В Париже Трамп говорил Зеленскому о прекращении огня

На встрече с Макроном и Зеленским в Париже Дональд Трамп настаивал на необходимости начала переговоров с Россией, пишет Reuters со ссылкой на источники. Зеленский говорил о гарантиях безопасности.

На встрече в Париже 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп настаивал на необходимости немедленного прекращения огня в Украине и начала переговоров о завершении войны, сообщает во вторник, 10 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Пригласив Трампа, президент Франции Эмманюэль Макрон пытался наладить с ним отношения на фоне опасений об усилиях Трампа по завершению войны на условиях Москвы, отмечает агентство.

В ходе переговоров с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжавшихся около 35 минут, Дональд Трамп вел себя "доброжелательно, уважительно и открыто и, по-видимому, был настроен слушать", но не раскрыл своего видения возможного мира между Киевом и Москвой.

Зеленский говорил о гарантиях безопасности

В свою очередь Зеленский говорил о гарантиях безопасности Украины, "мире с позиции силы" и необходимости заставить РФ прекратить войну. Он высказал опасения, что усилия, направленные на скорейшее окончание войны путем дипломатии, приведут к тому, что она завершится в большей степени на условиях Москвы.

"В ходе встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты. Например, говорилось о том, что миру необходимы гарантии, поскольку одного прекращения огня недостаточно. Без надлежащих гарантий Путин может снова его нарушить, как он уже делал раньше", - заявил Reutes источник в офисе президента Украины.

Макрон и Зеленский выступали с общей позицией

В целом на встрече наметились предварительные очертания того, как могут проходить переговоры о прекращении войны в Украине, хотя процесс, в котором будет участвовать президент РФ Владимир Путин, сопряжен с трудностями, а роль США в нем пока неясна, отмечает агентство.

Кроме того, один из собеседников агентства сообщил, что Макрон и Зеленский выступали с общей позицией и пытались убедить Трампа в необходимости оказать давление на Москву. В качестве аргумента они приводили стремительное падение режима сирийского президента Башара Асада, являвшегося союзником РФ.

Встреча Трампа, Зеленского и Макрона

Макрон 7 декабря принял Трампа и Зеленского, прибывших в Париж для участия в открытии собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в резиденции французского президента. Закрытая встреча прошла перед церемонией открытия собора.

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", - написал по итогам встречи Владимир Зеленский.

Ранее новостной ресурс Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров Эмманюэля Макрона. При этом решение было принято в последнюю минуту.