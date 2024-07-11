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Знаменитый Руанский собор пострадал при пожаре

Павел Мыльников
11 июля 2024 г.

Пожар начался на шпиле, где велись реставрационные работы. С огнем боролись десятки человек. Объем ущерба и причина возгорания устанавливаются. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Охваченный огнем шпиль Руанского собора
Охваченный огнем шпиль Руанского собораФото: Patrick Streiff/AFP/dpa/picture alliance

Пожар, вспыхнувший в Руанском соборе в четверг, 11 июля, удалось потушить несколько часов спустя. Возгорание началось на высоте 120 метров, на шпиле, где велись реставрационные работы, сообщили власти Руана. Находившиеся в здании люди были эвакуированы, территория вокруг собора оцеплена, с огнем боролись около 70 человек и 40 единиц техники.

Первыми огонь заметили рабочие, сообщил представитель пожарной службы. Он оценил риск распространения пламени как низкий, поскольку большинство элементов конструкции и предметов в месте пожара - металлические.

На момент публикации сообщений о пострадавших, причине возгорания и объеме причиненного ущерба не поступало. Неясно, пострадали ли деревянные конструкции крыши, указали в префектуре.

Руанский собор
Руанский собор не раз попадал на полотна Клода МонеФото: Jon Bower/UIG/IMAGO

Самое высокое здание мира - на картинах Моне

Готический католический собор в Руане относится к самым известным храмам Франции. С 1876 по 1880 годы собор являлся самым высоким зданием в мире. Его не раз писал французский художник-импрессионист Клод Моне. Высота шпиля Руанского собора составляет 151 метр.

В апреле 2019 года сильный пожар охватил одну из достопримечательностей Франции - собор Парижской Богоматери. В результате шпиль и части крыши обрушились, внутреннее убранство было повреждено. Масштабные ремонтные работы заняли несколько лет. Ожидается, что собор в Париже будет вновь открыт в декабре.

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