мы провели предварительную работу и сегодня почти во все регламенты почти всех видов спорта внесены коррективы, которые позволяют не жать руку, не выражать никаких проявлений дружбы, взаимоуважения. Потому что ясно, что в нынешних условиях это невозможно. И все наши спортсмены могут спокойно, в рамках регламента, не нарушая правила, олимпийские принципы и Олимпийскую хартию делать свое дело, побеждать и напоминать миру об Украине.