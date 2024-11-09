Киев готовит встречу Трампа и Зеленского

Команды президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, избранного 47-м президентом США, приступят к подготовке встречи лидеров двух стран. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем во время визита главы дипломатии ЕС в Киев.

По словам Сибиги, диалог между Зеленским и Трампом уже установлен - глава украинского МИДа отметил, что президент Украины был одним из первых, кто поздравил американского политика с переизбранием, и что между лидерами стран есть прямой контакт, на который Киев рассчитывает и в будущем.

Глава МИД Украины не сообщил, когда можно ожидать встречи Зеленского и Трампа, но, по его словам, команды с обеих сторон согласились начать подготовку мероприятия.

Зеленский уже переговорил с Маском и Трампом

Между украинским лидером и экс-главой Белого дома состоялся как минимум один телефонный разговор после прошедших в Соединенных Штатах президентских выборов. О звонке сообщил сам Зеленский, он назвал беседу с американским политиком "замечательной".

По данным издания Axios, во время этого звонка с Владимиром Зеленским говорил не только Дональд Трамп, но и американский предприниматель Илон Маск, поддерживавший республиканца во время предвыборной кампании. Основатель компании SpaceX заявил Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей доступ к спутниковой системе Starlink, отметили источники издания.

При этом Маск ранее не раз делал неоднозначные высказывания по поводу войны РФ против Украины. В частности, в октябре 2022 года миллиардер заявлял, что Россия никогда не откажется от аннексированного Крыма, а на оккупированных РФ восточных территориях Украины нужно провести "голосование" о том, хочет ли местное население находиться в составе России. Кроме того, Маск не разрешил украинским войскам использовать сеть спутниковой связи Starlink для атаки на российский военно-морской флот в Крыму.

В штабе Трампа опровергли заявление советника республиканца о возврате Крыма

Тем временем представители штаба новоизбранного президента США отреагировали на курсирующие в СМИ заявления о невозможности Киева вернуть аннексированный Крым, сделанные одним из советников Трампа в предвыборной кампании, Брайаном Ланзой.

В интервью телерадиокомпании BBC Ланза ранее заявил, что Украина должна сосредоточиться на достижении мира, а не на возврате оккупированных Россией территорий. "Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира только при условии возврата Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно", пояснил советник экс-главы Белого дома.

"У нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе", - добавил республиканец.

В связи с этим заявлением новостное агентство Reuters запросило комментарий у команды Трампа. В штабе президента в ответ заявили, что Ланза не выступал в эфире BBC от имени Трампа.

"Брайан Ланза был подрядчиком во время кампании, - цитирует Reuters неназванного представителя штаба Трампа. - Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени".

По словам собеседников Reuters, во время переходного периода до инаугурации усилия Трампа направлены на проверку персонала и разработку политики, которую он мог бы реализовать во время своего второго срока. Сам Трамп после переизбрания не делал официальных заявлений о войне РФ против Украины, хотя во время предвыборной кампании утверждал, что способен "в течение 24 часов" остановить военный конфликт.

Владимир Зеленский после переизбрания Трампа выразил уверенность в том, что тот действительно хочет скорейшего окончания развязанной РФ войны. "Если это просто ради скорейшего завершения войны, то это будет означать потери для Украины", - отметил украинский лидер.