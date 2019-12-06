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Фото: Herve Champollion/akg-images/picture alliance
Париж
Публикации по теме
Париж - столица Французской Республики.
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Контекст
Парижская конференция и другие события 293-го дня войны
Парижская конференция и другие события 293-го дня войны
В Париже собрали 1 млрд евро помощи Киеву. Беларусь начала проверку боеготовности. Лондон ввел новые санкции против РФ.
Конфликты
13.12.2022
13 декабря 2022 г.
Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева
Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева
Молдова - партнер Запада на фоне войны в Украине, уверены участники конференции доноров в Париже.
Политика
22.11.2022
22 ноября 2022 г.
В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари
В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари
Специалисты мастерских при Кельнском соборе восстанавливают пострадавшие во время пожара 2019 года витражи.
Культура
31.10.2022
31 октября 2022 г.
Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?
Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?
По мнению экспертов, германо-французские отношения сейчас в кризисе. В чем причина и как это повлияет на ситуацию в ЕС?
Политика
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Процесс по делу о теракте в Ницце. Кого и за что судят
Процесс по делу о теракте в Ницце. Кого и за что судят
Восемь человек предстали перед судом в Париже по делу о теракте, жертвами которого летом 2016 года стали сотни человек.
Правосудие и закон
05.09.2022
5 сентября 2022 г.
Пять причин, по которым дома всегда лучше
Пять причин, по которым дома всегда лучше
Парижский профессор философски объясняет домашний уют.
Культура
27.08.2022
27 августа 2022 г.
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Фотохроника войны в Украине - 14 марта
Киев после обстрелов, разрушенные Волноваха и Мариуполь и демонстрации в Германии.
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14.03.2022
14 марта 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - 02 марта
Харьков оказывает сопротивление, в Киеве строят баррикады, число погибших растет каждый день.
Политика
02.03.2022
2 марта 2022 г.
Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы
Планы Франции инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов многие критикуют. Почему?
Технологии
27.10.2021
27 октября 2021 г.
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Мнения
Кадыров - голос из России в исламском интернационале
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
28.10.2020
28 октября 2020 г.
Зеленский идет по пути Порошенко
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
13.12.2019
13 декабря 2019 г.
"Нормандская встреча" в российском духе
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
10.12.2019
10 декабря 2019 г.
Путин не будет ничего менять после встречи с Зеленским
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
10.12.2019
10 декабря 2019 г.
Предупреждение Зеленскому перед саммитом в Париже
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
09.12.2019
9 декабря 2019 г.
Путин должен ответить Меркель по "делу Хангошвили"
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
06.12.2019
6 декабря 2019 г.
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