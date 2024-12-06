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Зеленский прибудет в Париж на открытие собора Нотр-Дам

Роман Сулима
6 декабря 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Его встреча в столице Франции с Дональдом Трампом "возможна", сообщил агентствам украинский источник.

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Своды отреставрированного собора Эмманюэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен в течение пяти лет и станет "красивее, чем когда-либо".
Эмманюэль Макрон сдержал обещание, что Нотр-Дам станет "красивее, чем когда-либо".Фото: Julio Piatti/Xinhua/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в церемонии открытия восстановленного собора Парижской Богоматери, передает в пятницу, 6 декабря, агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Среди ожидаемых гостей церемонии - новоизбранный президент США Дональд Трамп, а также главы других государств. Перед открытием собора французский президент Эмманюэль Макрон примет сначала Трампа (в планах - в 16.00 по местному времени), а затем - Зеленского (в 17.00). Состоится ли трехсторонняя встреча либо персональная встреча Трампа с Зеленским, в Елисейском дворце не сообщили. Анонимный украинский источник AFP заявил, чтобеседа Зеленского с Трампом "возможна". Если она произойдет, то станет первой встречей украинского президента с Трампом после победы последнего на президентских выборах в США.

Отмечается, что уходящую администрацию президента США Джо Байдена будет представлять его жена Джилл. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на церемонии открытия в Париже присутствовать не будет, уточняют агентства.

Трамп похвалил Макрона за реставрацию Нотр-Дама

"Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской Богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!" - написал Трамп ранее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, сообщив, что поедет в Париж на торжественное открытие собора. Эта поездка должна стать его первым зарубежным визитом после избрания президентом США.

Эмманюэль Макрон первым из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах. Поездка избранного главы Белого дома во Францию пройдет до того, как он официально займет пост президента: инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Усиленные меры безопасности во время открытия собора после реставрации

Торжественное открытие Нотр-Дама после пяти лет реставрации состоится 7 декабря. Во время мероприятия будут усилены меры безопасности, поддерживать их будут около 6000 сотрудников правоохранительных органов, включая снайперов на крышах, сообщили в префектуре Парижа.

Сильный пожар в готическом соборе Парижской Богоматери, одном из главных символов французской столицы, вспыхнул 15 апреля 2019 года. Были разрушены части сводчатого потолка храма, обрушился шпиль XIX века, очень пострадало внутреннее убранство. Уже в ночь пожара Эмманюэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен в течение пяти лет и станет "красивее, чем когда-либо".

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