100 дней до Олимпиады в Париже: главные ожидания и опасения

До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось ровно 100 дней. Во вторник, 16 апреля, на руинах 2600-летнего храма Геры в древней Олимпии на юго-западе Греции зажгли олимпийский огонь, который доставят во французскую столицу. С 26 июля по 11 августа в Парижеза медали в 32 видах спорта будут бороться 10 500 атлетов из 206 стран мира.

Какими будут меры безопасности на Олимпиаде в Париже?

Даже если, по данным правительства, сегодня французские правоохранительные органы не видят конкретной террористической угрозы для Олимпийских игр, отвечающие за их безопасное проведение структуры намерены проявлять крайнюю бдительность. Для этого ежедневно будут задействованы до 45 тысяч полицейских и жандармов плюс 18 тысяч солдат и около 20 тысяч сотрудников частных охранных агентств.

Кроме того, игры будут охранять более двух тысяч иностранных полицейских, в том числе из федеральной полиции Германии. После теракта в московском "Крокус Сити Холле", в результате которого в конце марта погибли более 140 человек, во Франции был объявлен самый высокий уровень террористической угрозы.

Возле Эйфелевой башни устанавливают зрительские трибуны Фото: Guillaume Baptiste/AFP/Getty Images

Для сил безопасности огромной логистической проблемой станет уже церемония открытия Олимпиады: около 160 лодок должны будут провезти атлетов из всех стран-участниц по Сене - шесть километров через самый центр Парижа. За церемонией, как ожидается, будут непосредственно наблюдать более 300 тысяч посетителей.

"Мы можем это сделать и сделаем это", - пообещал президент Франции Эммануэль Макрон, имея в виду безопасное проведение церемонии открытия. Однако, по его словам, в случае возникновения реальной террористической опасности существуют альтернативные планы, например, перенос церемонии на стадион.

Какова атмосфера накануне Олимпиады?

Нестабильная политическая ситуация в мире - особенно война в Украине и опасения по поводу возможной дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке - омрачают предвкушение радости от приближающихся Олимпийских игр. Тем не менее Париж надеется на прибытие более 15 млн болельщиков со всего мира. Около 7,9 млн из почти 10 млн билетов на спортивные соревнования, включенные в программу Игр, уже проданы.

Париж завершает подготовку к проведению Олимпиады Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Инфраструктура французской столицы оказалась на пределе своих возможностей. Министр транспорта Франции Клеман Бон еще прошлой осенью, до перестановок в правительстве в январе 2024 года, называл планы по организации транспортного и дорожного движения во время Олимпиады очень сложной для выполнения задачей. В столице Франции будет установлено множество защитных барьеров и организованы объездные пути, в частности, вокруг Эйфелевой башни и площади Согласия в центре Парижа. Некоторые станции метро останутся закрытыми.

Билеты на метро во время Игр будут стоить в два раза дороже, что вряд ли усилит энтузиазм парижан по поводу Олимпиады. Согласно недавнему опросу, 44% жителей французской столицы назвали Олимпийские игры "плохим делом".

Какой будет олимпийская сборная Германии?

Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники Игр, официально заканчиваются 23 июня. Немецкая ассоциация легкой атлетики (Deutscher Leichtathletik-Verband, DLV) поставила участие атлетов в Олимпиаде в зависимость, в частности, от их выступления на чемпионате Европы в Риме, который пройдет 7-12 июня.

DOSB надеется, что в Париже немецкие спортсмены завоюют больше медалей, через три года назад на Олимпиаде в Токио Фото: Dylan Martinez/Getty Images

Немецкий олимпийский спортивный союз (Deutschеr Olympische Sportbund, DOSB) должен до 8 июля объявить имена тех, кто будет отстаивать цвета Германии на Играх в Париже. По оценкам DOSB, олимпийская сборная ФРГ будет насчитывать более 400 спортсменов и вновь станет одной из самых многочисленных по составу.

В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла годом позже установленного срока - летом 2021-го, приняли участие 415 немецких атлетов. В общей сложности они завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей. Это худший результат с момента воссоединения Германии в 1990 году. DOSB надеется, что в Париже медалей будет больше. "Я верю, что сборная ФРГ выступит хорошо, возможны один или два приятных сюрприза", - сказал глава немецкой делегации Олаф Табор (Olaf Tabor).

Каков статус спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024?

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в парижской Олимпиаде, но с целым рядом ограничений. Среди прочего, они будут выступать под нейтральным флагом и не смогут бороться за награды в командных дисциплинах. Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

На церемониях награждения не будут звучать государственные гимны РФ и Беларуси, запрещена также национальная символика и флаги. Спортсмены из двух этих стран также не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады. Кроме того, они не должны иметь никакого отношения к армии и органам безопасности и не должны оказывать поддержку войне в Украине.

По данным МОК, на данный момент на Игры в Париж квалифицировались только 12 российских и 5 белорусских атлетов. Их число может вырасти соответственно до 36 и 22. В Токио за медали боролись 330 россиян (завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды) и 104 белоруса (одна золотая, по три серебряных и бронзовых). В открытом письме МОК на прошлой неделе Украина в очередной раз призвала полностью отстранить Россию и Беларусь от участия в Олимпийских играх.

Многие российские спортсмены, среди них и те, кто мог реально претендовать на победу в Париже, отказались ехать на Олимпиаду, заявив, что вышеназванные условия МОК для них неприемлемы. Звучали и призывы бойкотировать парижские Игры. Сторонникам бойкота ответил министр спорт РФ Олег Матицын: "Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях".

Как чувствуют себя МОК и его глава за 100 дней до старта игр?

"Да, можно яростно бороться друг с другом и в то же время мирно жить под одной крышей", - отметил президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) в древней Олимпии, когда зажигался олимпийский огонь игр в Париже. Бах не устает подчеркивать объединяющий эффект спорта - в том числе, и в преддверии Олимпиады-2024. Сам он сейчас переживает непростые времена.

Президент МОК Томас Бах Фото: Laurent Gillieron/dpa/KEYSTONE/picture alliance

Из-за решений МОК по России и Беларуси Бах подвергается резкой критике с разных сторон. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в "расизме и неонацизме". Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОКдал Кремлю "зеленый свет на использование Олимпиады как оружия". А неправительственная немецкая организация Общество защиты народов, находящихся под угрозой исчезновения, назвала Баха "динозавром, неспособным к обучению".

МОК стоит горой за своего президента, отвергая критику в его адрес. Срок полномочий Томаса Баха заканчивается в 2025 году, а это означает, что летние игры в Париже - его последние во главе МОК. Некоторые члены этой организации предложили изменить устав, чтобы позволить Баху оставаться президентом МОК еще четыре года. 70-летний Бах сообщил, что примет решение на этот счет после завершения парижской Олимпиады.