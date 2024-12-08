Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Убедить избранного президента США встретиться с Зеленским удалось президенту Франции. Для этого Эмманюэлю Макрону потребовалось несколько дней.

Избранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил в воскресенье, 8 декабря, новостной ресурс Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Макрон несколько дней пытался уговорить Трампа встретиться с Зеленским. Решение о проведении трехсторонней встречи было принято в последнюю минуту. Один из источников Axios утверждает, что встреча длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".

Зеленский: "Продуктивная встреча"

Зеленский назвал встречу в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном "продуктивной". Он поблагодарил Трампа за то, что тот, "как и всегда, настроен решительно". "Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее - и справедливо", - подчеркнул украинский президент.

На следующий день после встречи с Зеленским и Макроном Трамп призвал незамедлительно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. По его словам, Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы "прекратить это безумие".