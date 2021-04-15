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Собор Парижской Богоматери, также парижский собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари

Строительство собора Парижской Богоматери продолжалось с 1163 до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году.

15 апреля 2019 года Нотр-Дам-де-Пари пострадал от сильнейшего пожара. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок. На восстановление собора удалось собрать 1,1 млрд евро.

Ein Kran steht an der Kathedrale Notre-Dame.Die Pariser Kathedrale wurde bei einem Feuer am 15. April 2019 schwer beschädigt. Mittlerweile ist der Wiederaufbau voll im Gange. +++ dpa-Bildfunk +++

Реконструкция Нотр-Дама: что не устраивает экологов 15.04.2021

Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции. Однако то, что планируется, возмущает защитников природы.
Blick ins Innere der gotischen Kathedrale Saint-Pierre Saint Paul in Nantes, aufgenommen am 21.06.2008. Der Grundstein für die Kathedrale wurde 1434 gelegt, fertiggestellt wurde sie erst 400 Jahres später im Jahr 1891. Foto: Thomas Muncke +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Полиция установила поджигателя собора в Нанте 26.07.2020

39-летний выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла во французском городе Нант. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как пропускной режим в Москве привел к транспортному коллапсу. DW Новости (15.04.2020) 15.04.2020

Также в выпуске: Задержания таджиков в Германии по подозрению в терроризме.

TOPSHOT - A picture taken on April 16, 2019 shows an interior view of the Notre-Dame Cathedral in Paris in the aftermath of a fire that devastated the cathedral. - The Paris fire service announced that the last remnants of the blaze were extinguished on April 16, 15 hours after the fire broke out. Thousands of Parisians and tourists watched in horror from nearby streets on April 15 as flames engulfed the building and rescuers tried to save as much as they could of the cathedral's treasures built up over centuries. (Photo by ludovic MARIN / AFP) (Photo credit should read LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Как будет снова звучать Нотр-Дам? 15.04.2020

Собор Парижской Богоматери имел уникальный "голос". Его можно услышать на концерте из виртуального Нотр-Дама в годовщину пожара.
15.05.2019 *** Workers stand in the middle of rubbles and damages during the preliminary work in the Notre-Dame Cathedral one month after it sustained major fire damage in Paris, France May 15, 2019. Philippe Lopez/Pool via REUTERS

Эксперты опасаются, что Нотр-Дам спасти не удастся 07.01.2020

Ответственные за восстановление собора Парижской Богоматери считают, что следующий этап спасательных работ может вызвать еще больше разрушений.

The Archbishop of Paris Michel Aupetit, leads the first mass in a side chapel two months to the day after a devastating fire engulfed the Notre-Dame de Paris cathedral on June 15, 2019, in Paris. - The Notre-Dame cathedral in Paris will host its first mass on June 15, 2019, exactly two months after the devastating blaze that shocked France and the world. For safety reasons, the mass led by Archbishop of Paris Michel Aupetit will be celebrated on a very small scale. Worshippers will be expected to don hard hats but priests will be wearing their ceremonial garb. (Photo by Karine PERRET / POOL / AFP) (Photo credit should read KARINE PERRET/AFP/Getty Images)

В соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса 15.06.2019

Архиепископ Парижа Мишель Опети провел службу в часовне в восточном крыле Нотр-Дама. В целях безопасности только 30 человек были допущены в храм, сильно пострадавший при пожаре в апреле.
An award-winning architect has unveiled his plans for the damaged Notre Dame cathedral. Paris-based Vincent Callebaut Architectures say they would transform it into a modern, eco-friendly building. Mr Callebaut has submitted his designs for the rebuild to the French government. An 'urban farm' within would yield up to 21 tons of fruits and vegetables which could be harvested and directly redistributed for free each year. To that end, a farmers' market would be held every week on the forecourt of Notre-Dame. A Vincent Callebaut Architecture sstatement explains: On April 15, 2019, Notre-Dame cathedral, which has been keeping watch on Christian and Western culture since the beginning of its construction eight centuries ago, nearly saw its end in the historic fire that devoured its roofs as we watched on in disbelief. Reflecting the all-spiritual splendor of our material and sacred heritage, this sublime lady has undoubtedly reminded us of the frailty of our life and our civilization. What is more, this powerful fire has awakened our dystopian imagination and somewhat echoed the Church's current identify crisis, as well as the environmental challenges we are facing through climate change. Now, as we start thinking about Notre-Dame's reconstruction, questions arise as to how we can architecturally summarize the human intelligence of our era and depict the prospects of Catholicism. More specifically: How can we write the contemporary history of our country, but also that of science, art and spirituality together? For it is hardly enough to reproduce the past as it used to be; we must project ourselves towards a desirable future, conveying to the world the thirst for transcendence that propels human beings. Thus, we seek to present a transcendent project, a symbol of a resilient and ecological future that offers the city Paris a set of solutions inspired by biomimicry, defined here as a common ethic for a fairer symbiotic relationship between humans and nat...

Всерьез и не очень: как может выглядеть Нотр-Дам 15.06.2019

Обретет ли Собор Парижской Богоматери первозданный вид, или после реконструкции его облик все-таки изменится? В нашем обзоре - необычные идеи художников и архитекторов.
Smoke and flames rise during a fire at the landmark Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, potentially involving renovation works being carried out at the site, the fire service said. - A major fire broke out at the landmark Notre-Dame Cathedral in central Paris sending flames and huge clouds of grey smoke billowing into the sky, the fire service said. The flames and smoke plumed from the spire and roof of the gothic cathedral, visited by millions of people a year, where renovations are currently underway. (Photo by Hubert Hitier / AFP) (Photo credit should read HUBERT HITIER/AFP/Getty Images)

Нацсобрание Франции одобрило закон о восстановлении Нотр-Дама 11.05.2019

Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в рекордно короткий - пятилетний срок. Закон предусматривает создание специального надзорного органа для контроля над работами.
BB: Ausschnitt des Südportals am Querhaus des Notre Dame als CAD-Umzeichnung. Copyright: Angel Menargues/Ruth Tenschert/Universität Bamberg

Как Германия может помочь в восстановлении Нотр-Дама 10.05.2019

3D-модели, сделанные учеными Бамбергского университета, - сверхточная копия легендарного парижского собора. Но не только она может помочь реставраторам.
A protester kneels with his fists raised in front of a fire during an anti-government demonstration called by the yellow vests (gilets jaunes) movement in Paris on April 20, 2019. - Thousands of Yellow vest protestors took to the streets on April 20 for a 23rd week of anti-government marches. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

"Миллионы для Нотр-Дама": "Желтые жилеты" прибегли к поджогам 20.04.2019

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны почти 200 человек, полиция провела свыше 17 тыс. превентивных проверок.

TOPSHOT - A man watches the landmark Notre-Dame Cathedral burn, engulfed in flames, in central Paris on April 15, 2019. - A huge fire swept through the roof of the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, sending flames and huge clouds of grey smoke billowing into the sky. The flames and smoke plumed from the spire and roof of the gothic cathedral, visited by millions of people a year. A spokesman for the cathedral told AFP that the wooden structure supporting the roof was being gutted by the blaze. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

Следствие установило место возникновения пожара Нотр-Дама 20.04.2019

Очаг возгорания знаменитого пожара находился на крыше недалеко от основания шпиля. Когда охранники обнаружили пожар, высота огня уже составляла 3 метра.
This photo shows one of the rose windows below the damaged roof of Notre-Dame-de Paris Cathedral in Paris on April 16, 2019, a day after a fire that devastated the building in the centre of the French capital. - French President Emmanuel Macron vowed on April 16 to rebuild Notre-Dame cathedral within five years, after a fire which caused major damage to the 850-year-old Paris landmark. (Photo by Amaury BLIN / AFP) (Photo credit should read AMAURY BLIN/AFP/Getty Images)

По всей Франции звонили церковные колокола в память о пожаре Нотр-Дама 17.04.2019

По призыву конференции епископов Франции по всей стране в церквях одновременно зазвонили колокола. В это время двумя днями ранее начался пожар в соборе Парижской Богоматери.
TOPSHOT - A man watches the landmark Notre-Dame Cathedral burn, engulfed in flames, in central Paris on April 15, 2019. - A huge fire swept through the roof of the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, sending flames and huge clouds of grey smoke billowing into the sky. The flames and smoke plumed from the spire and roof of the gothic cathedral, visited by millions of people a year. A spokesman for the cathedral told AFP that the wooden structure supporting the roof was being gutted by the blaze. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

Пожарных вызвали в Нотр-Дам с 23-минутным опозданием 17.04.2019

Пожарные могли приехать на полчаса раньше, сразу после того, как в соборе Парижской Богоматери сработала сигнализация. Однако персонал собора в течение 23 минут безуспешно пытался самостоятельно найти очаг возгорания.
16.04.2019 A view of the cross and sculpture of Pieta by Nicolas Coustou in the background of debris inside Notre-Dame de Paris, in the aftermath of a fire that devastated the cathedral, during the visit of French Interior Minister Christophe Castaner (not pictured) in Paris, France, April 16, 2019. Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Макрон обещает восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет 16.04.2019

После реконструкции один из главных символов Парижа станет еще более прекрасным, заявил президент Франции в обращении к нации.

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019) 16.04.2019

Франция собирает деньги на восстановление собора Парижской Богоматери. Для этого нужны сотни миллионов евро. Точная причина возгорания еще устанавливается. Что осталось от одного из главных символов Парижа?

Шпионский процесс в Москве и как восстановить собор Парижской Богоматери. DW Новости (16.04.19) 16.04.2019

В Москве огласили приговор норвежцу Фруде Бергу, которого обвинили в шпионаже. Тем временем, одна из главных мировых тем – последствия пожара в соборе Парижской Богоматери.
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