Знаменитый Руанский собор пострадал при пожаре

Пожар начался на шпиле, где велись реставрационные работы. С огнем боролись десятки человек. Объем ущерба и причина возгорания устанавливаются. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Пожар, вспыхнувший в Руанском соборе в четверг, 11 июля, удалось потушить несколько часов спустя. Возгорание началось на высоте 120 метров, на шпиле, где велись реставрационные работы, сообщили власти Руана . Находившиеся в здании люди были эвакуированы, территория вокруг собора оцеплена, с огнем боролись около 70 человек и 40 единиц техники.

Первыми огонь заметили рабочие, сообщил представитель пожарной службы. Он оценил риск распространения пламени как низкий, поскольку большинство элементов конструкции и предметов в месте пожара - металлические.

На момент публикации сообщений о пострадавших, причине возгорания и объеме причиненного ущерба не поступало. Неясно, пострадали ли деревянные конструкции крыши, указали в префектуре.

Руанский собор не раз попадал на полотна Клода Моне Фото: Jon Bower/UIG/IMAGO

Самое высокое здание мира - на картинах Моне

Готический католический собор в Руане относится к самым известным храмам Франции. С 1876 по 1880 годы собор являлся самым высоким зданием в мире. Его не раз писал французский художник-импрессионист Клод Моне. Высота шпиля Руанского собора составляет 151 метр.

В апреле 2019 года сильный пожар охватил одну из достопримечательностей Франции - собор Парижской Богоматери. В результате шпиль и части крыши обрушились, внутреннее убранство было повреждено. Масштабные ремонтные работы заняли несколько лет. Ожидается, что собор в Париже будет вновь открыт в декабре.