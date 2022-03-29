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Владимир Зеленский в бронежилете на фоне флага Украины
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Владимир Зеленский

Публикации по теме

Президент Украины, в прошлом украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95".

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Новости

3 ч. назад

Politico: Зеленский - самый влиятельный европеец 2022 года

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Контекст

Владимир Зеленский

Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны

Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны

Президент Украины был - практически безальтернативно - выбран "человеком года" по версии журнала Time.
Политика17 ч. назад
Владимир Зеленский в Славянске

Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны

Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны

В Украине День ВСУ - Зеленский поехал в Славянск и к раненым, а из российского плена освобождены 60 украинцев.
Политика6 декабря 2022 г.
Российские ракеты в небе, вид из Харькова

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.
Политика5 декабря 2022 г.
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Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Эта война не закончится никогда, - говорит телеведущая Татьяна Лазарева о будущем отношений россиян и украинцев.
Общество5 декабря 2022 г.14:23 мин.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Кто стоит за взрывами на авиабазах? FT назвала Зеленского человеком года. Эмбарго ЕС на нефть из РФ вступило в силу.
Политика5 декабря 2022 г.60:01 мин.
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Украинские VIP-беженцы из батальона "Монако"

Украинские VIP-беженцы из батальона "Монако"

Батальон "Монако" - так украинские СМИ называют VIP-беженцев во Франции. Они живут, как привыкли, - на широкую ногу.
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Президент Украины Владимир Зеленский

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Константин Эггерт
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Говорить о войне в России сейчас не с кем, считает известный украинский писатель.
Культура28 ноября 2022 г.
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Некоторым СМИ приостановили аккредитацию после репортажей из Херсона. Меры безопасности или прихоть Офиса президента?
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На одной из центральных улиц Киева после ракетного удара 10 октября

"Путин - террорист". Реакция Киева на ракетные удары РФ

Как отреагировали в Украине на массированные ракетные удары по украинским городам со стороны России?
Конфликты10 октября 2022 г.
Андрей Данилко, народный артист Украины, получил известность благодаря образу Верки Сердючки

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Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт и автор сатирических "гариков" в программе DW "вТРЕНДde" провел параллель между порядками на зоне и в Кремле.
Политика17 сентября 2022 г.
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Мнения

Роман Гончаренко

Старой Украины больше нет, новая станет кошмаром для Путина

Роман Гончаренко
Комментарий
Политика24 августа 2022 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина

Федор Крашенинников
Колонка
Политика10 августа 2022 г.
Евгений Тейзе

Проблема в самом Зеленском, а не в его друзьях

Евгений Тейзе
Комментарий
Политика19 июля 2022 г.
Николас Буссе

Запад не может в одиночку защитить современный миропорядок

Николас Буссе
Комментарий
Конфликты28 июня 2022 г.
Розалия Романец

Отказ Киева принять Штайнмайера - ошибка

Розалия Романец
Комментарий
Политика13 апреля 2022 г.
Саша Романова

Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином

Саша Романова
Колонка
Политика29 марта 2022 г.