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Парижский Нотр-Дам вновь открывает двери - и поражает

Лена Шмиц | Штефан Деге
6 декабря 2024 г.

Кадры пылающего в огне храма потрясли весь мир в 2019 году. На спешное восстановление ушло пять лет. 7 декабря Собор Парижской Богоматери вновь откроют для посетителей. Эксперты опасаются, что это слишком рано.

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Нотр-Дам после реставрации, ноябрь 2024 гда
Нотр-Дам после реставрации и незадолго до торжественного открытия собораФото: Christophe Petit Tesson/AP/picture alliance

Спустя пять лет после пожара Собор Парижской Богоматери вновь открывается для посетителей и богослужений. 7 декабря будут торжественно представлены результаты масштабной реконструкции. Лишь небольшой кусочек свинца, вложенный реставраторами в руку мраморной статуи Иисуса напоминает об ужасном состоянии всемирно известного храма после того, как он был охвачен разрушительным пламенем 15 апреля 2019 года.

Тогда тысячи людей собрались у архитектурного символа Парижа и с ужасом наблюдали, как пламя уничтожает храмовый шпиль, значительную часть крыши, своды центрального нефа и внутреннее убранство. "Пожар в Нотр-Даме был национальной раной, вы смогли ее залечить", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на недавней встрече с реставраторами, занятыми на восстановительных работах.

Парижский собор Нотр-Дам в огне, апрель 2019 года
Нотр-Дам в огне, апрель 2019 годаФото: Thierry Mallet/AP Images/picture alliance
Разрушенное внутреннее убранство в Нотр-Даме, апрель 2019
Разрушенное пожаром внутреннее убранство, апрель 2019Фото: Christophe Petit Tesson/epa/AP/dpa/picture alliance

Нотр-Дам, возведенный между 1163 и 1345 годами - не просто один из главных архитектурных памятников Парижа, это национальная святыня Франции. Временные рамки в пять лет, отведенные на реставрацию, были личным обещанием Макрона и амбициозным проектом, на который не жалели ни сил, ни средств. Со всего мира было собрано более 800 млн пожертвований, 700 - уже расходованы. Остальные пожертвованные средства пойдут на реставрацию апсиды и контрфорсов. Работы начнутся после открытия собора и продлятся еще три года.

Тот, кто бывал в этом храме до пожара, будет поражен: его стены избавили от многовековой сажи и грязи. Сквозь очищенные окна проникает больше света, чем раньше, благодаря чему краски и сусальное золото настенных росписей сияют ярче. 2300 статуй и 8000 органных труб также основательно почистили. Недавно было установлено 1500 новых стульев - не без предварительного благословения. Пришлось перевезти добрую тысячу кубометров камня, возвести и снова разобрать 2000 тонн строительных лесов. В процессе реставрации было задействовано почти 250 компаний и мастерских.

Эмманюэль Макрон c женой осматривает восстановленный Нотр-Дам в конце ноября
Эмманюэль Макрон c женой осматривают восстановленный собор в конце ноября 2024 годаФото: Christophe Petit Tesson/AP/picture alliance

Уникальный вклад мастеров из Кельна в реставрацию парижского собора Нотр-Дам

7 декабря президент Макрон выступит с речью у собора в присутствии 3000 гостей, среди которых - 50 глав государств и правительств. О своем присутствии на церемонии заявил Дональд Трамп, среди приглашенных есть и Владимир Зеленский. От немцев в Париж приедет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Также, по данным Елисейского дворца, приглашены представители мастерской при Кельнском соборе.

Германия внесла важный вклад в восстановление собора. Языки для колоколов Нотр-Дама изготовило семейное предприятие из Анценкирхена в Нижней Баварии. В Кельне были отреставрированы четыре витража, созданные французским художником Жаком Ле Шевалье в 1965 году. Их очистили от вредной свинцовой пыли, в стекле заклеили трещины, были запаяны повреждения в свинцовых перегородках и заменены краевые отводы, после чего оконные полотна были заново укреплены снаружи. Это единственный в своем роде вклад иностранной специализированной мастерской в ​​масштабную реставрацию средневекового собора. Витражи с неравномерным клетчатым узором расположены вверху справа, недалеко от входа.

Витраж Жака Ле Шевалье из Нотр-Дама на реставрации в кельнской мастерской
Один из витражей Жака Ле Шевалье, восстановленных в кельнской мастерской Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Немецкую помощь в восстановлении собора координировала Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner), бывшая руководительница мастерской при Кельнском соборе. Столь быстрая реставрация Нотр-Дама вызывает у немецкого эксперта большое уважение. Но, по ее мнению, сжатые сроки и крупные средства могут быть проблемной комбинацией. "Здание на самом деле все еще слишком сырое, - предупреждает архитектор. - Можно только надеяться, что штукатурка будет держаться на стенах". Свежему дубу, использованному в конструкции крыши, требуется больше времени, чтобы высохнуть. "Обычно дубу дают отлежаться, пока он не высохнет, и только потом его используют. Но здесь, конечно, была ситуация цейтнота. И остается только надеяться, что все будет хорошо", - отмечает Барбара Шок-Вернер.

Посещение Нотр-Дам: без входных билетов и по онлайн-записи

После речи Макрона 7 декабря парижский архиепископ Лоран Ульрих постучит в дверь посохом и торжественно войдет в храм под звуки органа. На следующий день, в воскресенье, архиепископ отслужит первую мессу в отреставрированном соборе, во время которой также будет освящен новый бронзовый алтарь.

Торжественное открытие собора пройдет при повышенных мерах безопасности. Париж превратится в крепость: для соблюдения порядка привлекут около 6000 сотрудников службы безопасности. Ожидается, что в выходные посмотреть на восставший из пепла собор соберутся около 40 тысяч человек.

Для посещения этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО можно зарегистрироваться онлайн - за два дня до визита. Несмотря на звучавшие ранее призывы министра культуры брать за вход в собор с туристов деньги, которые потом можно было бы потратить на ремонт других архитектурных памятников, по требованию Католической церкви посещение собора остается бесплатным. Во Франции все церкви и монастыри, построенные до 1905 года, находятся в ведении государства, которое несет ответственность за их сохранность.

Наблюдать церемонию открытия можно будет и удаленно - в прямом эфире телеканала France24 в YouTube. Трансляция будет вестись на английском языке.

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