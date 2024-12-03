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Трамп приедет в Париж на открытие собора Нотр-Дам

Евгений Жуков
3 декабря 2024 г.

По словам Трампа, президент Франции Макрон "проделал замечательную работу" для восстановления Нотр-Дам-де-Пари "в полном объеме". Избранный президент США сообщил, что поедет в Париж на торжественное открытие собора.

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Собор Парижской Богоматери после реставрации
Собор Парижской Богоматери после реставрации (24 октября 2024 г.)Фото: Jumeau Alexis/ABACA/picture alliance

Дональд Трамп совершит первый после своего избрания президентом США зарубежный визит во Францию. "Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской Богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!" - написал Трамп во вторник, 3 декабря, в соцсети Truth Social.

Макрон первым из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах. Поездка избранного главы Белого дома во Францию пройдет до того, как он официально займет пост президента: его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Усиленные меры безопасности во время открытия собора после реставрации

Торжественное открытие Нотр-Дама после пяти лет реставрации состоится 7 декабря. Во время мероприятия будут усилены меры безопасности, поддерживать их будут около 6000 сотрудников правоохранительных органов, включая снайперов на крышах, сообщили в префектуре Парижа.

Сильный пожар в готическом соборе Парижской Богоматери, одном из главных символов французской столицы, вспыхнул 15 апреля 2019 года. Были разрушены части сводчатого потолка храма, обрушился шпиль XIX века, очень пострадало внутреннее убранство. Уже в ночь пожара президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен в течение пяти лет и станет "красивее, чем когда-либо".

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