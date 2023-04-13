Cобор Парижской Богоматери. Чем помогла Германия?

15 апреля 2019 года кадры горящего Нотр-Дам-де-Пари облетели весь мир. Прошло пять лет. Свою лепту в восстановление собора внесла и Германия. Уцелевшие после пожара витражи восстановили в мастерской при Кельнском соборе.

Четыре уникальных витража, поврежденных во время пожара в cоборе Парижской Богоматери, были привезены для восстановления в Кельн. Специалистам при мастерской Кельнского собора (Dombauhütte) удалось их полностью отчистить и отреставрировать.

Витражи, разобранные на 320 отдельных частей и хорошо упакованные в 30 деревянных ящиков, были в 2023 году доставлены обратно в Париж компанией, специализирующейся на транспортировке произведений искусства. За ценным грузом во время его передвижения следили специальные противоударные датчики. Переустановка витражей в Нотр-Дам-де-Пари проводилась с участием двух сотрудников кельнской мастерской.

Эти уникальные окна создал в 1965 году французский художник по стеклу Жак Ле Шевалье. В них преобладают синие и красные тона, типичные для средневековой раскраски. Реставрация витражей воспринимается как символ германо-французского сотрудничества.

После пожара в Париже. Свинцовая пыль и новые стекла

Прежде всего витражи нужно было очистить от вредной свинцовой пыли. Затем сотрудники почистили стекла, заклеили трещины в стекле, запаяли повреждения в свинцовых перегородках, заменили краевые отводы и заново укрепили оконные полотна снаружи. Чтобы уложиться в отведенное на ремонт время, мастерская даже отложила некоторые свои заказы и проекты.

На восстановление окон Нотр-Дам-де-Пари ушли долгие месяцы кропотливой работы Фото: FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner), координатор помощи Германии в реконструкции собора, рассказала агентству dpa, что во время реставрации пришлось столкнуться с двумя серьезными проблемами. Первой стала организация безопасного и профессионального удаления свинцовой пыли - реставратору пришлось работать в защитном костюме и дыхательной маске в специально построенной камере с пониженным давлением.

Вторая сложность заключалась в том, чтобы не испортить роспись, очищая стекло от грязи и копоти. К тому же в нескольких местах окна были настолько сильно повреждены, что пришлось использовать и новые стекла соответствующего цвета. Но по окончании работ все остались довольны результатом: "Все прошло очень профессионально, и каждый шаг был скоординирован с Парижем", - подводит итог Шок-Вернер.

Как витражи из Парижа оказались в Кельне

Кадры горящего собора Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года в считанные минуты облетели весь мир. Уникальный символ французской столицы и один из самых известных в мире готических соборов сильно пострадал в результате пожара. Были разрушены части сводчатого потолка, обрушился шпиль XIX века, очень пострадало внутреннее убранство. В ночь пожара президент Франции Эмманюэль Макрон попытался успокоить потрясенных французов и пообещал, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет - и он станет "красивее, чем когда-либо".

Как выяснилось, источник возгорания располагался в верхней части собора - на мансарде у основания шпиля. Предположительная причина - проблема с электрикой, возможно - короткое замыкание. Значительная часть загоревшейся деревянной конструкции представляла собой каркас, сооруженный в XII веке с использованием 1300 дубовых деревьев. Он был покрыт свинцовыми листами, общим весом около 250 тонн, которые выделили под воздействием огня ядовитую копоть, покрывшую все уцелевшие детали. Это весьма затруднило реставрационные работы.

По всему миру стартовали кампании по сбору средств на восстановление собора. В том числе и в Германии. После пожара тогдашний премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) вместе с немецкой комиссией ЮНЕСКО собрали 700 тысяч евро пожертвований. Однако деньги должны были быть привязаны к конкретному проекту. Поскольку в Германии при Кельнском соборе работает реставрационная мастерская, а ее специалисты имеют соответствующий опыт, было решено отдать им на реконструкцию четыре окна-витража из Нотр-Дам-де-Пари. И коллеги из Кельна продемонстрировали свое мастерство, вовремя проведя работы.

Восстановительные работы идут полным ходом. Нотр-Дам-де-Пари, апрель 2024 года Фото: Blondet Eliot/abaca/picture alliance

По словам французских официальных лиц, ответственных за проект восстановления собора Парижской Богоматери, храм будет вновь открыт для посещения и богослужений в декабре 2024 года.