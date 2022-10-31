В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

В Кельне полным ходом идут работы по восстановлению четырех витражей Собора Парижской Богоматери, поврежденного в результате пожара. Они уже практически полностью очищены от свинцовой пыли. В апреле 2023 года их планируется снова установить в Нотр-Дам-де-Пари. "Мы обязательно успеем закончить работы к весне. Свинцовый налет уже убрали. Теперь витражи помоют - и начнется, собственно, реставрация. Все идет по графику", - заявил Петер Фюссених (Peter Füssenich), главный архитектор-хранитель Кельнского собора, заведующий реставрационными мастерскими готического храма.

Петер Фюссених, руководитель мастерских, рассказывает о реставрации витражей Нотр-Дам-де-Пари Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

В апреле 2019 года во время пожара в Соборе Парижской Богоматери почти полностью сгорела сводчатая крыша, и часть 850-летнего храма обрушилась. Окна и витражи пришлось срочно вынуть, а картины отправить в Лувр. На сохранившихся элементах и деталях осел толстый слой свинцовой пыли, так как кровля была из свинца. Восстановить этот религиозный и культурный символ Парижа помогает сегодня весь мир.

Буквально на следующий день после пожара в Германии стартовала кампания по сбору пожертвований. С самого начала было запланировано, что деньги будут не просто переведены в Париж, а потрачены на конкретные восстановительные проекты. Один из них воплощается в данный момент в Германии: в мастерской при Кельнском соборе реставрируют часть витражей, уцелевших во время пожара. Абстрактные мозаики создал известный французский стеклодув, художник и декоратор Жак Ле Шевалье в 1965 году. Он работал над окнами многих соборов, церквей и часовен во Франции, Бельгии и Швейцарии, а также оформил витражи в Церкви Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche) в немецком Трире.

Француженка реставрирует витражи Нотр-Дама в Кельне

В тот день, когда в Париже горел собор, французская реставратор изделий из стекла Элоди Шнайдер была в мастерской при Кельнском соборе на стажировке. "Все окружающие сопереживали мне. Уже тогда было решено, что здесь будет что-то обязательно предпринято для восстановления Нотр-Дам-де-Пари", - вспоминает француженка. Когда в прошлом году стало ясно, что 90 из около 3000 квадратных метров поврежденных витражей и окон парижского собора будут восстанавливаться в Кельне, Элоди Шнайдер пригласили принять участие в этом проекте.

Витражи реставрируют не только в Кельне, но и в нескольких мастерских во Франции Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Тот факт, что самый известный парижский католический храм должен снова засиять в своем былом великолепии, она и пятеро других специалистов из команды воспринимают буквально. Ватными палочками и мягкими кисточками реставраторы постепенно удаляют с поверхности серо-черную свинцовую пыль. Поскольку она очень вредна для здоровья, окна пришлось сначала поместить в дезактивационную камеру. Остатки, которые снимают сейчас вручную, уже безопасны.

Следующий важный этап - заклеивание трещин в стекле и восстановление отколовшихся фрагментов. Специалисту требуется всего несколько секунд, чтобы скрепить два кусочка стекла размером с палец или восстановить профиль. При этом используется паяльник и смесь олова и свинца. Элоди Шнайдер признается, что ее работа в мастерской Кельнского собора не самая простая и похожа на головоломку. Но она гордится: "Я думаю, это прекрасный символ дружбы между Францией и Германией".

И все же больше всего реставраторов беспокоят не трещины в витражах, а жесткий график, установленный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Собор Парижской Богоматери планируется открыть для посетителей весной 2024 года. Это означает, что отреставрированные в Кельне элементы должны быть установлены на своих прежних местах самое позднее через шесть месяцев. Уложиться в срок - задача непростая, потому что большая часть стекол до сих пор находится в больших деревянных ящиках, а их обработка требует особой тщательности и времени. В то же время сорвать сроки невозможно, ведь этот масштабный строительно-восстановительный процесс в Париже состоит из множества взаимодействующих между собой этапов, в него вовлечены сотни специалистов самых разных профессий. "Это безумная логистика", - констатирует руководитель кельнской мастерской по реставрации изделий из стекла Катрин Виттштадт (Katrin Wittstadt).

Один из витражей, реставрируемых в мастерских Кельнского собора Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Чтобы соответствовать французскому графику, немецкая команда готова отложить все остальные дела на несколько месяцев - вплоть до окончания проекта. Работа в Германии финансируется из средств, собранных во время кампании "Земля Северный Рейн-Вестфалия для Нотр-Дама". Общая сумма составила полмиллиона евро.

Нотр-Дам-де-Пари - символ европейской культуры

В общей сложности за несколько дней со всего мира было пожертвовано более 900 миллионов евро. Одновременно с этим начали раздаваться и критические голоса. Недовольные ситуацией люди обвиняли крупных доноров в расточительности и требовали, чтобы они лучше использовали эти сотни миллионов евро для борьбы со стихийными бедствиями и гуманитарными катастрофами. "Приятно, что миллиардеры смогли найти миллиард евро для Нотр-Дама, но никому нет дела до 140 тысяч бездомных", - говорилось тогда в одном из обращений протестного движения "Желтые жилеты" в Facebook.

Собор Парижской Богоматери планируется открыть для посетителей в 2024 году Фото: Sadak Souici/dpa/picture alliance

Сторонники восстановления собора на это отвечают, что есть здания, которые представляют собой нечто большее, чем просто камни. Речь идет о культурных ценностях, которые на протяжении веков формировали национальную идентичность, а потому заслуживают защиты. Нотр-Дам-де-Пари расположен в историческом сердце Парижа - на Сите, одном из двух островов Сены, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной в свою очередь на фундаменте галло-римского храма Юпитера, возведенном на месте древнего кельтского святилища. Готический собор строили по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли с 1163 по 1345 годы. Храм посетили и продолжают посещать миллионы людей со всего мира, независимо от своего социального статуса и вероисповедания. Нотр-Дам считают одним из главных символов европейской культуры.

Таинственный гроб был найден в ходе реставрационных работ

Собор Парижской Богоматери считается и одним из самых таинственных мест Европы. Строившийся 182 года, он был разрушен огнем всего за 63 минуты. Почему произошло возгорание? Даже через три года точного ответа нет. И этот пожар стал не последним в череде мистических событий.

Так, во время реставрационных работ рабочие обнаружили хорошо сохранившийся свинцовый гроб. Он был установлен в полу, на метр ниже плиты перекрытия, между кладками системы отопления. Там же находились и другие предметы - например, раскрашенные скульптуры. Эксперты подозревают, что эта находка может датироваться XIV веком. Пока команда только заглянула внутрь гроба с помощью эндоскопической камеры, обнаружила верхнюю часть скелета, подушку из растительных остатков, фрагменты текстиля, органический материал и несколько пока неустановленных предметов. Место захоронения позволяет предположить, что покойный принадлежал к парижской элите. Однако на данный момент тайна свинцового саркофага из Собора Парижской Богоматери не раскрыта. Реставрационные и восстановительные работы продолжаются.