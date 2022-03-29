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Фото: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo/Newscom/picture alliance
Владимир Зеленский
Публикации по теме
Президент Украины, в прошлом украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95".
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Новости
3 ч. назад
3 ч. назад
Politico: Зеленский - самый влиятельный европеец 2022 года
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Контекст
Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны
Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны
Президент Украины был - практически безальтернативно - выбран "человеком года" по версии журнала Time.
Политика
17 ч. назад
17 ч. назад
Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны
Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны
В Украине День ВСУ - Зеленский поехал в Славянск и к раненым, а из российского плена освобождены 60 украинцев.
Политика
06.12.2022
6 декабря 2022 г.
Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны
Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны
Беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.
Политика
05.12.2022
5 декабря 2022 г.
Лазарева о письмах солдатских матерей Путину
Лазарева о письмах солдатских матерей Путину
Эта война не закончится никогда, - говорит телеведущая Татьяна Лазарева о будущем отношений россиян и украинцев.
Общество
05.12.2022
5 декабря 2022 г.
14:23 мин.
Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу
Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу
Кто стоит за взрывами на авиабазах? FT назвала Зеленского человеком года. Эмбарго ЕС на нефть из РФ вступило в силу.
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05.12.2022
5 декабря 2022 г.
60:01 мин.
Украинские VIP-беженцы из батальона "Монако"
Украинские VIP-беженцы из батальона "Монако"
Батальон "Монако" - так украинские СМИ называют VIP-беженцев во Франции. Они живут, как привыкли, - на широкую ногу.
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01.12.2022
1 декабря 2022 г.
05:42 мин.
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"Путин - террорист". Реакция Киева на ракетные удары РФ
Как отреагировали в Украине на массированные ракетные удары по украинским городам со стороны России?
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10.10.2022
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Поэт и автор сатирических "гариков" в программе DW "вТРЕНДde" провел параллель между порядками на зоне и в Кремле.
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17 сентября 2022 г.
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Старой Украины больше нет, новая станет кошмаром для Путина
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24 августа 2022 г.
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28.06.2022
28 июня 2022 г.
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