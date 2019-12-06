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Столица Франции Париж. Статуя Меркурия верхом на Пегасе
Фото: Herve Champollion/akg-images/picture alliance

Париж

Публикации по теме

Париж - столица Французской Республики.

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Контекст

Первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

В Париже собрали 1 млрд евро помощи Киеву. Беларусь начала проверку боеготовности. Лондон ввел новые санкции против РФ.
Конфликты13 декабря 2022 г.
Главы МИД Румынии, Германии, Франции и Молдовы на конференции в Париже, 21 ноября 2022 года

Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева

Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева

Молдова - партнер Запада на фоне войны в Украине, уверены участники конференции доноров в Париже.
Политика22 ноября 2022 г.
Реставрация витража

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

Специалисты мастерских при Кельнском соборе восстанавливают пострадавшие во время пожара 2019 года витражи.
Культура31 октября 2022 г.
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

По мнению экспертов, германо-французские отношения сейчас в кризисе. В чем причина и как это повлияет на ситуацию в ЕС?
Политика26 октября 2022 г.
Полицейские в Ницце

Процесс по делу о теракте в Ницце. Кого и за что судят

Процесс по делу о теракте в Ницце. Кого и за что судят

Восемь человек предстали перед судом в Париже по делу о теракте, жертвами которого летом 2016 года стали сотни человек.
Правосудие и закон5 сентября 2022 г.
Женщина с книгой в руках в постели

Пять причин, по которым дома всегда лучше

Пять причин, по которым дома всегда лучше

Парижский профессор философски объясняет домашний уют.
Культура27 августа 2022 г.
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DW рекомендует

Киев, 14 марта

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Харьков оказывает сопротивление, в Киеве строят баррикады, число погибших растет каждый день.
Политика2 марта 2022 г.
Строительство АЭС на севере Франции

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы

Планы Франции инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов многие критикуют. Почему?
Технологии27 октября 2021 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Кадыров - голос из России в исламском интернационале

Иван Преображенский
Комментарий
Политика28 октября 2020 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Зеленский идет по пути Порошенко

Сергей Руденко
Комментарий
Политика13 декабря 2019 г.
Бернд Ригерт

"Нормандская встреча" в российском духе

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика10 декабря 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин не будет ничего менять после встречи с Зеленским

Константин Эггерт
Комментарий
Политика10 декабря 2019 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Предупреждение Зеленскому перед саммитом в Париже

Сергей Руденко
Комментарий
Политика9 декабря 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин должен ответить Меркель по "делу Хангошвили"

Константин Эггерт
Комментарий
Политика6 декабря 2019 г.