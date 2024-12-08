Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже8 декабря 2024 г.
Избранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил в воскресенье, 8 декабря, новостной ресурс Axios со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Макрон несколько дней пытался уговорить Трампа встретиться с Зеленским. Решение о проведении трехсторонней встречи было принято в последнюю минуту. Один из источников Axios утверждает, что встреча длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".
Зеленский: "Продуктивная встреча"
Зеленский назвал встречу в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном "продуктивной". Он поблагодарил Трампа за то, что тот, "как и всегда, настроен решительно". "Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее - и справедливо", - подчеркнул украинский президент.
На следующий день после встречи с Зеленским и Макроном Трамп призвал незамедлительно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. По его словам, Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы "прекратить это безумие".